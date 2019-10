Kim Oanh Real ra mắt dự án Golden Future City

Vị trí trung tâm

Khu đô thị Golden Future City có quy mô hơn 8 ha, gồm 509 nền nhà phố có diện tích 70-147m2. Dự án nắm giữ lợi thế rất lớn khi nằm ngay cửa ngõ khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng rộng hơn 3.200 ha. Đây là một trong những khu công nghiệp lớn nhất tại tỉnh Bình Dương với hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư, người lao động làm việc nên không chỉ thuận lợi ở kết hợp kinh doanh mà còn giàu tiềm năng tăng giá.

Bao quanh Golden Future City đã hình thành đầy đủ tiện ích như trung tâm hành chính Bàu Bàng, chợ Bàu Bàng, trường mầm non, trường tiểu học, trung tâm văn hóa – thể thao cùng hệ thống giao thông kết nối xuyên suốt với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn, quốc lộ 14, vành đai 4, ĐT 749, ĐT 750,… Từ Golden Future City cũng có thể tiếp cận các tiện ích, đi làm hay học tập tại thành phố mới Bình Dương, Thuận An, Dĩ An. Thậm chí là đến thành phố Biên Hòa, TPHCM, sân bay quốc tế Long Thành,…cũng rất thuận tiện.

Đặc biệt, Golden Future City còn có pháp lý rõ ràng, quy hoạch hiện đại với các tuyến đường nội bộ rộng từ 7-15 mét, hệ thống điện âm, nước thủy cục, hệ thống nước thải - nước mưa riêng biệt, hệ thống thông tin liên lạc đầy đủ. Cùng với đó, nội khu Golden Future City cũng tích hợp trường học, công viên và những mảng xanh đen xen với các dãy nhà phố kinh doanh tạo nên không gian sống tiện nghi nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên.

Ngoài những ưu điểm trên, Golden Future City còn có giá bán rất hấp dẫn chỉ từ 610 triệu đồng/nền, kèm theo khuyến mãi tặng 5 chỉ vàng và tham gia chương trình rút thăm trúng Honda SH Mode, Honda Vision, Honda Blade,…với tổng giá trị lên đến 250 triệu đồng tại lễ mở bán.

Đón đầu sự bứt phá của Bàu Bàng

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Kim Oanh Real, trong định hướng mở rộng đô thị về phía Bắc của tỉnh Bình Dương, Bàu Bàng chiếm ưu thế lớn nhờ vị trí cửa ngõ kết nối vùng và hạ tầng đang được đầu tư rất mạnh.

Nằm ngay cửa ngõ khu công nghiệp đô thị Bàu Bàng, Golden Future City thuận lợi khai thác kinh doanh

Ngoài quốc lộ 13, đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Vành đai 4, quốc lộ 14, sắp tới sẽ có hàng loạt công trình được triển khai như cao tốc Đức Hòa – Chơn Thành, ĐT 749, ĐT 750, đường tạo lực Bàu Bàng – Phú Giáo – Bắc Tân Uyên, metro thành phố mới Bình Dương – Mỹ Phước – Bàu Bàng,…Điều này sẽ giúp "đánh thức" tiềm năng của Bàu Bàng, biến nơi đây trở thành trung tâm đầu mối giao thương liên kết vùng hoàn hảo.



Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ và logistics tại Bàu Bàng cũng đang trên đà phát triển nhanh song song với tốc độ thu hút đầu tư. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Bàu Bàng đang có 827 dự án với tổng vốn trên 3,930 tỷ đô la Mỹ. Ngoài khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng và khu công nghiệp Tân Bình đã hoạt động, sắp tới khu công nghiệp Lai Hưng, khu công nghiệp Cây Trường, khu công nghệ cao,...cũng được xây dựng tại đây nhằm đáp ứng mở rộng quy mô sản xuất của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Công nghiệp và hạ tầng là nền tảng vững chắc nhất giúp bất động sản Bàu Bàng bứt phá

Hiện nay, chính quyền nơi đây đang đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp tiêu dùng, sản xuất thiết bị điện tử,… Cùng với đó là hoàn chỉnh hệ thống giao thông cũng như các công trình phúc lợi xã hội như trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí,...Đây chính là cơ hội không chỉ giúp cho bộ mặt đô thị Bàu Bàng thay đổi nhanh chóng mà còn tạo động lực cho thị trường bất động sản cất cánh.

Theo giới quan sát, thị trường bất động sản Bàu Bàng từ nay đến cuối năm sẽ vô cùng nhộn nhịp và nhiều khả năng sẽ thiết lập mặt bằng giá mới. Trong đó, khu vực thị trấn Lai Uyên chính là tâm điểm do cú hích từ tuyến giao thông Mỹ Phước - Bàu Bàng và cảng cạn ICD Bàu Bàng sắp đưa vào hoạt động. Vì vậy, sở hữu Golden Future City thời điểm này là cơ hội để "đón sóng" thị trường.

