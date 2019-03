Kinh doanh trong thời trang: “Thương hiệu phải luôn lớn hơn nhà thiết kế”

Không chỉ theo đuổi được đam mê, Phương My còn gây dựng được thương hiệu thời trang mang tên chính mình với dòng sản phẩm cao cấp, đã có mặt tại 20 quốc gia trên thế giới với khoảng 30 cửa hàng. Năm 2015, Phương My được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh là 1 trong 30 gương mặt nổi bật dưới 30 tuổi tại Việt Nam.

Từ học toán, rồi theo đuổi đam mê là thời trang. Nhiều người nói rằng theo đuổi đam mê đã khó, chị còn khởi nghiệp thành công với chính đam mê của mình. Không phải ngẫu nhiên mà từ một người làm nghệ thuật, chị lại thành công trong kinh doanh?

Khi đang đi học đến năm thứ ba đại học, tôi luôn nghĩ học xong mình sẽ làm gì. Tôi nghĩ rằng không thể đợi đến khi ra trường mới đi xin việc được. Nếu như vậy, có việc gì thì tôi phải vội vàng nhận việc đó, có rất ít lựa chọn dành cho bản thân mình. Tôi muốn đi xin việc trước, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Lúc đó, mỗi ngày tôi email cho 10 người, một tuần được 70 người, hy vọng một tháng mình email được gần 300 người. Trong 300 người đó chỉ cần một người trả lời mình thôi là có một lựa chọn trong cuộc sống. Trong email tôi cũng nói chuyện muốn đi thực tập, sau đó có nhiều cánh cửa mở ra.

Lúc đầu chỉ có 1-2 người đồng ý nhận và khi làm bất kỳ công việc gì, tôi đều làm đến nơi đến chốn. Tôi nghĩ trong cuộc sống mình nên cho trước khi được quyền nhận lại. Đó là bài học thành công đầu tiên. Mình phải học được điểm mạnh của mình là gì, từ đó mình làm được điều gì cho người ta, rồi mới được quyền nhận một cái gì đó.

Giữa làm kinh doanh và làm thời trang, chị thấy cái gì khó hơn?

Thời trang cứ 6 tháng là phải thay đổi. Có thể 6 tháng này mình thành công, nhưng 6 tháng sau mình ra một bộ sưu tập “trật” một cái thì không thể thành công. Do đó phải thay đổi mỗi ngày, và mình luôn luôn phải khắc phục điểm yếu của bản thân, không những vậy còn phải học và cập nhật được mỗi ngày rất nhanh.

Đó là một trong những thử thách lớn nhất của thời trang. Nhưng cứ nghĩ vào thời trang chỉ là để vẽ, làm điều mình thích… Tôi nghĩ nó chỉ chiếm khoảng 1% thời gian trong năm thôi. 99% thời gian còn lại là lo những cái khác ngoài thời trang. Đó là kinh doanh, quản lý con người, đến bài toán tài chính, mở rộng thương hiệu. Tôi nghĩ kinh doanh là một phần rất lớn khi làm thời trang. Không thể chỉ làm thời trang mà không biết làm kinh doanh.

Chị là một trong số ít thương hiệu thời trang Việt ra nước ngoài thành công, chắc chắn đó cũng là điều không dễ dàng?

Khi làm bất cứ một ngành nghề gì, phải biết điểm mạnh của mình là gì. Thứ hai là học cách cho trước khi nhận.

Tôi xác định điểm mạnh của PHUONG MY là chất liệu vải, được đặt dệt riêng. Bạn có thể thích nhiều thương hiệu, nhưng bạn không thể bước qua thương hiệu khác mua được một cái đầm cùng đường cắt, cùng chất liệu vải như PHUONG MY được. Và bạn lại càng không thể ra chợ, hay đi mua loại vải tương tự.

Điểm mạnh thứ hai là thời trang PHUONG MY thực sự dành cho người phụ nữ châu Á. Rất nhiều thương hiệu lớn trên thế giới nhưng chỉ dành cho phụ nữ châu Âu bởi cách họ hạ lưng, chạy chiều dài khác PHUONG MY. Phụ nữ châu Âu khi mập lên sẽ mập đều, còn người phụ nữ châu Á, chỉ có to bụng và đùi. Vậy khi nhảy size (kích cỡ), thì phải phụ thuộc vào người phụ nữ châu Á.

Phương My đánh giá như thế nào về thị trường thời trang của Việt Nam? Tại sao nhiều thương hiệu Việt khó vươn ra nước ngoài, Việt Nam vẫn là “xưởng gia công” lớn của thế giới?

Tôi nghĩ ước mơ ai cũng có, muốn ai cũng muốn, nhưng nếu chưa làm được thì chỉ là chưa đủ muốn, chưa đủ quyết tâm làm. Khi đủ quyết tâm thì sẽ làm được việc đó. Khi chưa làm được, mình sẽ có rất nhiều lý do để khỏa lấp.

Để PHUONG MY thành công được 10 việc trong một năm thì thất bại 90 việc khác. Thất bại là cái không ai nhìn thấy, vì mọi người chỉ ca ngợi 10% của mình thôi. Mọi người thường ca ngợi thành công vì may mắn, lý do này, lý do kia, nhưng 90 cái thất bại kia, không ai nói tới cả.

Là một trong những thương hiệu tham dự New York Fashion Week 2019, bạn cảm thấy như thế nào? Bạn chia sẻ một chút kinh nghiệm cho những nhà thiết kế trẻ muốn tham gia vào sân chơi chuyên nghiệp mang tầm quốc tế?

Nhiều người hỏi tôi “PHUONG MY sẽ mang điều gì tới cho New York Fashion Week?” Nhưng tôi luôn hỏi bản thân và cộng sự “New York Fashion Week sẽ mang điều gì đến cho PHUONG MY?” Bản thân mình nên có định hướng rõ ràng, cách làm thương hiệu bài bản, và bản sắc riêng khi bước ra sân chơi quốc tế để không bị lẫn vào đám đông. Tuy vậy, mỗi bước tiến mới nên mở ra nhiều hướng đi mới hơn là đóng lại.

Các sân chơi chuyên nghiệp mang tầm quốc tế không nên là mục tiêu và đích đến đối với các nhà thiết kế trẻ, mà nên là bước khởi đầu cho họ để có thể mở ra nhiều hướng đi mới trong sự nghiệp làm thời trang.

Sau những thành công bước đầu của ngày hôm nay, chị thấy mình mất gì không?

Tôi không nghĩ đến thiệt thòi hay mất mát gì, phải sống với lựa chọn của mình mỗi ngày. Nếu bạn không phải người giỏi nhất, thì bạn phải là người chăm nhất. Vì tất cả những người chăm hơn bạn vẫn đang làm việc mỗi ngày, sao bản thân được cho phép mình ngừng lại.