Lào Cai: Bắt nhiều hàng giả mạo xuất xứ, thực phẩm không rõ nguồn gốc

Theo Cục QLTT Lào Cai, 6 tháng đầu năm, Cục đã ban hành 3 kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kế hoạch định kỳ và trên 60 văn bản chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ.

Nội dung tập trung vào các nội dung: Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật như đăng ký kinh doanh, niêm yết giá, nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm...; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát hoạt động mua bán ngoại tệ trên địa bàn; mua bán tôm càng đỏ (tôm hùm đất).

Đáng chú ý, đơn vị chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm hàng hóa giả mạo nhãn mác Made in Việt Nam, về an toàn thực phẩm…

Ngoài ra, Cục QLTT Lào Cai chỉ đạo các Đội tập trung toàn lực lượng, cử cán bộ phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tham gia các tổ, chốt kiểm dịch động vật trên địa bàn các huyện, thành phố nhằm tích cực ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh lây lan, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển gia súc, gia cầm ra, vào địa bàn tỉnh.

Cập nhật trong 6 tháng đầu năm, Cục QLTT Lào Cai kiểm tra 1.080 vụ, kiểm tra tại các chợ phiên 218 lượt vụ.

Qua đó, phát hiện 292 vụ vi phạm (tăng 1,04% so với cùng kỳ năm 2018); ra quyết định xử lý 290 vụ (2 vụ chuyển giao cho cơ quan Công an xử lý).

Tổng giá trị xử lý hàng hóa vi phạm trên 2,8 tỷ đồng (bằng 98,5% so với cùng kỳ năm 2018) gồm: Tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 776 triệu đồng (tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2018); trị giá hàng hóa tịch thu trên 2 tỷ đồng (bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó hàng hóa tiêu hủy trị giá trên 1, 9 tỷ đồng.

Hàng hóa vi phạm do đơn vị phát hiện, bắt giữ đa dạng, trong đó có nhiều thực phẩm như 1.544 kg cá trắm đen, cá tầm Trung Quốc; 2.710 kg hàng đông lạnh (chân gà, xách bò đông lạnh, móng heo, chả cá, tôm biển, gân bò, vịt mổ sẵn...); 5.200 que kem; 2.080 lít rượu trắng và 24.000 quả trứng gà.

Đặc biệt, Cục QLTT Lào Cai bắt giữ nhiều hàng hóa giả mạo như giày giả nhãn hiệu Adidas; áo khoác giả nhãn hiệu The North Face; quần nam giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Gucci; mì chính giả bao bì Ajinomoto…

Ngoài ra, Cục phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và cơ quan liên quan kiểm tra tạm giữ hơn 440 tấn hạt dẻ không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có người nhận tại KCN Đông Phố Mới (TP Lào Cai).