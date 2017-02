Kinh doanh Golf ở khu nghỉ dưỡng: “Mỏ vàng” tỷ đô chẳng có lý do gì lại bỏ ngỏ

Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ của ngành du lịch, đi kèm với các khu nghỉ dưỡng cao cấp rầm rộ mọc lên, kinh doanh golf đang được giới chuyên môn đánh giá có rất nhiều tiềm năng để phát triển bùng nổ.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình mới đây, ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch FLC Group, một trong những doanh nhân nổi tiếng “chơi” facebook cho rằng “chúng ta hoàn toàn có tiềm năng cạnh tranh với các nước khu vực trong thị trường này. Kết hợp với các bãi biển đẹp, các quần thể nghỉ dưỡng có hạ tầng dịch vụ hoàn chỉnh, cơ hội để ngành golf phát triển, góp phần thu hút và giữ chân du khách tại Việt Nam còn rất lớn.”

Cũng theo ông Quyết, golf và các dịch vụ liên quan không chỉ thúc đẩy du lịch, bất động sản, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, mà đặc biệt còn tận dụng những tài nguyên đất hoang hoá hoặc ít giá trị nông nghiệp. Điển hình như sân golf Sầm Sơn, sân golf Quy Nhơn là 2 trong nhiều sân golf như vậy trên cả nước.

Không những thế, ông Quyết còn đưa ra những con số so sánh rất thú vị về ngành công nghiệp còn non trẻ này ở Việt Nam so với đất nước “mê” golf Hàn Quốc.

So sánh thú vị về ngành golf Việt Nam với Hàn Quốc

Dân số Hàn Quốc là 50 triệu người nhưng hiện có tới 5 triệu người chơi golf, tức cứ 10 người Hàn Quốc thì có 1 người chơi môn thể thao này. Trong khi 94 triệu dân Việt Nam thì chỉ có xấp xỉ 50 nghìn người chơi golf. Hàn Quốc có tới 500 sân golf thì Việt Nam mới chỉ có khoảng 60 sân.

“Từ địa vị "quý tộc" trong quá khứ, nay golf tại Hàn Quốc là môn thể thao dành cho đại chúng. Ngành công nghiệp golf Hàn Quốc đóng góp hàng tỷ USD cho kinh tế nước này mỗi năm. Trong tổng số tiền 1,5 tỷ USD trung bình vài năm gần đây mà khách Hàn Quốc chi tiêu khi đi du lịch Thái Lan, một phần đáng kể được dành cho các tour golf.” Ông Quyết chia sẻ

Việt Nam cũng đang là điểm đến của hàng triệu khách du lịch từ châu Á trong những năm gần đây. Đây là “mỏ vàng” tỷ đô chẳng có lý do gì lại bỏ quên.

Nhìn vào tổng quan ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây, với sự đầu tư mạnh mẽ vào các khu nghỉ dưỡng 5 sao của một số “ông lớn” địa ốc như FLC, Vingroup,…có sân golf đi kèm, ngành kinh doanh golf có thể nói chỉ mới bắt đầu. Tuy vậy, đây là lĩnh vực đang được ưa chuộng và ngày càng có sức hút tại Việt Nam.

Đó là một hạng mục quan trọng ở nhiều khu nghỉ dưỡng lớn để thu hút thêm khách du lịch. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ khách du lịch chơi golf ở nước ta còn quá thấp so với các nước.

Theo ông Đỗ Văn Trắc - Chủ tịch CLB Chủ sân golf phía Nam, chia sẻ trên báo chí gần đây, Việt Nam chỉ thu hút được 35.000 khách chơi golf đến từ nước ngoài mỗi năm, chiếm khoảng 0.5% tổng lượng khách du lịch. Tỷ lệ này là quá thấp nếu so với các nước láng giềng, điển hình là Thái Lan đón 700.000 tay golf nước ngoài, chiếm khoảng 3% tổng số du khách.

Nói như ông Trắc, tuy ngành công nghiệp golf ở Việt Nam còn non trẻ và khá yếu, nhưng hiện các sân golf tốt ở Việt Nam vẫn có thể cạnh tranh với các sân golf tốt nhất ở các nước láng giềng. Vấn đề làm sao để nền công nghiệp du lịch golf phát triển hơn nữa. Điều này cần phải có giải pháp như quảng bá rộng rãi hơn, tổ chức các hội chợ quốc tế để người chơi golf khắp thế giới biết đến…

