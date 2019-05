Lãng phí và bài toán lợi nhuận của doanh nghiệp

Bất kỳ doanh nghiệp nào khi kinh doanh đều hướng đến lợi nhuận. Bên cạnh nỗ lực tăng doanh thu, thì việc giải quyết bài toán lãng phí cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bài toán lãng phí in ấn

Lãng phí trong in ấn là một trong những lãng phí phổ biến nhất của các doanh nghiệp, khi mà máy photocopy, máy in ngày càng trở nên thiết yếu.

Lãng phí giấy

Nguyên nhân cơ bản nhất của lãng phí giấy là việc thiếu kiểm soát in ấn. Điều này dẫn đến việc in ấn vô tội vạ, in thừa, in mục đích cá nhân, in sai không kịp hủy lệnh. Theo thống kê, trong một văn phòng tiêu chuẩn có đến 40% giấy in bị bỏ thùng rác. Đó là chưa kể đến việc chỉ in 1 mặt giấy, không tái sử dụng.

Chi phí in ấn cao

Bên cạnh lãng phí giấy, hao phí mực in & điện năng cũng là những con số không nhỏ. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngày nay trên thị trường đã có các loại máy đa nhiệm, máy in có tính năng in số lượng lớn cực nhanh, giúp tiết kiệm tối đa.

Lãng phí do thiếu bảo mật

Thiếu bảo mật hệ thống

Theo 451 Research, các doanh nghiệp đang có sự lệch pha giữa biện pháp phòng thủ và những mối đe dọa tiềm tàng. Trong khi các hiểm họa ngày càng tăng, các tổ chức vẫn dựa vào hệ thống phòng thủ cũ, các công nghệ lạc hậu.

Một trong những hồi chuông cảnh tỉnh ám ảnh nhất về vấn đề này là vụ tấn công Wannacry 2017. Bằng việc khai thác một lỗ hổng của Microsoft, Wannacry đã lây nhiễm vào 230.000 máy tính & các thiết bị in ấn trên 150 quốc gia chỉ trong 3 ngày. Vụ tấn công gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp lớn, như NHS, FedEx, Telefónica, …

Đến hệ thống chặt chẽ như Microsoft còn bị tấn công, liệu hệ thống bảo mật hiện tại của doanh nghiệp bạn có thực sự an toàn?

Kiểm soát thông tin in ấn

Phần lớn các doanh nghiệp đều bỏ quên việc kiểm soát thông tin in ấn. Sự thiếu sát sao này có thể dẫn tới các sự cố nghiêm trọng như: các thông tin mật phát tán tràn lan, mâu thuẫn nội bộ, thậm chí rò rỉ những tài liệu quan trọng. Điều này không chỉ gây lãng phí, mà còn có nguy cơ tạo ra những hậu quả khó lường.

Lãng phí do thiếu đầu tư vào máy móc, thiết bị

Những thiết bị máy móc cũ vừa rườm rà, vừa tiêu tốn nhiều điện năng,lại hay hỏng hóc trong quá trình vận hành cũng gây tổn thất về mặt thời gian, giảm năng suất làm việc. Khi mà khoa học công nghệ ngày càng phát triển, các thiết bị, máy móc ngày một hiện đại, ngày một góp sức vào việc tăng năng suất, tăng hiệu quả công việc, thì việc "cố thủ" với những công nghệ cũ không chỉ tạo lãng phí, mà còn khiến doanh nghiệp bước những bước lùi, mất dần khả năng cạnh tranh.

Lãng phí do vận hành không trơn tru

Lãng phí do vận hành bắt nguồn ngay từ các nguyên nhân nêu trên và rất nhiều yếu tố khác, đặc biệt là do thiếu đầu tư vào các giải pháp doanh nghiệp. Vận hành không phải là vấn đề của riêng máy móc, hay con người, mà đó còn là giải pháp kết nối 2 yếu tố trên một cách hiệu quả nhất, nhằm tăng tối đa năng suất và chất lượng. Vì vậy, việc tiết kiệm, mua nhỏ lẻ các gói giải pháp, hay thậm chí, không chi cho khoản này là một điều mà các chủ doanh nghiệp nên thực sự cân nhắc. Bởi các gói giải pháp này không chỉ hỗ trợ giải quyết các vấn đề kịp thời, mà xa hơn, còn ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình vận hành, đầu ra sản phẩm và uy tín doanh nghiệp.

Nguyên nhân gây ra lãng phí có thể từ công nghệ không phù hợp, quản lý thiếu hiệu quả, thiếu nhận thức về quản lý,… Một doanh nghiệp muốn phát triển nhanh chóng thì không thể để nhiều lãng phí tồn đọng. Do đó giảm thiểu lãng phí là nhiệm vụ cấp thiết để đảm bảo lợi nhuận và củng cố sự phát triển lâu dài cho doanh nghiệp

