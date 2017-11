Lâm vào vòng xoáy nợ nần, bị cấm xuất cảnh, bà chủ siêu dự án 2 tỷ USD Happyland vừa bán 88% cổ phần hạng mục khu giải trí hơn 300ha

Thời gian qua, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông) - chủ đầu tư siêu dự án 2 tỷ USD Happyland vướng vào nhiều vụ kiện liên quan đến nợ nần của công ty.

Theo báo cáo của Cục thi hành án dân sự Long An thì Công ty Phú An nợ nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền gần 800 tỷ đồng, trong đó có khoản nợ VAMC hơn 617 tỷ đồng, trong khi công ty này đã mất thanh khoản, không còn số dư trong tài khoản.

Điều này khiến “xứ sở hạnh phúc” Happyland và bà chủ Phan Thị Phương Thảo lâm vào vòng xoáy nợ nần, thậm chí có thông tin bà bị cấm xuất cảnh.

Trong bối cảnh đó, bà Thảo phải tìm lối thoát bằng cách nhượng lại một phần dự án cho đối tác khác. Trao đổi với chúng tôi mới đây, bà Phan Thị Phương Thảo cho biết: "Chúng tôi buộc phải bán đi dự án này để các nhà đầu tư khác hoàn tất những gì chưa thực hiện được. Nói dự án đã hơn 7 năm, nhưng tôi đã phải mất hơn 5 năm để chạy lo các thủ tục pháp lý, tìm kiếm đối tác...".

Theo thông tin từ Khang Thông, mới đây Tập đoàn Vina Oscar Hotel đã ký hợp đồng mua lại 88% cổ phần hạng mục khu giải trí 305 ha trong dự án Happyland với mức giá 668 triệu USD. Số tiền bán cho đối tác lớn hơn rất nhiều so với khoản tiền phải thi hành án. Các thủ tục pháp lý, nghĩa vụ thuế, bồi thường giải phóng mặt bằng, đóng tiền sử dụng đất 1 lần cho 50 năm, san lấp mặt bằng hơn 318 ha… đã hoàn thành.

Cũng theo bà Thảo, dự án rộng gần 400ha, diện tích bị kê biên chỉ có 74ha. Những phần nào không thuộc diện bị kê biên, công ty sẽ giao cho nhà đầu tư mới thi công các dự án thành phần. Thủ tục pháp lý để xây dựng dự án mất quá nhiều năm đã làm bà đánh mất khá nhiều cơ hội. Từ khi nhận được giấy chứng nhận đầu tư, bà lao vào chặng đường tìm kiếm đối tác để có thể triển khai nhanh các hạng mục như bản vẽ.

"Tuy nhiên, chúng tôi xui một điều là làm dự án ngay khi cơn khủng hoảng kinh tế ập đến. Thời gian qua, mọi công việc đầu tư vào đây coi như đổ sông đổ bể. Nhiều người cho rằng để giải quyết khoản nợ vay ngân hàng, chúng tôi đã bán 100% dự án này cho Vạn Thịnh Phát nhưng không hẳn như vậy", bà Thảo giải thích.

Theo đó, hồi tháng 9/2016 để giải quyết số nợ vay ngân hàng đến hạn phải trả, tập đoàn Khang Thông đã phải tìm đến doanh nhân kín tiếng Trương Mỹ Lan - bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Qua nhiều tháng thương lượng, Vạn Thịnh Phát muốn mua lại toàn bộ dự án Happy Land thông qua một công ty con. Tuy nhiên, mọi cuộc thương thảo về giá bán đều không thành công vì chỉ dựa trên cơ sở cấn trừ nợ chứ không phải chi trả bằng tiền mặt, việc mua - bán dự án đã phải chấm dứt vào tháng 5/2017.

Tiếp theo đó, bà Thảo cho biết thêm nhờ sự chấp nối của nhiều đối tác, tập đoàn Khang Thông đã làm việc với Vina Oscar Hotel. "Chỉ sau một thời gian ngắn làm việc với nhau, trải qua một số cuộc họp với UBND tỉnh Long An, chúng tôi đã chấp nhận bán cổ phần của công ty con (công ty Phú An). Tập đoàn này do một tỷ phú người Hong Kong sở hữu và ông ta đã có hơn 20 năm làm ăn tại Việt Nam, hiện đang đầu tư vào một số khách sạn lớn tại TP.HCM. Tôi xin khẳng định là tập đoàn này không liên quan gì đến Vạn Thịnh Phát", bà phân trần.

Khi được hỏi về số nợ Khang Thông đang "gánh" dẫn đến việc Cục Thi hành án tỉnh Long An phải kê biên một phần diện tích dự án, bà Thảo cho biết thêm tập đoàn đã có nhiều văn bản gửi đến các cấp chính quyền của tỉnh với mong muốn xin được gia hạn thời gian giải quyết nợ nần đến cuối năm 2017.

"Chúng tôi đang chờ văn bản phản hồi của UBND tỉnh, thì Cục Thi hành án lại ra quyết định kê biên. Trong thời gian nay, công ty đã chạy nước rút đàm phán với đối tác để ứng trước một số tiền nhằm kịp thời giải quyết nợ bảo hiểm, lãi vay. Từ nay đến hết năm 2017, chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm nợ vay, tiền lương công nhân và nhà thầu để đối tác mới có thể tiếp tục triển khai dự án", bà Thảo nói.

Cũng theo bà Thảo, để tăng cường thêm nguồn tiền trả nợ, hiện tại Khang Thông cũng đang rao bán một số khu đất có vị trí đắc địa tại quận 7. "Thậm chí chúng tôi đã phải bán những lô đất với giá bằng giá khi mua vào từ 10 năm trước", bà tâm sự trong nước mắt.