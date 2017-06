Lập chiến lũy chống ‘cát tặc’ ở Hải Dương: Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường

Theo ông Đinh Bá Hà - Trưởng Công an xã Thái Tân, không chỉ người dân, Công an huyện mả cả hệ thống chính trị của địa phương cũng vào cuộc. Từ Bí thư Đảng ủy đến các cán bộ, công chức xã, công an viên, hàng ngày chia ca trực vào ban đêm, có sổ ghi chép, theo dõi tình hình sau mỗi ca trực. Mỗi đêm có 4 người ra "chiến lũy" cùng canh giữ ruộng vườn với tổ tự quản.