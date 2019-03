Theo thống kê của Người Đồng Hành, tổng doanh thu năm 2018 của các doanh nghiệp nằm trong 'rổ' chỉ số VN-30 đạt 814.835 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 136.388,4 tỷ đồng, tăng đến 29% so với 2017.

Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của nhóm VN-30. ĐVT: Tỷ đồng.

Dẫn đầu doanh thu trong nhóm này là Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (HoSE: VIC) với 122.648 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2017. Đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu của VIC năm qua vẫn là chuyển nhượng bất động sản, đạt 83.600 tỷ đồng - tăng hơn 21.000 tỷ so với năm 2017 và chiếm 68% tổng doanh thu toàn tập đoàn. Mảng cho thuê bất động sản - chủ yếu là các trung tâm thương mại của Vincom Retail - đạt 5.700 tỷ đồng, đóng góp 5% doanh thu. Doanh thu bán lẻ tăng gấp rưỡi so với năm trước, từ 13.000 tỷ lên 19.500 tỷ đồng, chiếm 16% doanh thu. Mảng dịch vụ khách sạn, giải trí của VinPearl đạt 7,4 nghìn tỷ doanh thu, tăng trưởng 34%. Mảng giáo dục và Bệnh viện đóng góp lần lượt là 1.445 tỷ và 2.700 tỷ đồng doanh thu.

Doanh thu 30 doanh nghiệp trong nhóm VN-30. ĐVT: Tỷ đồng.

Năm 2018, nhóm VN-30 ghi nhận 9 doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận sau thuế giảm so với năm trước. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) là doanh nghiệp có mức lợi nhuận giảm mạnh nhất. Năm 2018, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 206,8 tỷ đồng, giảm 87% so với năm trước. CII cũng chính là một trong những doanh nghiệp có mức doanh thu thấp nhất trong nhóm này. Biên lợi nhuận của CII năm 2018 chỉ đạt 7,59% trong khi cùng kỳ con số này là 76,5%.

Trong khi đó, ấn tượng nhất trong nhóm VN-30 kỳ này chính là Công ty cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM). Doanh nhiệp này năm 2018 đứng đầu cả về tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu ở rổ chỉ số này. Hơn nữa, VHM cũng chính là doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế lớn nhất nhóm VN-30. Cụ thể, VHM đạt 38.805,7 tỷ đồng doanh thu trong năm 2018, tăng 154% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 14.754 tỷ đồng, tăng 842% (tương ứng gấp 9,4 lần) so với năm trước.

Ngoài VHM còn có ba doanh nghiệp khác ghi nhận lợi nhuận sau thuế lớn hơn 10.000 tỷ đồng là Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (HoSE: VCB), Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (HoSE: GAS) và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HoSE: VNM).

Công ty Cổ phần Gemadept (HoSE: GMD) gây bất ngờ bởi mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến với 227%. Năm 2018, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.899,8 tỷ đồng, còn số này năm 2017 chỉ là 581,4 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý của GMD đó là dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng doanh thu của công ty lại giảm đến 33%. Việc này là nhờ khoản doanh thu từ "bán con" – chủ yếu là việc bán đi 51% vốn tại Công ty TNHH CJ - Gemadept Logistics Holdings và 49% vốn tại Công ty TNHH CJ - Gemadept Shipping Holdings và thoái vốn khỏi CTCP Tiếp vận và Cảng quốc tế Hoa Sen – Gemadept.

Lợi nhuận sau thuế 30 doanh nghiệp trong nhóm VN-30. ĐVT: Tỷ đồng.

Tổng tài sản tăng 12%

Tổng tài sản của 30 doanh nghiệp trong nhóm này đạt 5,03 triệu tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước.

6 vị trí dẫn đầu về tổng tài sản của nhóm này đều thuộc về các ngân hàng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (HoSE: CTG) có tổng tài sản lớn nhất nhóm VN-30 với 1,16 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 6,3% so với năm trước. 5 vị trí đứng sau là Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (HoSE: VCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HoSE: STB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HoSE: MBB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (HoSE: VPB) và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (HoSE: TCB).