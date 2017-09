Lãnh đạo Nhựa Tiền Phong dồn dập đăng ký mua cổ phiếu NTP sau tin cổ đông lớn Thái Lan thoái vốn

Sau 5 năm đầu tư vào Nhựa Tiền Phong (NTP), tuần trước cổ đông Thái Lan The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd vừa bất ngờ thông báo đăng ký bán hết toàn bộ hơn 21,27 triệu cổ phiếu NTP tương ứng 23,84% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến bắt đầu thực hiện từ hôm nay 25/9 đến 20/10/2017.

Trước thông tin Nawaplastic thoái vốn, hàng loạt lãnh đạo Nhựa Tiền Phong đã lập tức đăng ký mua vào.

Cụ thể, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quốc Trường, Tổng Giám đốc và ông Chu Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc, đều đăng ký mua thêm mỗi người 410.000 cổ phiếu. Còn ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 203.000 cổ phiếu.

Sau thông tin cổ đông Thái Lan thoái vốn, cổ phiếu NTP đã tăng nhẹ và hiện giao dịch ở giá 69.100 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó ngày 21/9 – ngày Nawaplastic thông báo thoái vốn - cổ phiếu NTP đã có lúc vụt tăng lên giá 74.000 đồng/cổ phiếu.