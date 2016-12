Lái xe taxi không in hoá đơn cho khách bị phạt đến 3 triệu đồng

Không đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy

Phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng đối với cá nhân, 200.000 – 400.000 đồng đối với chủ phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô nếu không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô.

Nghe điện thoại di động khi đang lái xe ô tô

Phạt tiền từ 600.000 – 800.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô nếu dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường.

Taxi không có thiết bị in hóa đơn

Phạt tiền từ 2 – 3 triệu đồng đối với cá nhân, 4 – 6 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải nếu:

Sử dụng taxi chở khách mà không có hộp đèn “TAXI” hoặc có nhưng không có tác dụng; Không gắn hộp đèn trên nóc xe; Không lắp đồng hồ tính tiền cước hoặc lắp đồng hồ tính tiền cước không đúng quy định; Không có thiết bị in hóa đơn được kết nối với đồng hồ tính tiền cước.

Người được chở trên ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

Có rất nhiều hành vi vi phạm mới được bổ sung và thay đổi chế tài. Trong đó, không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy hoặc chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy đều bị phạt với mức phạt 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Trước đó, Nghị định 171/2013/NĐ- CP quy định: Xử phạt với hành vi người điều khiển, người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy hoặc chở người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy.

Với sửa đổi này, nếu trên xe ô tô ở hàng ghế nào có thiết kế dây an toàn mà người được chở và người điều khiển không thắt đều bị xử phạt, mà không nhất thiết chỉ là hàng ghế phía trước và có trang bị dây an toàn.

Do đó, kể cả ghế sau, nếu có thiết kế dây an toàn người ngồi trên xe cũng phải thắt để đảm bảo an toàn cho mình và không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Ôtô chở hành khách vượt quá tải trọng

Bị phạt tiền 3-5 triệu đồng nếu điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng trục xe vượt quá mức cho phép của cầu, đường trên 20-50%, trừ khi có Giấy phép lưu hành có giá trị sử dụng.

Nếu tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng trục xe vượt quá mức cho phép của cầu, đường trên 50% đến 100% sẽ bị phạt tiền 5-7 triệu đồng, trừ khi có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng hoặc điều kiển xe có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng nhưng tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng trục xe vượt quá quy định trong giấy phép.

Trường hợp điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng trục xe vượt quá mức chi phép của cầu, đường trên 100% đến 150% bị phạt tiền 7-8 triệu đồng, trừ khi có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.

Nếu điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng trục xe vượt quá mức cho phép của cầu, đường trên 150 sẽ bị phạt tiền 14-16 triệu đồng, trừ khi có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.

Chi tiết Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Hồng Vân

Theo Trí thức trẻ