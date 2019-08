Klever Fruits - Sứ giả trái cây và hành trình 10 năm chinh phục thị trường

Đường đi tới trái tim người tiêu dùng



Thị trường hoa quả ngoại của Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ với sự bùng nổ của hàng loạt các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh hoa quả ngoại nhập. Người tiêu dùng càng có nhiều sự lựa chọn, con đường chinh phục trái tim họ càng không dễ dàng. Đặc biệt là những năm gần đây khi hoa quả ngoại nhập giá rẻ được bày bán tràn lan khiến nhiều người lo ngại về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng này, làm thế nào để chiếm được lòng tin của người dùng và trở nên nổi bật trong mắt họ thực sự là một thách thức.

"Hoa quả bán ngoài thị trường hiện nay như mê trận, chẳng rõ nguồn gốc như thế nào. Đấy là chưa nói nhiều loại trái cây còn bị tẩm ướp hóa chất để bảo quản lâu hơn. Nhà có trẻ nhỏ nên tôi thường chỉ mua hoa quả nhập ở những cửa hàng lớn, có tên tuổi. Mấy năm nay ăn đồ của Klever Fruits thấy chất lượng khá ổn.", chia sẻ của chị Vân Anh – Tây Sơn, Hà Nội.

Được biết, Klever Fruits là một trong những địa chỉ quen thuộc của người yêu thích trái cây nhập cao cấp tại Việt Nam. Sở dĩ sản phẩm của đơn vị này nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng là do các sản phẩm đều được công bố nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tem do các doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài cung cấp. Cửa hàng của Klever Fruits có hệ thống thiết bị bảo quản lạnh 24/24 ở mức 0 - 5 độ C để đảm bảo chất lượng trái cây theo tiêu chuẩn không hóa chất nhưng vẫn giữ được độ tươi ngon, thậm chí ăn trực tiếp không cần gọt vỏ.

Sứ giả trái cây và hành trình 10 năm chinh phục thị trường

Là cái tên dẫn đầu trên thị trường trái cây ngoại nhập nhưng ít ai biết xuất phát điểm của Klever Fruits là một cửa hàng nước ép.

Khi được hỏi về bí quyết chinh phục thị trường, đại diện đơn vị này chia sẻ, sự lớn mạnh vững vàng ngày hôm nay của Klever Fruits có được là do "công ty đã chú trọng đến phong cách phục vụ của đội ngũ nhân viên và đặt trải nghiệm của khách hàng là ưu tiên số 1. Klever Fruits mong muốn đáp ứng nhu cầu về trái cây đẳng cấp của người tiêu dùng Việt và hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi cũng là đơn vị duy nhất áp dụng chính sách "Đổi trả trái cây trong vòng 48h không cần lý do" như một lời cam kết trách nhiệm với các khách hàng đã lựa chọn tin tưởng mình."

Mong muốn người Việt có nhiều lựa chọn chất lượng, Klever Fruits là đơn vị tiên phong trong việc đưa nhiều nông sản quốc tế về thị trường Việt Nam. Klever Fruits là thương hiệu đầu tiên đưa việt quất Mỹ đến tay người Việt trong tháng 07/2019, đồng thời là đối tác phân phối độc quyền Táo Juliet hữu cơ và táo Diva New Zealand tại Việt Nam.

Không chỉ từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Klever Fruits còn có mối quan hệ hợp tác bền vững với những người bạn lớn ở các nước phát triển như Mỹ, Canada, Pháp, NewZealand, Úc và các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, … Đây cũng là đơn vị nhận nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của các đại sứ quán, đặc biệt là mối quan hệ thân tình với Đại sứ quán Canada và Đại sứ quán Mỹ.

Trong thời gian ở Việt Nam, đích thân 3 đời Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada đã ghé thăm cửa hàng trái cây Klever Fruits. Hai bên đã cùng đồng hành trong nhiều sự kiện đặc biệt như Lễ hội Ẩm thực Canada thường niên, Hanoi Run for Children 2018 hay cuộc thi "Khám phá Canada 2016". Ngày 22/7/2019 vừa qua, buổi khai trương chi nhánh thứ 9 ở TP.HCM của Klever Fruits cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của đại diện đến từ Lãnh sự quán Canada.

Đại sứ Canada trong những lần ghé thăm cửa hàng Klever Fruits

Trong năm 2018, Klever Fruits đã vinh dự được ngài thứ trưởng bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Tháng 7/2018, Klever Fruits còn được nhận Kỷ niệm chương và Thư vinh danh do Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam trao tặng, về những thành tích xuất sắc và đóng góp vào việc quảng bá trái cây tươi Hoa Kỳ tại Việt Nam trong những năm vừa qua.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương và thư vinh danh cho Klever Fruits

Hay với Hàn Quốc, đích thân thị trưởng thành phố Sangju cũng đã sang tham quan trao đổi và đặt mối quan hệ với đại diện thương hiệu Việt này.

Có được lòng tin đã khó, giữ được lòng tin ấy lại còn khó hơn. Trước bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, những doanh nghiệp kinh doanh trái cây nhập nói chung và Klever Fruits nói riêng cần phải phát triển hệ thống phân phối và minh bạch trong tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa để khẳng định lòng tin với khách hàng. Niềm tin về chất lượng và trách nhiệm của nhà cung cấp chính là con đường ngắn nhất để tới được trái tim của người tiêu dùng.

