Ngày 14/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Việt Tân, nguyên Tổng cục trưởng và ông Bùi Văn Thành, nguyên Cục trưởng Bộ Công an về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Việc khởi tố bị can đối với hai ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan đến quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm thực hiện.

Thiếu tướng Lê Mã Lương – nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam chia sẻ, ông "rất buồn" vì những cựu cán bộ lãnh đạo như ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành lại vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự.

Bài học cảnh tỉnh đối với cán bộ

Song qua vụ án này, một lần nữa cho thấy quyết tâm của Đảng, của ngành Công an trong việc thanh lọc đội ngũ, loại bỏ những người không xứng đáng, để chứng minh rằng Đảng ta công minh, chính trực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Qua đó càng củng cố thêm lòng tin, uy tín của lực lượng Công an với người dân, với cán bộ, đảng viên.

Theo ông Lê Mã Lương, từ vụ việc cụ thể trên cũng cho thấy, cán bộ đã không chú trọng rèn luyện mình thường xuyên, nhất là tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống, không đủ dũng khí, bản lĩnh, dễ dàng sa ngã dẫn tới những sai phạm nghiêm trọng là điều “không thể chấp nhận được”.

“Và đây cũng là một bài học cảnh tỉnh đối với cán bộ, dù ở cương vị nào cũng phải tự ý thức được vai trò, vị trí của mình để không dẫn tới sai phạm, để không đánh mất mình” – ông Lê Mã Lương cho biết.

Kỷ luật cựu cán bộ công an không phải làm cho ngành yếu đi

Cùng chung quan điểm, bà Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho biết, người dân nức lòng trước quyết tâm chính trị cao của Đảng, “không có vùng cấm, không dung túng, dung thứ” với bất cứ ai, với những cái tên tưởng chừng không ai dám đụng tới nhưng cuối cùng đã bị xử lý kỷ luật, bị pháp luật trừng trị.

Bà Bùi Thị An - đại biểu Quốc hội khóa XIII.



Quyết tâm chính trị đó cũng đã gây dựng niềm tin trong nhân dân rằng, sự dũng cảm của Đảng không chỉ chấn chỉnh đội ngũ mà còn dám nhìn thẳng vào những những “góc khuất”, những “lỗ hổng” để khắc phục, sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm. Bởi chính những “lỗ hổng”, những “góc khuất” đó đã làm hư hỏng một bộ phận cán bộ, đảng viên, một số người nắm giữ vị trí trọng yếu trong bộ máy quản lý Nhà nước, gây mất niềm tin trong nhân dân.

“Rất đáng tiếc và đáng buồn rằng, một số cán bộ công an ở vị trí rất cao, được giao nhiệm vụ rất quan trọng nhưng đã mắc phải sai lầm. Việc kỷ luật cựu cán bộ công an không phải làm cho ngành yếu đi, càng không phải làm mất uy tín của ngành. Bao che cho cán bộ mới làm mất uy tín của Đảng, làm cán bộ hư hỏng, còn xử lý cán bộ chỉ làm cho Đảng mạnh thêm, càng lấy lại được lòng tin của nhân dân với Đảng” – bà Bùi Thị An cho biết.

Từ Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, chúng ta đã chứng kiến nhiều cán bộ, đảng viên giữ vai trò chủ chốt thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, thậm chí bị xử lý trước pháp luật. Điều đó phản ánh dũng khí thanh lọc bộ máy lãnh đạo các cấp từ Trung ương tới địa phương, nhưng mặt khác cũng cho thấy vai trò nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang bị suy giảm, gây nên những dư luận xấu.

Hơn lúc nào hết, cùng với chỉ dẫn Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần giữ vững và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, thường xuyên học tập và rèn luyện, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình, giáo dục ý thức trách nhiệm, nhất là ý thức trách nhiệm của các cấp ủy và người đứng đầu. Đồng thời thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để không có những kẽ hở, những lỗ hổng cho những kẻ lợi dụng những sơ hở đó để làm những điều bất minh, bất chính, mưu cầu lợi ích cá nhân./.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành.

Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011-2016 đối với ông Trần Việt Tân, do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 822-QĐNS/TW ngày 31/7/2018.

Ông Bùi Văn Thành bị cách chức Thứ trưởng Bộ Công an do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 823-QĐNS/TW ngày 31/7/2018.