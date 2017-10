Kinh tế Việt Nam diễn biến như thế nào trong 10 tháng qua?

Chăn nuôi ổn định về cuối năm

Sản xuất nông nghiệp trong tháng đang tập trung vào chăm sóc, thu hoạch lùa mùa, lúa thu đông trên cả nước và gieo trồng cây màu vụ đông ở phía Bắc. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt, mưa bãi xảy ra trong cả quá trình gieo cấy, sinh trưởng và thu hoạch nên dự kiến năng suất lúa mùa ở phía Bắc năm nay có khả năng giảm so với năm 2016. Tại các tỉnh phía Nam, có 84,5 nghìn ha lúa mùa sớm đã cho thu hoạch, chiếm 13,8% diện tích xuống giống và bằng 98,8% cùng kỳ năm trước.

Tiến độ gieo trồng một số cây hoa màu vụ đông chậm hơn cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của mưa bão vào cuối tháng Chín và đầu tháng Mười.

Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm nhìn chung ổn định, riêng chăn nuôi lợn tiếp tục gặp khó khăn do giá thịt lợn vẫn ở mức thấp trong khi chi phí chăn nuôi không giảm khiến nhiều hộ nhỏ lẻ ngừng nuôi, các gia trại và trang trại có xu hướng giảm quy mô đàn.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 ước tính tăng 17% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016 và cao hơn mức tăng 7,9% của 9 tháng năm nay.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước (đơn vị: %)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn (đơn vị: %)

Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng mạnh

Tính chung 10 tháng, cả nước có 105.125 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.021,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% về số doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 25,5%.

Đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng vốn

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/10 thu hút 2.070 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 16,3 tỷ USD, tăng 0,4% về số dự án và tăng 32,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Tỉnh thành thu hút vốn đầu tư nước ngoài mạnh (đơn vị: triệu USD)

Xuất siêu 1,23 tỷ USD trong 10 tháng

Tính chung 10 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 173,7 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 48,2 tỷ USD, tăng 17,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 125,5 tỷ USD, tăng 22,1%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực (đơn vị: tỷ USD)

Còn kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 172,5 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 64,6 tỷ USD, tăng 11,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 107,9 tỷ USD, tăng 29,2%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ lực (đơn vị: tỷ USD)

Như vậy trong 10 tháng, Việt Nam xuất siêu 1,23 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,4 tỷ USD khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,63 tỷ USD.