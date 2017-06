Kinh nghiệm khi chọn mua biệt thự nhà phố

Chọn sản phẩm của chủ đầu tư uy tín

Khách hàng đầu tư cần có cái nhìn bao quát về thị trường bất động sản cũng như bức tranh tổng thể của dự án để tránh rơi vào tình trạng mua phải những dự án kém chất lượng, dự án có thanh khoản thấp. Chính vì vậy, điểm đầu tiên người mua cần chú ý chính là lựa chọn sản phẩm của những chủ đầu tư lớn, có uy tín trên thị trường bất động sản.

Tại Hà Nội hiện có một số chủ đầu tư được khách hàng đánh giá cao, tạo được điểm nhấn cho thị trường như chủ đầu tư Tập đoàn Nam Cường với mô hình nhà phố An Phú Shop-villa. An Phú Shop-villa thuộc khu đô thị Dương Nội quy mô hơn 197 ha, tiếp giáp trục đường Tố Hữu, Hà Đông.

Không chỉ thừa hưởng hệ thống hạ tầng, tiện ích sẵn có, bao quanh An Phú Shop-villa còn có nhiều tiện ích cao cấp: quảng trường, khu vui chơi, bể bơi 4 mùa, đại siêu thị Aeon Mall, công viên Thiên văn học, bệnh viện quốc tế Nam Cường, trường học liên cấp chất lượng. Đặc biệt, dự án còn sở hữu hồ Bách Hợp Thuỷ rộng hơn 6ha mặt nước nằm giữa khu đô thị, tạo nên không gian sinh thái hài hòa với thiên nhiên.

An Phú shop-villa thừa hưởng không gian sinh thái xanh của hồ Bách Hợp Thủy rộng hơn 6ha mặt nước.

Cộng đồng dân cư văn minh, tiềm năng thương mại lớn

Bên cạnh việc tìm hiểu kỹ chủ đầu tư dự án, quy mô dân cư và môi trường xung quanh dự án cũng được nhiều khách hàng chú trọng. Thực tế cho thấy, sự thành công của một dự án biệt thự thương mại phụ thuộc rất lớn vào quy mô dự án, tiềm năng cộng đồng dân cư văn minh, từ đó phát sinh nhu cầu ở thực và nhu cầu thương mại.

Tại khu biệt thự thương mại An phú Shop-villa, nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm khi dự án là sản phẩm biệt thự thương mại duy nhất nằm trong khu đô thị Dương Nội. Khi khu phố thương mại được hình thành sẽ đáp ứng được nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho một lượng lớn cư dân văn minh sinh sống trong những khu chung cư và biệt thự đẳng cấp của khu đô thị như Anland Complex, An Khang Villa. Từ đó đem lại lợi ích gia tăng cho những khách hàng đầu tư vào An Phú Shop-villa.

Đặc biệt, từ An Phú Shop-villa khách hàng cũng dễ dàng trong việc di chuyển và tiếp cận từ nhiều hướng. Nằm ngay gần trục đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài) kết nối dễ dàng với các khu vực hành chính trung tâm, các căn biệt thự An Phú Shop-villa có mặt tiền hướng ra tuyến đường 27m với 4 làn xe. Khách hàng sống bên trong khu đô thị đều có thể tiếp cận các shop thương mại một cách nhanh chóng, thuận tiện.

An Phú Shop-villa áp dụng thiết kế đa dụng, với 3 tầng và 1 tầng tum, khắc phục được nhược điểm của nhà phố kiểu cũ.

Thiết kế đa chức năng, tiện dụng

Bên cạnh quy mô dự án, những điểm nổi bật về thiết kế tại các dự án nhà phố thương mại cũng là yếu tố thu hút khách hàng. Hiện nay, hầu hết các sản phẩm biệt thự nhà phố đều được thiết kế thông minh, bố trí phần diện tích kinh doanh và phần diện tích ở tách biệt.

Với thiết kế mở, ngoài để kinh doanh, nhiều căn biệt thự cũng được đầu tư đáp ứng toàn diện nhu cầu về tiện nghi sống cho cư dân. An Phú Shop-villa tích hợp tính năng của một căn “villa” điển hình khi được thiết kế sân vườn, tiểu cảnh, bãi đỗ xe với diện tích vô cùng lý tưởng lên tới gần 120m2.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã áp dụng thiết kế đa dụng, với 3 tầng nổi và 1 tầng tum, khắc phục được nhược điểm của nhà phố kiểu cũ và kết hợp hài hòa cả giá trị thương mại lẫn công năng sử dụng đa dạng.

Theo thông tin từ Tập đoàn Nam Cường, từ ngày 15/3 -15/6/2017, tập đoàn này công bố chính sách ưu đãi đối với biệt thự An Phú Shop-villa với tổng giá trị lên đến 700 triệu đồng.

Theo đó, tại thời điểm ký hợp đồng, khách hàng không chỉ được ưu đãi 2% tổng giá trị đất thực thu (áp dụng với tất cả các dãy) mà còn được tặng ngay gói nội thất tân gia lên tới 540 triệu đồng.

Ngoài ra, chính sách bán hàng cũng vô cùng linh hoạt với 2 gói thanh toán 9 tháng và 18 tháng. Theo đó, những khách hàng thanh toán theo tiến độ 9 tháng còn được chiết khấu thêm 2% tổng giá trị hợp đồng. Đối với trường hợp thanh toán sớm 95%, khách hàng được hưởng mức chiết khấu đến 4,5%.

Theo Trí thức trẻ