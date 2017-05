Lãi suất đang có dấu hiệu nhích lên

Vừa qua một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động. Đặc biệt là lãi suất tiền gửi trung và dài hạn, lãi suất từ 7,5% đến 8% năm. Nhiều doanh nghiệp lo ngại lãi suất huy động tăng sẽ làm lãi suất cho vay tăng.

Theo cuộc khảo sát lãi suất tại thời điểm cuối tháng 4 của HSC, lãi suất huy động tăng ở hầu hết các kỳ hạn; và mức độ tăng ở các NHTM có vốn nhà nước cao hơn. Tại thời điểm cuối tháng 4, lãi suất huy động bình quân kỳ hạn ngắn (kỳ hạn 1 tháng) tăng 0,2% so với đầu năm; kỳ hạn 6 tháng tăng 0,14% còn kỳ hạn 12 tháng tăng 0,17%. Lãi suất huy động tại các NHTM có vốn nhà nước bình quân là 5,7%; tăng 0,18% so với đầu năm còn tại các NHTMCP là 6,24%; tăng 0,11% so với đầu năm.

Lãi suất cho vay tại thời điểm cuối tháng 4 tăng nhẹ và cao hơn 0,14% so với đầu năm. Lãi suất cho vay bình quân tại thời điểm cuối tháng 4 là 9,36%. Lãi suất cho vay bình quân gia quyền là 9,36%; tăng nhẹ từ mức 9,35% trong 3 tháng đầu năm do lãi suất cho vay kỳ hạn ngắn tại một số ngân hàng tăng.

Tại thời điểm cuối tháng 4, theo nguồn tin từ NHNN, tín dụng đã tăng 5,8% so với đầu năm (cùng kỳ năm ngoái chỉ tăng 4%) và là mức tăng mạnh nhất so với cùng kỳ 6 năm qua. Cung tiền M2 tăng 3,9% so với đầu năm (cùng kỳ tăng 4,8%).

Trong khi đó, tín dụng tăng 20,2% so với cùng kỳ còn M2 chỉ tăng 17%; theo đó chênh lệch thanh khoản tự do vẫn âm 3,2% (tại thời điểm cuối tháng 3 âm 2,15%). Chênh lệch thanh khoản tự do chuyển thành âm gần đây vào tháng 2 sau khi dương 2,4% vào tháng 11 năm ngoái. Theo HSC, điều này cho thấy lãi suất có thể còn tăng vì thanh khoản bị thắt chặt. Và thông thường điều này sẽ không có lợi cho thị trường chứng khoán nhưng lực mua ròng mạnh của khối ngoại đã bù đắp cho điều này. Hiện có thể trực tiếp tiếp cận thị trường vốn nên các công ty chứng khoán giảm nhu cầu vay từ các ngân hàng để tài trợ cho hoạt động cho vay margin (nhưng vay từ các ngân hàng vẫn là nguồn vay có chi phí thấp nhất).

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết với nguồn lực của các ngân hàng thương mại với các tín hiệu của thị trường như thị trường chứng khoán, bất động sản và các chỉ số về kinh tế vĩ mô, sự quan tâm của Chính phủ đối với các doanh nghiệp, đặc biệt thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp và các chiến lược thu hút khách hàng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, chúng tôi đánh giá lãi suất từ nay đến cuối năm Việt Nam đồng ổn định thì lãi suất có thể giảm từ 0,5 đến 1% ở các kỳ hạn so với năm 2016.

Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ