Lãi đột biến so với cùng kỳ, TDC vẫn còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận cả năm

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán TDC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với doanh thu quý 3 đạt hơn 520,3 tỷ đồng, tăng đột biến 115% so với quý 3 năm ngoái. Trong khi đó giá vốn lại tăng ít hơn, chỉ gấp đôi, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt đến 122,6 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Quý 3 năm nay công ty đã mở bán shophouse nên doanh thu và lợi nhuận từ khoản này tăng vọt.

Doanh thu tài chính đạt 1,3 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với con số gần 600 triệu đồng đạt được cùng kỳ. Bên cạnh đó, quý 3 năm ngoái công ty phải chi hơn 22 tỷ đồng trả lãi vay, trong khi quý 3 năm nay ghi âm hơn 3,3 tỷ đồng.

Kết quả, riêng quý 3 TDC báo lãi sau thuế 96,35 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lỗ hơn 11 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu thuần đạt 878 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên do chịu lỗ trong 6 tháng đầu năm, nên kết quả lũy kế 9 tháng TDC lãi sau thuế 20,2 tỷ đồng, dù tăng mạnh so với số lỗ hơn 42 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016 nhưng còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận sau thuế 126,9 tỷ đồng mà ĐHCĐ giao phó.

Tính đến 30/9/2017, tổng cộng tài sản TDC đạt 7.795 tỷ đồng, tăng gần 520 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả 6.676 tỷ đồng, cũng tăng 620 tỷ đồng. Trong đó riêng dư vay nợ ngắn hạn 843 tỷ đồng và dư vay nợ dài hạn 1.416 tỷ đồng. Lượng hàng tồn kho còn 4.837 tỷ đồng, tăng 520 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Ngày 30/11 tới đây TC cũng sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng. Thời gian thanh toán 25/12/2017.