Làn sóng ủng hộ bà Marine Le Pen tại các vùng công nghiệp Pháp

Vừa mới tuyên bố ra ứng cử Tổng thống hồi đầu tuần này, bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng Mặt trận quốc gia cực hữu của Pháp , hiện đã vọt lên dẫn đầu trong số các ứng viên tham gia tranh cử, theo các khảo sát mới đây.

Không chỉ do vấn đề của các đối thủ, mà lý do lớn, giúp cho bà Le Pen chiếm được ưu thế chính là từ sự ủng hộ tại các vùng công nghiệp của Pháp, những nơi mà cử tri đang thất vọng do kinh tế xuống dốc và các chính sách không mấy hiệu quả.

Thị trấn Hayange tọa lạc trong vùng Lorraine miền Đông Bắc, trong suốt nhiều năm, nơi đây đã là một trung tâm của ngành công nghiệp thép nước Pháp.

Gia đình anh Leonel đã có nhiều thế hệ sống bằng nghề công nhân thép, nhưng tất cả đã thay đổi trong những năm gần đây. Năm 2012, nhà máy thép nơi anh từng làm việc đã đóng cửa.

Từng là một khu vực thường xuyên ủng hộ phe cánh tả cầm quyền, nhưng trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người dân tại thị trấn chuyển sang đảng cực hữu FN của bà Marine Le Pen. Cách đây 3 năm, thị trấn lần đầu tiên có một thị trưởng thuộc đảng FN.

Kinh tế khó khăn đã khiến những quan điểm chống toàn cầu hóa và người nhập cư của bà Le Pen trở nên đặc biệt hấp dẫn với nhiều người.

Anh Mourad năm nay 31 tuổi, và đã thất nghiệp 7 năm qua. Dù chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu cử Tổng thống, nhưng anh đang khá hứng thú với những chính sách do bà Le Pen và FN cam kết. Với anh, dù sao đó cũng là một hi vọng đáng cân nhắc trong bối cảnh tương lai vô cùng mịt mù.

Theo Phương My - Việt Linh

VTV