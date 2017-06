Lập công ty từ năm 14 tuổi, cựu thần đồng toán học giờ đã có đế chế tỉ đô

Zalik, một thần đồng toán học, đã dễ dàng vượt qua thời trung học để vào đại học Auburn – ngôi trường xưa của Tim Cook, CEO của Apple – khi mới 14 tuổi. (Thật ra trước đó, ở tuổi 12, ông đã tham dự các khóa học tại Auburn sau khi đạt đủ điểm chuẩn trong một kì thi vào trường này). Nối bước người cha, Zalik học toán và lập ra doanh nghiệp đầu tiên trong đời mình, MicroTech Information Systems, khi còn là sinh viên năm nhất. MicroTech lắp ráp máy tính và bán lại cho sinh viên. Doanh nghiệp này khá thành công, thế là Zalik mở rộng nó, bán thêm máy tính đã được nâng cấp cho các doanh nghiệp và cuối cùng kiêm luôn mảng phân phối phần mềm.

Suốt 8 năm, Zalik quản lý MicroTech ở thành phố Auburn, bang Alabama. Và rồi, cũng như nhiều tên tuổi lớn khác trong ngành công nghệ, Zalik thành công rất sớm, nên cuối cùng phải... bỏ học. Năm 1996, ông bán công ty này, chuyển tới Atlanta và lập ra 2 công ty khác là Phoenix và Outweb, nhờ vào số tiền thu được từ thương vụ bán MicroTech, mà theo tiết lộ của ông với Bloomberg hồi năm ngoái là “hàng triệu USD”.

Zalik hiện đang điều hành doanh nghiệp thứ tư rất thành công của mình, startup cung cấp dịch vụ tín dụng trên điện thoại di động có tên là GreenSky. Doanh nghiệp này đang hợp tác với các ngân hàng để giúp cho quá trình vay vốn được diễn ra nhanh chóng. Năm ngoái startup này đã tổ chức huy động vốn, sau khi được định giá 3,6 tỉ USD từ giới đầu tư, mà nổi bật trong số đó là Fifth Third Bancorp, doanh nghiệp từng xếp hạng 17 trong danh sách “50 kẻ phá bĩnh năm 2017” do CNBC bình chọn.

“Chúng tôi hiện làm việc với 17 ngàn nhà bán lẻ để cung cấp tín dụng khuyến mãi ngay lập tức cho hơn 1,2 triệu khách hàng”, Zalik nói với CNBC.

GreenSky hoạt động bằng cách quét bằng lái xe, vì thế người dùng “không phải nhập vào hàng đống thông tin. Bạn sẽ chỉ cần nhập một vài con số như số an sinh xã hội. Bạn cho phép chúng tôi nhận tín dụng giùm. Một giây sau, chúng tôi báo tin mừng cho bạn rằng bạn đã được chấp thuận, kèm theo các điều khoản và những thông tin mà bạn đã cung cấp. Thế là bạn có thể tiếp tục với công việc của mình”, Zalik giải thích.

Zalik nói rằng GreenSky đã thành công vì “trong 10 năm qua, ai cũng có một chiếc điện thoại thông minh. Chúng tôi là công ty đầu tiên dùng điện thoại di động. Chúng tôi nghĩ rằng mình chỉ mới đang khai thác được phần nổi, mới chỉ kiếm được 8 tỉ USD. Chúng tôi còn cả ngàn tỉ USD phía trước để khai thác”.

Là một nhà sáng lập và CEO trong lĩnh vực công nghệ đã đạt được thành công suốt vài thập kỉ qua, Zalik, nay đã 43 tuổi, có một vài lời khuyên dành cho các doanh nhân đang mới bắt đầu hành trình kinh doanh của mình. Và đây là những gì quan trọng nhất đối với Zalik khi thành lập công ty ở những độ tuổi khác nhau:

Khi còn là thiếu niên: “Điều quan trọng nhất là kiếm được một cố vấn”

Là doanh nhân trẻ thường đi kèm với nhiều thuận lợi, nhưng lại thiếu kinh nghiệm. Các cố vấn có thể giúp đỡ trong chuyện này, và quan điểm của họ là rất quan trọng. Với sự giúp đỡ của họ, kiến thức và sự khôn ngoan của bạn có thể phát triển theo.

Khi ở độ tuổi đôi mươi: “Hãy hình dung bạn là ai – và không phải là ai”

Nếu bạn đã nếm trải thành công của một doanh nhân, đó là lúc chấp nhận rằng không phải ai cũng có thể phù hợp với mọi vai trò. Hãy nhận diện đâu là các yếu điểm của bạn và của đối tác, hoặc thuê về người tài để làm những điều mà bạn không thể tự mình đạt được.

Khi thành công ở độ tuổi 30: “Hãy tin vào bản năng của bạn, nhưng vẫn cởi mở và tò mò”.

Hãy tin vào chính bạn, đồng thời tiếp cận các vấn đề và các cơ hội theo một cách tuần tự. Cũng nên cởi mở với các ý tưởng. Một vài ý tưởng đó sẽ không phải là của bạn. Hãy thử nghiệm và thất bại.

Và bước đầu tiên dành cho tất cả các doanh nhân 14 tuổi: Hãy tìm thấy đam mê của bạn

Hãy nhận ra rằng tìm thấy được đam mê của bạn là một hành trình. Và hiểu được đam mê của mình là bước đầu tiên trong việc tìm thấy được con đường phát triển sự nghiệp mà bạn muốn đi. Đó là điều quan trọng nhất, Zalik nói.

Không phải ai cũng biết chính xác những gì họ muốn làm ngay lập tức, và điều đó không sao cả. Nếu bạn không biết đam mê của mình là gì thì hãy tìm một ngành mà bạn có thể đam mê và làm trong lĩnh vực đó. Hãy học mọi thứ về nó.

"Hãy học càng nhiều càng tốt”, Zalik nói.

Tri thức là sức mạnh. Các cơ hội hiện tồn tại trong một ngành nào đó xung quanh bạn, vì thế hãy nỗ lực để đạt được chúng. “Điều đó không bao giờ kết thúc”, Zalik kết luận.

Thanh Hải

Theo Trí thức trẻ/CNBC