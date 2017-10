Kinh tế Las Vegas có bị ảnh hưởng sau vụ xả súng?

Vụ xả súng khiến hơn 500 người bị thương và tử vong tại Las Vegas đang khiến cả nước Mỹ bàng hoàng. Việc 1 người đàn ông không hề có tiền án tiền sự xả súng vào 22.000 người đang dự buổi hòa nhạc gần đó đã làm chấn động giới truyền thông trong vài ngày nay.

Tuy nhiên, loại bỏ những yếu tố về hình sự, khủng bố, câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu khách du lịch có còn dám đến Las Vegas nữa hay không sau vụ việc trên.

Người Mỹ chiếm 48% tổng số 650 triệu người đăng ký sử dụng súng trên toàn cầu

Theo Giám đốc điều hành Olivier Jager của hãng du lịch ForwardKeys, việc ngành du lịch Las Vegas có phục hồi nhanh chóng sau sự kiện trên hay không phụ thuộc rất nhiều vào giới truyền thông đưa tin sau đó cũng như những động thái của chính phủ nhằm đảm bảo an ninh cho du khách.

Các chuyên gia cho rằng người Mỹ vẫn sẽ đổ về Vegas khi nhiều thông tin cho thấy hung thủ của vụ xả súng trên hành động một mình và không có dấu hiệu liên quan đến các nhóm khủng bố. Công chúng Mỹ cho rằng đây là dấu hiệu chứng tỏ những vụ việc trên sẽ khó lòng tiếp diễn trong tương lai.

Tuy nhiên đối với du khách quốc tế, nhiều người cho rằng một bộ phận sẽ hủy các tour du lịch đến Las Vegas do lo ngại tình trạng mất an ninh tại đây.

Số liệu của viện Pew cho thấy Mỹ là nước có sở hữu súng bình quân đầu người nhiều nhất trên thế giới với 1/10 số người được hỏi cho biết có dùng súng hoặc có người thân sử dụng súng. Bởi vậy, không có gì là khó hiểu khi số vụ xả súng công cộng tại Mỹ nhiều hơn bất kỳ nước nào.

Tỷ lệ người sở hữu súng bình quân đầu người tại Mỹ thuộc hàng cao nhất thế giới

Mặc dù vậy, số liệu trên đã tồn tại rất nhiều năm nhưng các du khách vẫn đổ về Mỹ. Số liệu của ForwardKeys cho thấy những du khách Canada, Anh, Mexico và Đức là những người hay đến Las Vegas nhất với mục đích đánh bạc, tổ chức tiệc cưới, tham dự nhạc hội hay tổ chức các buổi hội nghị.

Chuyên gia phân tích Patrick Surry của hãng du lịch Hopper cho rằng lượng du khách đổ về Vegas sẽ hồi phục nhanh chóng bởi họ sẽ lãng quên vụ việc này trong tương lai.

Trước đó, London và Paris cũng đã bị chấn động sau những vụ khủng bố với lượng du khách giảm mạnh. Tuy nhiên, ngành du lịch của 2 nước này đã phục hồi lại mạnh mẽ. Số phòng khách sạn hoạt động tại Paris đã tăng 10% trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước.

Tại London, nơi hàng năm đón tới 19 triệu lượt du khách cũng thấy sự hồi phục mạnh mẽ trong tháng 7/2017 khi tăng trưởng 6% so với năm trước.

Chỉ chiếm chưa đến 5% tổng dân số thế giới nhưng Mỹ lại chiếm 31% số vụ xả súng toàn cầu

Quốc gia của súng

Số liệu của NIJ năm 2009 cho thấy có tới 310 triệu khẩu súng lưu hành trong xã hội Mỹ, đứng thứ 2 là Ấn Độ với chỉ 46 triệu khẩu súng. Như vậy, nước Mỹ chiếm tới 48% trong tổng số 650 triệu người đăng ký sử dụng súng trên toàn cầu.

Xét bình quân, cứ 100 người Mỹ thì có 89 người sử dụng súng, thuộc hàng cao nhất thế giới. Tồi tệ hơn, nghiên cứu của Viện Pew cho thấy 66% số người sử dụng súng tại Mỹ sở hữu nhiều loại vũ khí nóng khác nhau.

Nước Mỹ chỉ chiếm chưa đến 5% tổng dân số thế giới nhưng nước này lại chiếm tới 31% tổng các vụ xả súng trên toàn cầu. Số liệu của Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng cho thấy các vụ thương vong liên quan đến súng tại Mỹ cũng cao gấp 25,2 lần so với các quốc gia thu nhập cao khác và đứng đầu thế giới. tỷ lệ tự sát bằng súng tại đây cũng cao hơn 8 lần so với các nước phát triển khác.

Thậm chí, một nghiên cứu của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho thấy người Mỹ có khả năng bị giết bởi súng cao hơn 51 lần so với người Anh.

Các vụ thương vong do súng tại Mỹ cao hơn 25,2 lần so với các quốc gia phát triển khác

Bất chấp điều đó, việc cấm sở hữu súng tại Mỹ tưởng chừng như là điều xa vời khi các tập đoàn kinh doanh vũ khí tích cực vận động hành lang, còn tư tưởng sở hữu súng đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân nước này.

Tại Australia, 4 vụ xả súng công cộng đã diễn ra trong khoảng 1987-1996 khiến người dân phẫn nộ và chính phủ đã thông qua luật kiểm soát sở hữu súng chặt chẽ. Kể từ đó, Australia chưa từng chứng kiến một vụ xả súng hàng loạt nào.