Kỳ vọng vào “game” tái cấu trúc, cổ phiếu NVT đã tăng gấp đôi chỉ trong chưa đến 1 tháng

Trong suốt một thời gian dài, bất chấp những biến động tích cực của TTCK, cổ phiếu NVT của CTCP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay vẫn chỉ giao dịch dưới mức 5.000 đồng và điều này khiến không ít nhà đầu tư thất vọng, thậm chí loại ra khỏi danh sách theo dõi.

Tuy vậy, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn kể từ đầu tháng 5 tới nay khi NVT liên tiếp tăng trần trong tình trạng tiết cung và trở thành một trong những cái tên nóng nhất trên thị trường. Tính tới hết phiên giao dịch 22/5, thị giá NVT đạt 3.810 đồng, cao gấp đôi so với cuối tháng 4 và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Vậy điều gì đã khiến NVT bứt phá mạnh chỉ trong thời gian ngắn?

Kết quả kinh doanh hồi phục, kỳ vọng “game” thoái vốn

Sau khi gây thất vọng trong năm 2015 với số lỗ kỷ lục 128 tỷ đồng, NVT đã có những tín hiệu tích cực trở lại khi báo lãi 15,6 tỷ đồng trong năm 2016. Trong quý 1/2017, NVT tiếp tục công bố những số liệu khả quan khi lãi 14,43 tỷ đồng, gần bằng kết quả thực hiện trong cả năm 2016.

Năm 2017, NVT đặt kế hoạch lãi ròng 16,5 tỷ đồng và với kết quả thực hiện trong quý 1, công ty đã hoàn thành 87% chỉ tiêu đề ra. Với kết quả kinh doanh tích cực như vậy, không quá khó hiểu vì sao dòng tiền lại đổ mạnh vào NVT.

Tuy vậy, điều này vẫn chưa phải là yếu tố duy nhất khiến giới đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào NVT. Tại ĐHCĐ diễn ra vào tháng 4, ban lãnh đạo NVT cho biết công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu tài chính, theo hướng thu gọn các khoản đầu tư, tập trung vào các tài sản có khả năng sinh lợi cao.

NVT cho biết sẽ tích cực hợp tác, tiếp xúc và làm việc với các đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế để hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án Six Senses Saigon River; tái cơ cấu vốn đầu tư để chuyển nhượng khoản vốn này tại dự án Emerlda Ninh Bình nhằm thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu cũng như các khoản vay huy động để đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu, đồng thời cải thiện năng lực tài chính cho công ty.

Có lẽ, những thông tin về việc tái cấu trúc, chuyển nhượng dự án là điểm nhấn quan trọng giúp giới đầu tư dành sự quan tâm lớn tới NVT.

Techcombank liệu có chuyển đổi trái phiếu?

Hiện tại, NVT có khoản vay nợ lớn nhất là 230 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với Techcombank và sẽ đáo hạn vào 11/11/2017. Theo đó, TechcomBank sẽ được mua tối đa 9,5 triệu cổ phiếu NVT với mức giá 7.500đ/cp trong trường hợp thực hiện chứng quyền.

Đợt phát hành trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản và quyền tài sản phát sinh tư dự án Six Senses SaiGon River; 100% cổ phần tại Công ty TNHH Hai Dung (chủ đầu tư Six Senses SaiGon) và toàn bộ 51% vốn góp tại CTCP Du Lịch Hồng Hải (chủ đầu tư Six Senses Ninh Vân Bay).

Như vậy, có thể thấy toàn bộ những tài sản giá trị nhất của Ninh Vân Bay đã được mang ra thế chấp tại TechcomBank trong đợt phát hành trái phiếu này. Khoản vay của TechcomBank hiện chiếm khoảng 17% tổng tài sản Ninh Vân Bay.

Trong trường hợp thực hiện chứng quyền, TechcomBank sẽ trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại Ninh Vân Bay với tỷ lệ sở hữu 9,5%. Với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, không loại trừ khả năng TechcomBank sẽ tiến hành thực hiện chuyển đổi và trở thành cổ đông lớn của NVT.

Theo những công bố tại ĐHCĐ, NVT sẽ cố gắng chuyển nhượng dự án để thanh toán nợ vay cho các chủ nợ, trong đó có Techcombank. Tuy vậy, trong trường hợp việc chuyển nhượng dự án không như kỳ vọng thì việc chuyển đổi trái phiếu cũng có thể diễn ra. Nếu TechcomBank thực hiện chuyển đổi thì mức giá 7.500 đồng cũng cao hơn 2 lần thị giá NVT lúc này. Do đó, nhà đầu tư cũng có lý do để kỳ vọng vào “game” của cổ phiếu.

Trên sàn chứng khoán thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt cổ phiếu penny như SGT, QBS, HQC, QCG...đồng loạt tăng bằng lần chỉ trong thời gian rất ngắn. Điểm chung của những trường hợp này là dựa vào kỳ vọng của giới đầu tư về hoạt động tái cấu trúc, hưởng lợi chính sách hay chuyển nhượng dự án và đây cũng là lý do khiến NVT bứt phá trong thời gian qua.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ