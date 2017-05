Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục neo cao

Theo báo cáo thị trường tiền tệ vừa công bố của Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI), trong tuần cuối tháng 4, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm chỉ giảm 7 điểm cơ bản xuống 4,53%/năm trong khi lãi suất 1 tuần và 1 tháng tăng nhẹ tương ứng 1 điểm và 6 điểm, chốt tuần ở mức 4,71% và 4,8%/năm.

Trên thị trường mở (OMO), NHNN đã sử dụng trở lại kỳ hạn 14 ngày lần đầu tiên kể từ sau Tết âm lịch để ổn định thanh khoản. Tính chung cả tuần, NHNN đã bơm ra 31 nghìn tỷ, trong đó có 18 nghìn tỷ kỳ hạn 14 ngày và 13 nghìn tỷ kỳ hạn 7 ngày. Lượng OMO đáo hạn là 38 nghìn tỷ, tương ứng NHNN hút ròng 7 nghìn tỷ khỏi hệ thống. Lượng OMO đang lưu hành ở thời điểm cuối tháng 4/2017 là 31 nghìn tỷ, cao hơn cùng kỳ năm 2016 là 19,4 nghìn tỷ.

Cũng theo báo cáo của SSI, trong tuần, KBNN đã tổ chức đấu thầu trái phiếu 5 kỳ hạn 5, 7, 15, 20 và 30 năm, với tổng giá trị gọi thầu tăng lên 7,7 nghìn tỷ. Các kỳ hạn dài 20, 30 năm vẫn phát hành thành công với lãi suất trúng thầu giảm, cụ thể giảm 10 điểm với kỳ hạn 20 năm và giảm 5 điểm với kỳ hạn 30 năm. Điều đáng nói là tỷ lệ đăng ký ở các kỳ hạn này đã giảm tương đối so với tuần trước đó.

Với kỳ hạn 5 năm, lãi suất đặt thầu thấp nhất tăng mạnh 10 điểm lên 5,15%, mức cao nhất kể từ phiên 18/01/2017. KBNN phải đẩy lãi suất trúng thầu lên 5,22%, chênh 7 điểm cơ bản so với mức đặt thầu thấp nhất và tăng 10 điểm so với phiên trước nhưng cũng chỉ có 1000 tỷ/1500 tỷ trái phiếu được phát hành. KBNN thường chấp nhận mức lãi suất trúng thầu cao hơn 2-17 điểm cơ bản so với mức đặt thầu thấp nhất.

Sau 4 tháng, KBNN đã phát hành được tổng cộng 81,3 nghìn tỷ trái phiếu, hoàn thành 44,3% kế hoạch cả năm 2017. Các kỳ hạn dài trên 7 năm đều đã phát hành được trên 50%, chỉ riêng kỳ hạn 5 năm mới hoàn thành 20,3% chỉ tiêu cả năm.

Tùng Lâm

Theo Trí thức trẻ/SSI