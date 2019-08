Kinh doanh tuột dốc, SCIC vẫn "hét" giá thoái vốn Vocarimex cao hơn thị giá 40%

SCIC sắp đấu giá trọn lô thoái vốn khỏi Vocarimex, giá thoái khởi điểm cao hơn thị giá 40%

Ngày 15/8 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex). Số lượng cổ phần thoái vốn là 44.211.900 cổ phần (442 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 36,3% vốn điều lệ tại Vocarimex với mức giá khởi điểm 22.300 đồng/cổ phần.



Vocarimex tiền thân là Công ty Dầu thực vật Miền Nam được thành lập từ năm 1976. Sau nhiều lần đổi tên và sáp nhập thêm với một số công ty dầu, hương liệu, mỹ phẩm, năm 2007, công ty chuyển đổi thành Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con với số vốn điều lệ là 674 tỷ đồng. Năm 2014, công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần với mức vốn điều lệ 1.218 tỷ đồng. Năm 2016, công ty chính thức niêm yết và giao dịch trên HNX với mã chứng khoán VOC.

Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Vocarimex gồm CTCP Tập đoàn KIDO (nắm giữ 51%), SCIC (36,3%). Vocarimex có 1 công ty con và 4 công ty liên kết có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai.

Sản phẩm dịch vụ chủ yếu của Vocarimex là sản xuất kinh doanh dầu thực vật, dịch vụ cảng biển, kho bãi, cho thuê văn phòng, trong đó hoạt động chính là sản xuất, kinh doanh dầu thực vật.

Hiện tại Vocarimex quản lý và sử dụng 7 khu đất tại các tỉnh Đồng Nai, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với tổng diện tích đất là 37,8 nghìn m2, toàn bộ các khu đất là đất thuê.

Cổ phiếu VOC được giao dịch trên thị trường niêm yết HNX từ năm 2016. Giá tham chiếu tại ngày 7/8/2019 là 15.600 đồng/CP.

Kết quả kinh doanh của Vocarimex đang đi lùi

Quý 2 năm 2019, VOC chỉ đạt 694 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm sâu so với con số 1.070 tỷ đồng cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, VOC đạt 1.320 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận cũng lao dốc cùng doanh thu, chỉ còn 35 tỷ đồng quý 2 và 99 tỷ đồng 6 tháng so với con số 56 và 138 tỷ đồng cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh của Vocarimex không phải mới giảm sút từ năm 2019 này mà dấu hiệu sụt giảm diễn ra từ 2017-2018 khi mà kết quả doanh thu năm 2017 đã giảm nghìn tỷ so với 2016 và công ty đã phải tiết giảm chi phí và bám vào nguồn thu tài chính để giữ lợi nhuận.

Vocarimex có gì để SCIC "hô" giá cao?

Hiện Vocarimex đang nắm cổ phần chi phối (51,05%) tại CTCP Bao bì Dầu thực vật VPK, sở hữu 24% VĐL của Dầu thực vật Cái Lân, 26,54% VĐL tại Dầu thực vật Tường An (TAC), 40% tại Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè và 40% tại Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina. Đây là những doanh nghiệp quan trọng trong ngành dầu ăn, và mỹ phẩm.

Đáng chú ý, Vocarimex còn quản lý, sử dụng nhiều lô đất lớn ở nhiều vị trí đắc địa, được liệt kê trong bảng công bố thông tin. Bao gồm:

-Lô đất có diện tích 3.245,63m2 tại số 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, TP HCM – là trụ sở, thuê của Công ty TNHH MTV quản ký KD nhà Tp HCM với thời hạn 2 năm tính từ 1/1/2018.

-Lô đất rộng 509,47m2 tại 138-142 Hai Bà Trưng, Q1, TpHCM là văn phòng làm việc, đất thuê của tập đoàn Kido.

-Lô đất 334,9m2 tại số 8 Cát Linh, Hà Nội là đất thuê 50 năm tính từ năm 1993.

-Lô đất 3.332,7m2 là Cảng DTV Nhà Bè, là đất thuê 42 năm kể từ năm 2004.

-Lô đất 124.044m2 là nhà máy Voca tại Gò Ô Môi, TpHCM, là đất thuê 46 năm kể từ năm 2000; lô đất 26.668m2 tại KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai, là đất thuê 30 năm kể từ năm 1998 – là đất góp vốn vào Liên doanh LG Vina.

-Và lô đất 452,5m2 tại Nguyễn Văn Của, Q8, TpHCM, là phòng trưng bày sản phẩm, đất thuê 50 năm kể từ năm 2012.