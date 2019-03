Làm sao kiểm chứng thông tin để mua bán nhà chính xác, an toàn?

Tin tức mua bán nhà ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn

Hiện nay có rất nhiều thông tin mua bán nhà được đăng trên mạng internet mà độ thực hư dễ khiến người tìm kiếm bị lạc vào “ma trận”. Thông tin thiếu chính xác đến từ cả hai phía người bán và người mua. Về phía người đăng tin có thể kể đến những hiện tượng như tin giả mạo, đăng tin là chính chủ nhưng đến hơn 90% là môi giới, đăng tin nhà một nơi nhưng địa chỉ thực tế lại một nẻo, hình ảnh thực tế khác xa với quảng cáo, giá đăng bán thấp nhưng khi liên hệ đến mua thì được báo là “đã bán”, giấy tờ ảo như sổ đỏ làm giả hoặc sổ đã cầm cố… Không chỉ có bên bán mà ngay cả bên mua nhiều khi cũng không đúng, người muốn bán nhà có khi phải qua nhiều “cầu” mới dẫn đến người mua thật. Thậm chí ngay cả giao dịch cũng có thể là ảo khi thực tế chỉ là màn kịch lừa đảo, không có nhu cầu mua bán thật.

Tình trạng “thông tin bất cân xứng” (information asymmetry) diễn ra khi cả người mua và người bán thật khó có phương thức để xác định được tính chính xác của nguồn thông tin - khi thông tin đó đa phần đến từ môi giới muốn tìm kiếm khách hàng và một phần không nhỏ là các vụ lừa đảo.

Áp dụng công nghệ cao trong mua bán BĐS có thực sự an toàn?

Đưa ra giải pháp cải thiện tình hình này, ông Ông Marc Townsend, Tổng giám đốc CBRE khu vực Châu Á cho rằng: “Sự thiếu minh bạch của thị trường BĐS khiến khách hàng thật trở thành nạn nhân. Tại thị trường phát triển như Mỹ, hiện tượng này không còn tồn tại, nhờ vào sự đóng góp của công nghệ số. Ứng dụng công nghệ vào BĐS đã giúp cho thông tin đáng tin cậy hơn nhiều và nhờ vậy, giao dịch mua bán trở nên an toàn hơn”.

Nhằm hạn chế tình trạng mua bán nhà ảo, trên thị trường hiện nay đã có không ít các doanh nghiệp địa ốc đưa ứng dụng công nghệ vào quá trình hoạt động. Công nghệ 4.0 kết hợp với trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ tích cực trong việc quản lý lượng dữ liệu (big data). Khi cài ứng dụng (app) vào điện thoại, khách dễ dàng đăng tin bán nhà và được cập nhật liên tục các thông tin trực tiếp từ khách xem nhà. Những thông tin cụ thể, giá trị và hữu ích này giúp khách hàng tham khảo cặn kẽ trước khi quyết định mua bán nhà đất.

Tuy vậy phương thức này cũng không hoàn toàn đáng tin cậy bởi nhược điểm lớn nhất của trí thông minh nhân tạo là không thể nhận dạng hoặc xác minh thông tin thật về nhà chính chủ và giấy tờ pháp lý. “Khi đã quá mệt mỏi với mớ thông tin rao bán nhà ảo, tôi cũng tìm đến các công ty BĐS tự xưng là công nghệ, nhưng vẫn không khá hơn là mấy. Bởi, khi thông tin đầu vào vẫn là ảo, thì công nghệ chẳng qua chỉ là một chiêu trò quảng cáo mà thôi”. Ông Anh Tú – Công ty Giám Định NSC – Quận 1, TpHCM, người đã mất hơn 6 tháng để tìm mua nhà cho hay.

Vì vậy, trên thực tế theo thống kê của công ty Propzy, có 100% người mua nhà lần đầu gặp rắc rối; 20% người mua nhà bị mất tiền cọc; 30% mua hớ giá; 35% mua phải nhà đang bị tranh chấp hoặc vướng quy hoạch. Đó là chưa kể đến những vụ lừa đảo như một căn nhà bán cho nhiều người, làm giả sổ hồng, sổ hồng thế chấp vẫn mang ra bán… làm người mua khốn đốn. Ở một khía cạnh khác, chủ nhà cũng bị dàn cảnh để bị đền cọc hàng trăm triệu, bị đóng giả người mua để ép giá, hoặc bị lừa mất nhà và vướng vào kiện cáo, tranh chấp triền miên.

Công nghệ chỉ hiệu quả khi kết hợp với hệ thống giao dịch trực tiếp

Trí tuệ nhân tạo khó gạn lọc được thông tin chính xác, bởi vậy trong quá trình giao dịch nhà đất không thể thiếu yếu tố của con người. Ông John Le, CEO của Propzy cho biết: “Bất động sản là một tài sản cố định và rất khác biệt, không có căn nhà nào giống căn nhà nào. Vì vậy, để thu thập đầy đủ và xác minh chính xác thông tin của hàng ngàn căn nhà, chúng tôi không chỉ dựa vào công nghệ, cũng không thể chủ quan ngồi tại công ty để tiếp nhận thông tin. Chúng tôi chú trọng đầu tư phát triển hệ thống Trung tâm giao dịch trực tiếp bao phủ từng quận, huyện; cùng đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và các chuyên viên am hiểu sâu sắc từng khu vực, đến gặp trực tiếp chính chủ ngay tại căn nhà bán, khảo sát ngay tại địa bàn. Tất cả chỉ để xác minh nhà thật, chính chủ thật, giấy tờ thật và mọi thông tin thật chính xác”.

Hệ thống Trung tâm giao dịch Propzy

Giá trị một bất động sản được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như vị trí, hiện trạng, tình trạng thế chấp, quy hoạch; môi trường tiện ích… Do đó, việc xác minh thông tin cần được diễn ra trực tiếp, cùng đầy đủ giấy tờ thì mới chính xác, cụ thể và chi tiết. Tiếp theo đó việc thẩm định pháp lý cũng cần được thực hiện đầy đủ tại các ban ngành tại địa phương thì mới bảo đảm được tính an toàn.

