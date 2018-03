Lãng phí 400 tỉ đồng/tháng vì sử dụng xăng A95 ?

Công ty TNHH MTV Dầu khí Sài Gòn (Saigon Petro) cho biết đã kiến nghị lên Bộ công thương và Bộ tài chính một số chính sách có liên quan đến việc phát triển xăng E5.

Theo đó trong hai tháng đầu năm 2018, sản lượng tiêu thụ xăng E5 dù có tăng cao so với bình quân năm 2017 (do bỏ xăng A92) nhưng tỷ trọng chiếm chưa đến 30% so với tổng sản lượng xăng tiêu thụ.

Tham khảo những đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu có hệ thống phối trộn xăng E5 lớn thì tỷ trọng bán xăng E5 cũng tương tự khoảng 30% trong tổng số xăng tiêu thụ, còn lại là xăng A95 tỷ trọng khoảng trên 70%. Trong khi trước đây xăng A92 chiếm hơn 65%.

"Những tháng đầu tiên trong năm 2018 thực hiện việc bán đại trà xăng E5 theo chủ trương chung của nhà nước, tình hình tiêu thụ còn phải theo dõi nhưng chúng tôi cho rằng đây là con số rất đáng báo động cần xem xét một cách nghiêm túc trên bình diện cả nước. Đây là chủ trương lớn của nhà nước trong việc thực hiện bảo vệ môi trường, trong đó ô nhiễm môi trường do khí thải xăng dầu là một trong những nhân tố rất quan trọng", Saigon Petro nêu rõ.

Từ đó Saigon Petro đề nghị Bộ Công thương, Bộ Tài chính nên có tổng hợp số liệu chính thức. Nếu sản lượng tiêu thụ xăng E5 thấp, cần có các biện pháp để khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xăng E5 cũng như các thương nhân trong hệ thống kinh doanh xăng dầu. Đặc biệt là các DN đầu mối đầu tư hệ thống phối trộn xăng E5 lớn.

"Trong trường hợp áp dụng các biện pháp mà sản lượng xăng E5 vẫn thấp, không đạt được yêu cầu. Lúc đó, mục tiêu bảo vệ môi trường đề ra không đạt thì nên cho dùng lại xăng A92 để không bị lãng phí xã hội. Do hiện nay xe máy, thiết bị động cơ có nhu cầu sử dụng xăng A92 nhiều, các loại xe này không cần thiết phải sử dụng xăng A95 và trước đây đã từng sử dụng xăng A92", Saigon Petro kiến nghị.

Xăng E5 mới chỉ chiếm khoảng 30% trong tổng số xăng tiêu thụ trên thị trường

Saigon Petro cũng dẫn chứng số liệu về sản lượng xăng A92 tiêu thụ bình quân từ năm 2017 trở về trước là khoảng 6.000.000 m3/năm, tương ứng 500.000 m3/tháng. Nếu tính sản lượng tiêu thụ xăng E5 chỉ bằng 50% lượng xăng A92, 50% lượng xăng A92 còn lại chuyển sang xăng A95.

"Như vậy với mức chênh lệch giá giữa xăng E5 và xăng A95 hiện là 1.600 đ/lít, thì chỉ riêng trong tháng 1 và 2-2018 mức lãng phí xã hội do các phương tiện sử dụng xăng A95 không cần thiết là 400 tỷ đồng/tháng", Saigon Petro khẳng định.