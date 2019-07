Lần đầu trong gần 2 năm, chứng khoán Hồng Kông phải đóng cửa sớm vì bão

Cơ quan khí tượng Hồng Kông cho biết họ đã nâng mức báo bão lên cấp 8 vào lúc 13h40 theo giờ địa phương, cấp độ cao thứ 3 trong thang báo báo mà đặc khu hành chính này áp dụng. Cùng với đó, sàn giao dịch chứng khoán của thành phố đã bị hoãn giao dịch 15 phút sau đó theo quy định của pháp luật. Nó đóng cửa với mức thấp hơn 1,3% so với phiên giao dịch trước đó. Thông thường, sàn chứng khoán Hồng Kông đóng cửa lúc 16h chiều.



Bão nhiệt đới Wipha đang ở cách bờ biển Hồng Kông 320 km về phía tây nam vào lúc 16h theo giờ địa phương. Theo dự báo, bão sẽ đi về phía lân cận tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Wipha sẽ ở gần Hồng Kông nhất trong ngày hôm nay, đồng nghĩa với việc cấp 8 có thể chưa phải cấp cuối cùng mà cơn bão này có thể đạt tới.

Các hãng hàng không, bao gồm Cathay Pacific Airways Ltd. và Hong Kong Airlines Ltd. đã thông báo tới hành khách về tình hình chậm chuyến do bão. Hệ thống giao thông của thành phố đang bị tắc nghẽn khi mọi người đổ xô ra đường để về nhà sớm.

Tàu hỏa vẫn tiếp tục hoạt động nhưng phà nối Hồng Kông với Ma Cao đã bị đóng cửa tạm thời. Hầu hết các cửa hàng ở Hồng Kông cũng đã đóng cửa vì lo ngại tác động của bão. Trong khi đó, các sòng bài ở Ma Cao vẫn hoạt động bình thường. Dường như các nhà quản lý dự báo bão Wipha sẽ không gây ra sự tàn phá khủng khiếp như bão Mangkhut trong năm ngoái, vốn khiến khu sòng bài lớn nhất thế giới buộc phải đóng cửa lần đầu tiên kể từ khi được nhận giấy phép hoạt động vào năm 2002.

Cơn bão dường như đang làm tồi tệ hơn những gì diễn ra ở Hồng Kông trong thời gian qua. Những bất ổn kéo dài khiến du khách rời bỏ thành phố này, các nhà bán lẻ buộc phải đóng cửa ở những khu trung tâm nhất. Doanh số đồ trang sức, mỹ phẩm chịu thiệt hại nặng nề. Giá thuê nhà cũng đã bị ảnh hưởng.

Linus Yip, một chiến lược gia của First Shanghai Securities Ltd., cho rằng các nhà đầu tư đang chịu những áp lực vì tình hình không ổn định tại Hồng Kông.



Castor Pang của Core Pacific-Yamaichi International cho biết, rất nhiều cổ phiếu đã bị bán tháo, đặc biệt là những cổ phiếu chịu nhiều ảnh hưởng từ sự bất ổn. Chúng bao gồm các loại cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực tiêu dùng. Thậm chí, nguồn vốn dài hạn cũng đang có dấu hiệu rút khỏi thị trường.

Thậm chí, hôm 29/7, cổ phiếu còn bị bán tháo với tốc độ nhanh nhất trong hơn sáu tuần. Nguyên nhân của nó bắt nguồn từ cuộc đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát một ngày trước. Các nhà đầu tư lo ngại bất ổn sẽ ảnh hưởng, thậm chí phá hủy kinh tế địa phương.