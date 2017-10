Làm thế nào tìm được hạnh phúc trong một xã hội đầy ắp những người "hoàn hảo"?

Hàng ngày, trên các trang mạng xã hội, điển hình là Facebook, nhiều người thường xuyên chia sẻ ngập những hình ảnh về cuộc sống dường như hoàn hảo của họ. Nhiều người đã ngầm so sánh cuộc sống của mình với những gì họ thấy mà quên rằng đó chỉ là những điều mà người khác muốn cho bạn thấy. Trên thực tế, cuộc sống không chỉ có những mảng "màu hồng” như vậy. Bạn phải làm thế nào để chúng ta có thể tìm được hạnh phúc trong những một xã hội đầy ắp những người "hoàn hảo”?

Hãy ghi nhớ, không có gì là hoàn hảo

Quan niệm về sự hoàn hảo của mỗi người là khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta học được cách hiểu rõ mình là ai và nghĩ cho bản thân mình. Song điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng ta bắt đầu biết phân biệt thật - ảo, chiêm ngưỡng những hình ảnh về sự hoàn hảo với một cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống.

Đánh giá cao giá trị bên trong

Vẻ đẹp bên ngoài là một lợi thế song chưa chắc sẽ đem lại hạnh phúc thực sự. Trong chiến dịch quảng cáo trị giá hàng triệu USD gần đây, công ty New York Bakery Co. đã chọn không phải là một cái tên 'hot' mà là bà Edna (82 tuổi), chủ một tiệm bánh mì vòng là người quảng cáo cho thương hiệu của mình. Việc chọn người thật, việc thật trong chiến dịch quảng cáo lớn nhất từ trước đến nay của của công ty New York Bakery Co. lên màn mình là nhằm đưa ra một thông điệp rất quan trọng và đã thành công rực rỡ. Niềm tin mà bà thể hiện không thể được mua mà nó có được nhờ trải nghiệm, sự thông thái. Đó chính là vẻ đẹp bên trong của mỗi người, những phẩm chất tốt đẹp mà họ tôi luyện qua thời gian.

Chấp nhận sự khác biệt

Các nhà nghiên cứu đã từ lâu chỉ ra công thức của một cuộc đời thành công và trọn vẹn. Đó là sống thật đầy đặn, vây quanh mình là những người mình yêu thương và trân trọng chính mình với những phẩm chất bên trong và riêng biệt. Công thức của một cuộc sống hạnh phúc bao gồm những mối quan hệ mà chúng ta vun đắp, là những đam mê mà chúng ta lựa chọn để theo đuổi, là cộng đồng của mình và sự đề cao những cá tính tạo nên sự khác biệt của mỗi người chúng ta.

Biết khi nào cần bỏ qua

Khi càng có tuổi người ta thường chú trọng nhiều hơn đến những điều quan trọng đối với mình và không để tâm đến những cái nhỏ nhặt như hồi còn trẻ, đó là ý kiến của Tiến sĩ Robert Waldinger thuộc trường Đại học Harvard. Các công trình nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cách suy nghĩ này và cùng với tuổi tác chúng ta dễ vượt qua những thất bại của quá khứ. Ông Waldinger nói: "Họ có xu hướng nhận ra rằng cuộc đời ngắn ngủi và vì thế dành nhiều quan tâm hơn đến những gì hiện đang làm mình hạnh phúc".

Đây cũng điều các bạn trẻ có thể làm.

Học cách nói "không”

Trong cuộc sống, nhiều khi vì cả nể chúng ta thường tiêu tốn thời gian cho những thứ không cần thiết. Trả lời phỏng vấn tờ New York Times gần đây, bà Ursula Burns, cựu CEO tập đoàn Xerox, cho biết bà vẫn đang cố gắng học cách nói "không” thường xuyên hơn. Bởi, cách làm đó sẽ giúp bà có nhiều thời gian hơn để thư giãn và tập trung hơn vào những việc cần thiết và quan trọng đối với chúng ta, như gia đình và công việc, và qua đó tìm thấy được hạnh phúc của mình.

Nói không cũng có thể là việc hạn chế sử dụng thời gian vào Internet và mạng xã hội.

Vun đắp các mối quan hệ tích cực

Theo nghiên cứu của trường Đại học Harvard (Mỹ), các mối quan hệ như gia đình, bạn bè xã hội và hạnh phúc có liên quan chặt chẽ với nhau. Tiến sĩ Waldinger nói: "Sự kết nối cá nhân tạo ra sự khích lệ về tinh thần và tình cảm vốn là các yếu tố nâng cao tâm trạng còn sự cô lập thì ngược lại”. Đây cũng là cơ hội để chú trọng đến các mối quan hệ tích cực và tránh xa những người không tốt trong cuộc sống của bạn hay ít nhất hạn chế tối đa quan hệ với họ.

Nếu bạn cần mở rộng cuộc sống xã hội của mình, hãy thử tham gia các hoạt động tình nguyện và thiện nguyện vì ở đó bạn sẽ gặp những con người cùng chí hướng. Làm tình nguyện cũng là một cách nữa để tăng hạnh phúc bởi nó mang lại ý nghĩa của mục đích.

Có tầm nhìn riêng về thành công

Suy nghĩ về sự hoàn hảo đến dồn dập mỗi ngày thường không thể đạt được khi chúng ta đặt quá nhiều áp lực đối với nó, dẫn đến cảm giác thất bại. Hạnh phúc hoàn toàn trong tầm với và bạn sẽ tìm thấy nó khi bạn ngừng tìm kiếm không đúng chỗ. Mọi vẻ đẹp rồi sẽ phôi phai và sự hoàn hảo là không thể, vì thế chúng ta cần phải có tầm nhìn riêng của mình, quan tâm ít đến người khác đang sống như thế nào và chú tâm hơn đến chính cuộc sống của mình.

Như huyền thoại của Apple, Steve Jobs, đã từng nói: "Quỹ thời gian của bạn là hữu hạn, đừng phí hoài nó bằng cách sống cuộc đời của người khác".