Lãnh đạo Chứng khoán Hoàng Gia (ROSE) hoàn tất chuyển nhượng gần 90% cổ phần cho 3 nhà đầu tư cá nhân

CTCP Chứng khoán Hoàng Gia (ROSE) vừa ra thông báo thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên.

Cụ thể, 3 lãnh đạo ROSE là Chủ tịch HĐQT Võ Duy Đạo cùng 2 Thành viên HĐQT Tạ Thị Phương Trang, Trần Xuân Huy đã chuyển nhượng tổng cộng 4,9 triệu cổ phần, tương đương 89% tổng số cổ phần lưu hành cho 3 cá nhân là ông Huỳnh Đăng Khoa, bà Huỳnh Thị Thu Trang và bà Phạm Thị Nhật Thanh.

Giao dịch đã được hoàn tất trong ngày 15/11/2017.

Được biết, ROSE là CTCK có quy mô nhỏ tại Việt Nam với tổng tài sản tính đến cuối quý 2/2017 gần 36 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, công ty chỉ đạt gần 3 tỷ đồng doanh thu hoạt động, trong khi lợi nhuận âm gần 2 tỷ đồng. Lỗ lũy kế ROSE hiện lên tới gần 20 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, khá nhiều CTCK có quy mô nhỏ và vừa tại Việt Nam đã tiến hành đổi chủ. Trong tháng 10 vừa qua, KB Securities Co. Ltd., công ty chứng khoán có tổng tài sản lớn thứ 3 tại Hàn Quốc và là thành viên của KB Financial Group Inc đã ký thỏa thuận mua lại 99% cổ phần CTCK Maritime (MSI) với mức giá khoảng 31 triệu USD.