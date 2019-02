Làm sao để trở thành người có tiền? Hãy xem xét 4 điều này để liệu bạn có đủ tiêu chuẩn không

Vợ cũ của Elon Musk, Justine đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này:

"Nếu bạn là một nhân vật giàu có, bạn phải là chính mình, hạnh phúc đối với bạn không phải là mục tiêu quan trọng nhất. Những người như vậy thường kỳ dị hoặc khó hòa nhập với xã hội, họ luôn ép mình trải nghiệm thế giới bằng một cách khác biệt nào đó. Họ tìm thấy cho mình những chiến lược để sinh tồn, đồng thời nghĩ mọi cách để áp dụng những chiến lược này vào thực tế sự việc, tự tạo ra những ưu thế độc đáo và mạnh mẽ cho riêng mình. Họ có suy nghĩ khác với những người bình thường. Họ luôn nhìn mọi thứ ở một góc độ mới mẻ và tìm ra những ý tưởng sáng tạo vô cùng sâu sắc. Tuy nhiên, mọi người lại thường nghĩ rằng họ bị điên".

1. "Nhất định phải là chính mình"

Steve Jobs trong cuốn "Bí mật cuộc sống" có viết như sau: "Sau khi bạn trưởng thành, bạn sẽ được nói rằng thế giới là như vậy, cuộc đời của bạn chính là phải sống trong thế giới này, đừng cố phá bức tường này, việc cần làm là xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc, sống vui vẻ, và tiết kiệm chút tiền. Nhưng, đó lại là một cuộc sống vô cùng hạn chế."

Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện ra sự thật này, cuộc sống của bạn sẽ trở nên rộng mở hơn rất nhiều. Sự thật đó là: cái bạn gọi là cuộc sống lại được tạo dựng bởi những người thậm chí còn không thông minh bằng bạn. Bạn có thể thay đổi nó, có thể tạo ảnh hưởng lên nó. Bạn có thể tạo ra sản phẩm của riêng mình để cho người khác sử dụng. Khi bạn ý thức được rằng mình có thể "đâm xuyên" qua cuộc sống này, và tiếp tục tiến về phía trước thì một vài thứ sẽ hiện ra từ đầu bên kia. Điều quan trọng nhất chính là thoát ra khỏi quan niệm sai lầm rằng "Cuộc sống chính là ở đó, bạn chỉ cần sống trong đó là được", đồng thời nắm lấy nó, thay đổi nó, nâng cấp nó và để lại dấu ấn của riêng mình trong nó.

Một khi hiểu ra rồi, bạn sẽ không còn giống bạn của trước đây nữa.

2. "Tìm thấy cho mình chiến lược sinh tồn"

Đối với những người không nhìn ra được thực tế, cách nhìn của họ đối với xã hội là giống nhau, còn những người nhìn ra thực tế, cách nhìn của họ đối với xã hội lại khác nhau.

1) Chẳng hạn như ông trùm tài chính thế giới George Soros cho rằng kinh tế thế giới là một trò lừa bịp.

"Lịch sử kinh tế thế giới chỉ là một chuỗi kịch bản dựa trên sự giả tạo và dối trá. Muốn trở nên giàu có, phải nhìn thấu được sự giả tạo này, rồi đầu tư vào đó, sau đó thoát ra khỏi trò chơi trước khi mọi người kịp nhận ra đó là dối trá". "Lý luận trở mình" độc đáo của ông cho phép ông nhìn thấy những lỗ hổng trong chính sách thị trường tài chính và kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ.

2) Jeff Bezos nhìn ra được sai sót trong hệ thống định giá doanh nghiệp.

Cái gọi là mô hình định giá lợi nhuận (bội số của các doanh nghiệp thực tế là sai, mô hình định giá một doanh nghiệp chính xác nên là dòng tiền) bội số. Vì vậy, giá trị thực sự của một doanh nghiệp là tổng giá trị chiết khấu hiện tại của dòng tiền tự do mà doanh nghiệp có thể tạo ra trong chu kì hoạt động (dài hạn) của mình. Tình yêu đối với lợi nhuận của đối thủ cạnh tranh là cơ hội cho Amazon, vì vậy trong 452 mục tiêu doanh nghiệp của Amazon trước giờ chưa bao giờ xuất hiện "thu nhập ròng", "lợi nhuận gộp" hay "lợi nhuận hoạt động"…

3) Warren Buffett cho rằng giàu có đến từ lãi kép.

Lãi kép giống như một quả cầu tuyết trên một con dốc với lớp tuyết dày, lúc mới bắt đầu quả cầu đó rất nhỏ, lớp tuyết mới bám vào cũng rất ít, dần dần, càng lăn quả cầu càng to, càng to thì lượng tuyết bám vào càng nhiều, tốc độ to lớn của quả cầu cũng sẽ càng ngày càng nhanh. Đời người muốn thành công càng phải hiểu thế nào là lãi kép, bởi chẳng có chuyện gì không cần đến sự nhẫn nại mà lại thành công cả.

Mặc dù cách nhìn nhận thực tế của Buffett, Soros và Bezos là khác nhau, nhưng họ lại trở thành những tỷ phú đáng nể bằng những chiến lược riêng của mình.

3. "Áp dụng những chiến lược sinh tồn vào thực tế sự việc"

Chỉ tìm ra được chiến lược sinh tồn thôi là chưa đủ, phải ứng dụng nó vào mọi việc, thậm chí khi tất cả mọi người từ bỏ rồi, bạn vẫn phải kiên trì, đây mới là lúc bạn đến gần với sự giàu có nhất.

Larry Ellison, ông trùm tư bản người Mỹ, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle (một công ty chuyên về phần mềm quản trị) từng nói:

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình và mọi thứ tôi làm. Không ai có thể kiểm soát được cảm xúc của tôi. Nếu ngày của tôi tồi tệ, thì chính tôi làm cho nó tồi tệ, nếu ngày của tôi tốt đẹp, tôi cũng là người duy nhất có thể nhận được lời khen ngợi của mọi người. Muốn thay đổi cuộc sống, làm cho mình hạnh phúc, tôi cần có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình".

4. "Thường bị cho là kẻ điên"

"Những người như vậy thường là những người không dễ hòa nhập với xã hội, họ luôn ép mình bằng một cách khác thường nào đó đi trải nghiệm thế giới này."

Jack Ma cho rằng so với việc cố gắng khiến người khác tin mình thì việc phấn đấu vì một mục tiêu nào đó có ích hơn rất nhiều.

"Đừng bao giờ tin rằng bạn có thể thống nhất được suy nghĩ của mọi người, đó là điều không thể. Có 30% người mãi mãi không tin tưởng bạn, đừng để đồng nghiệp của bạn làm việc vì bạn mà hãy để họ làm việc vì mục tiêu chung của chúng ta. Đoàn kết vì một mục tiêu chung dễ dàng hơn nhiều so với việc đoàn kết xung quanh một người."