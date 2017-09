La Casa với quyết tâm nâng tầm thị trường BĐS Việt

Độc đáo với ý tưởng ốc đảo xanh

Dự án La Casa Villa số 25 Vũ Ngọc Phan là một cái tên đáng chú ý trên thị trường bất động sản thời gian gần đây. Tọa lạc trên diện tích gần 7.000m2, La Casa Villa nổi lên như một ốc đảo xanh giữa lòng thành phố với khu biệt thự 5 sao gồm 16 biệt thự song lập và 9 nhà phố thương mại.

Được thai nghén trong nhiều năm với sự tâm huyết của chủ đầu tư, La Casa Villa là một bản hòa tấu giao thoa nét kiến trúc cổ điển và hiện đại. Từ cảm hứng khu vườn treo Malaga Tây Ban Nha, thiết kế dự án La Casa Villa được hoàn thành bởi tập đoàn kiến trúc Hàn Quốc danh tiếng Doul, kết hợp thiết kế cảnh quan bởi đơn vị kiến trúc chuyên nghiệp Eden Landscape.

Phối cảnh dự án La Casa Villa.

Nhìn tổng thể dự án, chủ đầu tư RITM Mekong “nuôi dưỡng” ước mơ xây dựng một ốc đảo riêng biệt, không gian sống xanh và sang trọng cho khách hàng. Họ đã tham khảo kiến trúc tại nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Anh Quốc, Mỹ, Hàn Quốc để chọn lọc những chi tiết tinh túy nhất áp dụng cho tổ hợp biệt thự siêu sang, nhằm mang tới sự hoàn mỹ.

Không chỉ độc đáo ở concept xây dựng, La Casa Villa còn mang trong mình nhiều tiện ích đáng giá, chuẩn 5 sao: Tầng hầm xuyên sáng, bãi đỗ ô tô rộng rãi, giúp giao thông thuận tiện hơn, thác nước xuyên hầm, vườn hoa tươi mát quanh năm… Về giao thông cơ giới, Vũ Ngọc Phan là con phố có lưu lượng xe cộ khá lớn vào giờ cao điểm. Khi xây dựng hệ thống tầng hầm, chủ đầu tư đã tính đến bài toán này, và sẵn sàng chi số tiền lớn để xây tầng hầm xuyên sáng, đẩy giao thông hoàn toàn xuống dưới, mang lại sự thuận tiện tuyệt đối cho dân cư.

Thác nước xuyên hầm độc đáo.

Khác với thiết kế hầm để xe thông thường, La Casa Villa đầu tư một căn hầm tận dụng nhiều vị trí lấy ánh sáng tự nhiên, biến lòng đất thành con đường rộng rãi ngập tràn cỏ hoa, cũng như đảm bảo chủ nhân có chỗ để xe ô tô riêng thoải mái.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn sử dụng 2 lô đất để đầu tư thác nước xuyên hầm, rộng 200m2, mang lại một diện mạo đẹp, non nước hữu tình, thoáng đạt và điều hoà không khí cho khu biệt thự. Đưa sự an toàn và riêng tư của dân cư lên hàng đầu, La Casa Villa cung cấp các giải pháp an ninh giám sát chặt chẽ 24/24 cùng các phương pháp phòng cháy, chữa cháy hiện đại.

Với tất cả những dịch vụ tiện ích hàng đầu, La Casa Villa thực sự là một ốc đảo xanh ngay trung tâm thành phố, là nơi chốn đi về cho những tâm hồn yêu sự sang trọng và tinh tế.

Chủ đầu tư cần phải có tâm và có tầm

Chủ đầu tư RITM Mekong ý thức được rằng thị trường Bất động sản và Đầu tư tài chính là xương sống của mọi nền kinh tế. Trở thành một tập đoàn Bất động sản, xây dựng công trình uy tín trong nước và thị trường thế giới chính là mục tiêu hàng đầu của công ty. Với những dự án đã thành công trước đó như Hoàng Ngân Plaza, Gemek Towers, Núi Trúc Square… tập đoàn đã phần nào chứng minh được chữ Tín trong hoạt động kinh doanh.

Tiếp nối thành công đó, RITM Mekong đầu tư dự án Bất động sản siêu sang La Casa Villa. La Casa Villa có quy hoạch mật độ xây dựng thấp cùng kiến trúc hiện đại, cảnh quan đẹp mắt và có hệ thống tiện ích chuyên nghiệp. Đây là điều kiện phù hợp với những khách hàng mong muốn tìm kiếm một nơi ở để nghỉ dưỡng và dành trọn thời gian bên gia đình.

Ít ai biết rằng, để giải phóng mặt bằng và đầu tư thành công đoạn vỉa hè Vũ Ngọc Phan, mặt tiền của dự án, chủ đầu tư đã chờ đợi mất gần hai năm. Ngoài ra, do xây dựng trong nội đô và liền kề các khu cư dân cũ, nhiều vấn đề khách quan đã xảy ra. Những tưởng dự án sẽ bị chậm hoặc đình trệ giống như nhiều dự án bất động sản khác trong quá trình đầu tư xây dựng, nhưng với năng lực của nhà đầu tư, mọi chuyện cũng được giải quyết chu đáo, thấu tình đạt lý, bên cạnh đó vẫn giữ vững tiến độ công trình và tiến độ thi công.

RITM Mekong chấp nhận phần thiệt về phía mình, đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, để đảm bảo quyền lợi cho khách mua nhà, cũng như quyền lợi của khu dân cư xung quanh. Họ đã chứng minh cho khách hàng thấy bằng hành động thực tế, vì thế, chính khách hàng lại là nguồn động viên ngược lại cho chủ đầu tư vượt qua giai đoạn khó khăn.

Một dự án bất động sản chỉ xứng tầm siêu sang khi dự án đó đáp ứng được tất cả những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Nói thêm về chất lượng dự án, La Casa Villa được xây dựng với những nguyên vật liệu kết cấu tốt, hiện đại nhất, đáp ứng được nhu cầu đạt tới sự hoàn mỹ của chủ đầu tư cũng như khách mua nhà.

Một khách hàng giấu tên cho biết, tiến độ xây dựng đã triển khai đúng cam kết, chất lượng công trình vượt qua cả sự mong đợi của họ. Mới đây, Thanh tra chính phủ đã làm việc và ra biên bản về các nội dung làm việc với chủ đầu tư, theo nội dung biên bản của đoàn Thanh tra chính phủ thì dự án không có sai phạm quy định pháp luật. Điều đó cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, chứng minh được năng lực cũng như cái tâm của RITM Mekong.

La Casa Villa thực sự không chỉ là nơi để ở mà còn là khu nghỉ dưỡng sau những giờ phút làm việc căng thẳng. Chọn lựa không gian sống tại La Casa Villa, chủ nhân sẽ được đắm chìm trong một thế giới riêng nhiều cây xanh hoa lá, khí quyển trong lành, khẳng định được sự thành đạt và tinh tế của bản thân. Bên cạnh đó, đây còn là một sự đầu tư lâu dài, mang lại lợi nhuận cho chủ hộ. Hiện nay, dự án đang mở bán đợt cuối trong sự quan tâm đặc biệt của nhiều khách hàng.