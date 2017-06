Kinh doanh phố thương mại với Queen Pearl Mũi Né

Tiềm năng kinh doanh lâu dài

Sau nhiều ngày tính toán, chị Nguyễn Thị Hạnh, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM, một nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp đã quyết định “xuống tiền” 2 lô sản phẩm của dự án Queen Pearl Mũi Né. “Quả thật lúc đầu khi mới nhận thông tin về dự án này, tôi không quan tâm lắm. Tuy nhiên, khi nghe đến dự án ở Mũi Né, vùng đất tôi rất thích nên quyết định tìm hiểu”, chị Hạnh nói và cho biết. Sau khi tìm hiểu kỹ về dự án, chị đã quyết định mua, vì đánh giá đây là cơ hội rất hời.

Theo phân tích của chị Hạnh, điều đầu tiên khiến chị thích thú với dự án này là dự án có vị trí khá thuận lợi, nằm ngay cửa ngõ của Mũi Né, vừa gần biển lại nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Thông trải dài 1 km, đây là tuyến đường duy nhất kết nối trung tâm thành phố Phan Thiết ra Mũi Né nên không chỉ phù hợp với nhu cầu nghĩ dưỡng mà còn có thể kinh doanh mua bán.

Một điểm nữa là, dự án được quy hoạch phát triển thành một khu phức hợp thương mại, nên có thể nói nơi đây sau này sẽ là “cái nôi” phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí và mua sắm của cả vùng Mũi Né.

“Tuy nhiên, điều khiến không chỉ tôi mà nhiều người khác quyết định đầu tư vào đây là suất đầu tư và khả năng sinh lợi”. Chị Hạnh làm phép tính là, một lô đất tại dự án Queen Pearl Mũi Né hiện có mức giá trung bình trên dưới 1 tỷ đồng, nếu tính luôn phân chi phí xây dựng thêm khoảng 1,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, với nhu cầu nghĩ dưỡng đang tăng cao hiện nay, chỉ tính để cho thuê lại tối đa cũng chỉ từ 4 đến – 5 năm là đã hoàn vốn, đó là chưa kể lợi nhuận từ giá trị gia tăng của bất động sản, đặc biệt là với bất động sản khai thác thương mại như Queen Pearl Mũi Né được ví như “gà đẻ trứng vàng”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, giám đốc kinh doanh Công ty Danh Khôi, thời gian qua bất động sản nghĩ dưỡng đã trở thành kênh đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là với Mũi Né. Tuy nhiên, câu chuyện sở hữu bất động sản nghĩ dưỡng lâu nay chỉ diễn ra với những người giàu, vì giá bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp mức trung bình chí ít cũng từ 3-5 tỷ đồng mỗi căn hộ và 10-20 tỷ đồng một biệt thự.

Tuy nhiên với dự án Queen Pearl Mũi Né với suất đầu tư cả nhà và đất chỉ tầm khoảng trên dưới 2 tỷ đồng, nếu so sánh chi phí vốn với lợi nhuận thì rõ ràng đây là cơ hội rất hời. Đó là chưa kể so với nhiều kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán có nhiều rủi ro thì đầu tư vào Queen Pearl Mũi Né được xem như là kênh đầu tư an toàn tuyệt đối.

Điểm thương mại cho Mũi Né

Liên tục trong những năm gần đây, cái tên Mũi Né - Phan Thiết đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng thu hút không chỉ du khách trong nước mà ngay cả với du khách quốc tế. Lượng du khách tìm đến Mũi Né không ngừng tăng cao mỗi năm. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, hiện mỗi tháng Bình Thuận đón khoảng 380-400 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế là khoảng trên dưới 50 nghìn lượt và Mũi Né là địa điểm chiếm phần lớn.

Đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, hay các dịp lễ, lượng du khách đến Mũi Né tăng đột biến, dẫn đến thực trạng công suất phòng từ các resort đến nhà nghỉ, phòng trọ đều không đủ đáp ứng. Theo đó, giá cho thuê phòng đã tăng cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần bình thường, nhưng vẫn không đủ phòng đáp ứng nhu cầu du khách.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi Mũi Né được mệnh danh là điểm đến du lịch nghĩ dưỡng của Việt Nam, cùng với địa phương có nhiều chính sách phát triển hạ tầng, Mũi Né, Phan Thiết có nhiều cơ hội phát triển du lịch. Thành phố biển này được thiên nhiên ưu đãi với nhiều bãi biển đẹp, sạch cùng với các danh thắng độc đáo. Nơi đây có khí hậu nhiệt đới nhiều gió, nắng, ít bão, không có sương muối, nhiệt độ trung bình hàng năm 26-27 độ C, giờ nắng để khai thác du lịch lên đến 3.000 giờ. Do đó, các nhà đầu tư có thể khai thác công suất tối đa khi cho thuê bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Song, điểm yếu lớn nhất của Mũi Né hiện là thiếu vắng những trung tâm thương mại, mua sắm hay vui chơi giải trí. Để tìm chỗ giải trí, mua sắm, du khách sẽ phải đi khá xa trung tâm. Nhận diện lỗ hỗng này, Công ty Danh Khôi phát triển dự án phố thương mại Queen Pearl Mũi Né, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, mua sắm, giải trí của du khách trong và ngoài nước.

Queen Pearl Mũi Né là dự án được quy hoạch bài bản, nội khu dự án có các tiện ích nổi bật như công viên trung tâm 2,5 ha tích hợp hơn 20 tiện ích, đài ngắm biển đầu tiên tại vịnh Phan Thiết, rạp chiếu phim ngoài trời, nhà phố biển nghỉ dưỡng 36ha và khu du lịch sinh thái 72ha.

Queen Pearl còn sở hữu bãi biển 4,2ha phục vụ cho toàn bộ cư dân và khách du lịch. Sự ra đời của Queen Pearl Mũi Né có thể chưa thể hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của Mũi Né, nhưng phẩn nào sẽ góp phần giải được “cơn khát” về nhu cầu của Mũi Né trong thời gian tới.

A.D

Theo Trí thức trẻ