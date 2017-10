Kienlongbank báo lãi trước thuế 191 tỷ đồng trong 9 tháng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbnak – KLB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động tại Kienlongbank đều tăng trưởng ổn định, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng tài sản đạt 34.407 tỷ đồng, hoàn thành 94,27% kế hoạch, tăng 12,99% so với năm 2016; huy động vốn đạt 30.327 tỷ đồng, hoàn thành 93,31% kế hoạch, tăng 15,01% so với năm 2016; dư nợ cấp tín dụng đạt 23.591 tỷ đồng, hoàn thành 95,51% kế hoạch, tăng 19,35% so với năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đạt 191,56 tỷ đồng, hoàn thành 76,63% kế hoạch năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt, chỉ chiếm 0,86% trên tổng dư nợ.

Kienlongbank là 1 trong 4 ngân hàng đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn trong năm nay, cùng với LienVietPostBank, VIB và VPBank. KLB lên sàn vào cuối tháng 6/2017 với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phiếu, thanh khoản khá ổn định.

Mới đây ngân hàng này đã có quyết định tái bổ nhiệm đối với hàng loạt các Phó tổng giám đốc sau khi đã hết hợp đồng, bao gồm ông Lê Trung Việt, Vũ Đức Cần, Nguyễn Quang Toan và Nguyễn Hoàng An. Tổng giám đốc của ngân hàng là ông Võ Văn Châu còn chủ tịch HĐQT là ông Võ Quốc Thắng.