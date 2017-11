Kinh tế Việt Nam "cần tăng tốc thay vì chậm rãi đi lên"

Theo báo cáo, sau 10 tháng có thể khẳng định năm 2017 là năm “cất cánh” của kinh tế Việt nam với tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất 10 năm đồng thời ổn định vĩ mô được giữ vững, thể hiện ở chỉ số lạm phát và thâm hụt ngân sách đều ở mức thấp.

Tháng 10 đã đón nhận nhiều thông tin tích cực đến từ số liệu tăng trưởng sản xuất công nghiệp, xuất siêu, thặng dư ngân sách hay tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp tháng 10 có mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng, tới 17% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất 33 tháng và nếu loại trừ yếu tố mùa vụ thì đây là mức tăng cao nhất nhiều năm. Công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là động lực chính kéo tăng trưởng chung với mức tăng 22,3%, cao nhất 8 tháng và gấp 2 lần tăng trưởng của cùng kỳ 2016. Bên cạnh đó khai khoáng quay lại tăng trưởng dương cũng là một nhân tố giúp đẩy cao tăng trưởng toàn ngành.

Có 678 doanh nghiệp niêm yết trên tổng số 721 doanh nghiệp đã công bố KQKD quý 3/2017. Tổng lợi nhuận trong 9 tháng của các công ty đã công bố KQKD là 114,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh ngành ngân hàng rất khả quan với tổng lợi nhuận tăng 28,7% so theo năm.

CPI tháng 10 tăng 0,41%, kéo dài chuỗi tăng của CPI sang tháng thứ 4. CPI tính từ đầu năm đến hết tháng 10 là 2,25%, thấp hơn nhiều mức kiểm soát 4% nhưng yếu tố mùa vụ kết hợp với thời tiết bất lợi và giá dầu tăng sẽ đẩy cao lạm phát của 2 tháng cuối năm. Trong trường hợp giá cả không biến động quá mạnh và việc tăng giá dịch vụ y tế được tính toán dàn trải hơn, CPI cả năm 2017 nhiều khả năng sẽ ở khoảng 3%.

Vốn FDI đăng ký mới và tăng vốn trong tháng 10 cũng tương đối tích cực, đạt 2,25 tỷ USD, cao nhất 4 tháng. Tính từ đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng vốn là 23,5 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ nawmt rước (cùng kỳ giảm -9%). Giải ngân vốn FDI duy trì ở mức cao, đạt 1,7 tỷ USD trong tháng 10, mặc dù thấp hơn kỷ lục tháng 9 nhưng đây là mức cao thứ 3 trong vòng 19 tháng. Tính chung 10 tháng, giải ngân FDI đạt 14,2 tỷ USD, tăng 11,8% (cùng kỳ tăng 8,3%).

Điểm nhấn đặc biệt của thương mại tháng 10 đó là giá trị xuất siêu 2,18 tỷ USD, cao nhất lịch sử và gần gấp đôi giá trị xuất siêu của tháng 9. Có 2 nguyên nhân chính tạo ra kỷ lục xuất siêu tháng 10, đó là xuất khẩu Điện thoại lập kỷ lục mới và nhập khẩu Máy móc thiết bị giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng. Máy móc thiết bị vốn là mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn nhất nhưng nhập khẩu máy móc thiết bị đã giảm liên tục từ 3,45 tỷ USD trong tháng 5 xuống chỉ còn 2,53 tỷ USD trong tháng 10. Nhờ xuất siêu tháng 10, tổng xuất siêu của 10 tháng đã tăng lên 2,5 tỷ USD.

Với tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10 đạt 126 nghìn tỷ, tăng mạnh 64% so với tháng trước trong khi tổng chi giảm 2,2% so với tháng trước xuống 108,6 nghìn tỷ đã giúp cán cân ngân sách tháng 10 chuyển sang thặng dư 17,4 nghìn tỷ sau 8 tháng thâm hụt. Mức thâm hụt ngân sách 10 tháng dừng lại ở 40,6 nghìn tỷ, giảm 21 nghìn tỷ so với 9 tháng.

Báo cáo cũng đánh giá, năm 2017 là một năm rất thành công của chính sách tỷ giá. Sự kiện nổi bật trong tháng là việc NHNN bất ngờ hạ giá mua vào USD liên tục trong 3 ngày từ 22.725 xuống 22.710 đồng. So với thời điểm đầu năm, tỷ giá giảm khoảng -0,2% trên thị trường chính thức và -1,2% trên thị trường tự do, trong khi tỷ giá trung tâm đã được điều chỉnh tăng 1,41% lên 22.471 đồng. NHNN đã nâng dự trữ ngoại hối lên mức cao kỷ lục.

Chỉ số VN-Index tăng 4% trong tháng 10 và tiếp tục tăng lên trên 900 điểm vào ngày 20/11. Thị trường bị phân hóa sâu sắc khi đà tăng chủ yếu tập trung vào nhóm vốn hóa lớn.

Các nhà phân tích cho rằng, những kết quả trên có được từ cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Về phía chủ quan, sự thay đổi trong tư duy phát triển cùng quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng từ Trung Ương đã tạo ra “luồng gió mới” cho kinh tế Việt nam. Về phía khách quan, thuận lợi về giá cả hàng hóa toàn cầu và sự thành công của Samsung trong phát triển các sản phẩm mới đã tạo cú hích cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2017.

"Tổng hợp các số liệu vĩ mô tháng 10, chúng tôi tiếp tục lạc quan với tăng trưởng của quý 4 và mục tiêu 6,7% là có thể đạt được. Điều cần suy nghĩ vào lúc này đó là làm sao có được tăng trưởng cao từ năm 2018 khi các yếu tố vĩ mô nội tại đang có chiều hướng tốt lên" - báo cáo nhận định.

Kinh tế Việt Nam diễn biến như thế nào trong 10 tháng qua?