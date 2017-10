Kinh Bắc (KBC): 9 tháng lãi 573 tỷ đồng, phần lớn vẫn là nhờ bán Công ty Khách sạn Hoa Sen

Tổng Công ty Phát triển Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán KBC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017 với doanh thu thuần đạt 526 tỷ đồng, tăng 16% so với quy 3 năm ngoái, trong khi giá vốn tăng đến 85%, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 258,4 tỷ đồng, giảm sút 16% so với quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 1.020,37 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán giảm 26%, do vậy lợi nhuận gộp đạt được 532 tỷ đồng, bằng 58% lợi nhuận gộp đạt được 9 tháng đầu năm ngoái.

Cơ cấu doanh thu của KBC đã có sự biến đổi khá lớn so với cùng kỳ năm 2016. 9 tháng đầu năm 2017, mảng bất động sản mang về 753 tỷ đồng, chiếm 74,5% tổng doanh thu, còn cùng kỳ năm ngoái đưa về 1.263 tỷ đồng, tương ứng 80,6% tổng doanh thu.

Doanh thu tài chính quý 3 đạt 19,5 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng so với cùng kỳ, nâng tổng doanh thu tài chính 9 tháng đầu năm lên 414 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số 28,4 tỷ đồng đạt được 9 tháng đầu năm ngoái. Nguyên nhân có sự chênh lệch lớn này, do trong những tháng đầu năm 2017 KBC ghi nhận hơn 354 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng cổ phần Công ty TNHH MTV Phát triển khách, sạn Hoa Sen. Giá trị thương vụ này lên tới gần 1.855 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiền lãi từ việc cho thuê nhà xưởng cũng tăng 26 tỷ đồng so với cùng kỳ; lãi thu về từ tiền cho vay cũng tăng 8,5 tỷ đồng.

Chi phí tài chính quý 3 hết 28,7 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng so với quý 3/2016, trong đó riêng chi lãi tiền vay hết 31,5 tỷ đồng. Tổng chi phí tài chính cả 9 tháng gần 69 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng nợ phải trả đến cuối quý còn 6.123 tỷ đồng tăng 90 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó dư nợ vay ngắn hạn giảm 510 tỷ đồng, xuống còn 351 tỷ đồng; và dư vay nợ dài hạn tăng 760 tỷ đồng, lên mức 1.862 tỷ đồng. Doanh thu tăng cũng kéo theo chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng theo.

Kết quả riêng quý 3/2017 KBC báo lãi sau thuế 160 tỷ đồng, giảm sút 23% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 KBC lãi sau thuế 573 tỷ đồng, còn giảm 9% so với cùng kỳ và thực hiện được 67% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (850 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuê ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 542,6 tỷ đồng.