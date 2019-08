KSB đạt tăng trưởng lợi nhuận cao quý 2, lọt top 200 doanh nghiệp tốt nhất châu Á có doanh thu dưới 1 tỷ Đô la Mỹ

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã chứng khoán KSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2019 và 6 tháng đầu năm.

Lãi 96,5 tỷ đồng quý 2, tăng 22% so với cùng kỳ

Quý 2 năm nay, KSB tiếp tục đạt tăng trưởng cao với doanh thu đạt 292 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ nâng doanh thu 6 tháng lên hơn 588 tỷ, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Biên lãi gộp của KSB tiếp tục duy trì ở mức trên 49% trong quý 2/2019 và nếu xét trong 6 tháng đầu năm thì biên lãi gộp đạt hơn 46%. Nhờ lãi gộp cao, KSB đạt lợi nhuận sau thuế 96,5 tỷ đồng quý 2/2019, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, KSB lãi 153 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ và như vậy, kế hoạch lợi nhuận khá thách thức cho cả năm 2019 đã được công ty hoàn thành phân nửa.

Lần thứ 3 lọt TOP 200 doanh nghiệp tốt nhất châu Á có doanh thu dưới 1 tỷ Đô la Mỹ

Với kết quả kinh doanh nhiều năm liền đạt mức sinh lợi cao, KSB mới đây tiếp tục được Forbes vinh danh là một trong 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ Đô la Mỹ kinh doanh tốt nhất châu Á. Đây là năm thứ 3 KSB lọt vào danh sách này.

Như các năm trước, phần lớn các công ty đến từ Trung Quốc và Hồng Kong chiếm ưu thế tuyệt đối trong danh sách top 200 của Forbes khi có đến 122 công ty có mặt trong danh sách được công bố.

Kết quả năm nay ghi nhận Việt Nam có 4 đại diện lọt vào top 200 của Forbes là: Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), Tập đoàn bất động sản Đất Xanh, Cảng Đồng Nai và Phú Tài. Như vậy, duy nhất chỉ có KSB duy trì được "phong độ" khi trụ lại trong bảng xếp hạng năm thứ 3 liên tiếp: 2017, 2018 và 2019. Hai đại diện của năm ngoái là CTCP Vicostone (VCS) và CTCP tư vấn kỹ thuật điện 2 (TV2) đã không còn trong top 200 của Forbes.

Được biết đây là cuộc khảo sát thường niên của Forbes ghi nhận các công ty có quy mô vốn dưới 1 tỷ đô la Mỹ đến từ danh sách gồm 19.000 công ty được lựa chọn ngẫu nhiên và được niêm yết trên thị trường chứng khoán tại các quốc gia ở khắp châu Á.

Theo báo cáo của Forbes, doanh thu và lợi nhuận của các công ty trong top 200 tăng trưởng mạnh mẽ lên đến 50% so với 2018. Theo đó, doanh thu đạt được là 54 tỷ đô la Mỹ và lợi nhuận ghi nhận lên đến 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tổng giá trị thị trường suy giảm một chút do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến tâm lý nhà đầu tư e ngại dẫn đến giảm ở mức 10%.

Trong số 4 doanh nghiệp của Việt Nam lọt top 200, KSB tăng trưởng doanh thu ấn tượng trong mấy năm gần đây. Cụ thể, doanh thu năm 2015 đạt 738 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước đó (624 tỷ đồng). Còn năm 2016 cũng đạt mức tăng trưởng 15% doanh thu so với năm 2015, đạt 850 tỷ đồng. Bên cạnh đó năm 2017 doanh thu vượt ngưỡng ngàn tỷ, đạt 1.094 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với năm 2016. Theo công bố của Forbes năm 2018, doanh thu của KSB đạt 1.173 tỷ đồng nhiều hơn 2017 đến 79 tỷ đồng.

Tập trung vào chiến lược cốt lõi của công ty, ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc KSB cho biết "Công ty đang đẩy mạnh chiến lược M&A các mỏ mới. Mục tiêu trong 5 năm tới sẽ nhắm vào khoảng 60% thị phần của ngành khai thác đá".

Để hiện thực hóa chiến lược trên, năm 2019, KSB lên kế hoạch để đầu tư vào doanh nghiệp sở hữu mỏ đá xây dựng còn trữ lượng lớn và thời hạn khai thác dài.

Theo đó, nguồn tin của chúng tôi ghi nhận được, việc tìm kiếm thêm mỏ đá mới thay thế cho mỏ đá Tân Ðông Hiệp của KSB đang có những tiến triển tích cực. Ðặc biệt, diễn biến đáng chú ý gần đây, tại một doanh nghiệp vật liệu xây dựng ở Ðồng Nai xuất hiện nhân sự mới trong Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Quốc Phòng. Cạnh đó, Ông Phòng hiện là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc ở KSB.

Ngoài ra, nhằm đón đầu làn sóng dịch chuyển của các công ty do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, KSB đang đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và mở rộng khu công nghiệp. Theo đó, Công ty đã đền bù xong diện tích giai đoạn 1 mở rộng. Tính đến cuối tháng 5/2019, Công ty đã cho thuê hết diện tích khu hiện hữu (212,4 ha), đồng thời đã ký hợp đồng nhận cọc của một số đối tác với diện tích khoảng 50 ha của giai đoạn 1 mở rộng.

Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1 mở rộng để bàn giao cho khách hàng, đồng thời tiến hành đền bù giai đoạn 2 mở rộng (diện tích khoảng 187 ha). Dự kiến, đến cuối năm 2019, KSB sẽ cho thuê hết phần diện tích giai đoạn 1 mở rộng (tổng diện tích giai đoạn 1 mở rộng khoảng 128,1 ha).

Ðược biết, giá cho thuê bình quân hiện nay khoảng 70 - 75 USD/m2, cho thấy giá thuê đã có mức tăng khá mạnh so với mức giá bình quân khoảng 45 - 55 USD/m2 trong giai đoạn 2016 - 2017. Với nhu cầu thuê khu công nghiệp đang tiếp tục tăng trưởng nhanh trong thời gian qua với các khách hàng đến từ các thị trường Ðài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản…, có thể thấy tiềm năng trưởng doanh thu và lợi nhuận của KSB từ mảng khu công nghiệp là khá lớn. Cũng theo ông Đạt, KSB dự định đầu tư thêm một khu công nghiệp tại Bình Dương, nhưng hiện chỉ mới ở bước hoàn thiện các thủ tục hồ sơ.