LDG Group triển khai đợt tiếp theo các sản phẩm tại TTTM Viva Square

Đại diện LDG Group cho biết ngay trong đợt triển khai này, những khách hàng sở hữu shop và gian hàng kinh doanh tại Trung tâm thương mại Viva Square cũng như các sản phẩm nhà đất tại The Viva City sẽ có cơ hội nhận gói ưu đãi hấp dẫn từ 2 đến 5 chỉ vàng. Đồng thời, các khách hàng còn có cơ hội sở hữu shop kinh doanh tại Trung tâm thương mại Viva Square với giá 0 đồng.

Ngoài các chính sách thanh toán linh hoạt, quan trọng hơn cả vẫn là bài toán lợi nhuận khi đầu tư tại Trung tâm thương mại Viva Square. Theo đó, với số vốn đầu tư chỉ từ 99 triệu đồng, tiểu thương hay nhà đầu tư đã có cơ hội sở hữu shop kinh doanh lâu dài lên đến 50 năm. Tính ra chi phí để đầu tư mặt bằng buôn bán tại đây chưa tới 2 triệu/năm. Đây được xem là mức giá tính đến thời điểm hiện tại chưa có đơn vị nào thực hiện được cho khách hàng.

Nhiều nhà đầu tư tìm hiểu thông tin về TTTM Viva Square và The Viva City.

Khu Trung tâm thương mại Viva Square gồm 2 tầng với hơn 600 shop, gian hàng. Sở hữu vị trí đắc địa, ngay mặt tiền tuyến đường thương mại kết nối Đông Tây tỉnh Đồng Nai rộng gần 117m nên từ Viva Square dễ dàng kết nối đến các khu thương mại lớn tại TP.Biên Hòa. Đồng thời, với vị trí nằm liền kề Khu công nghệ cao, Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền và nhiều khu đô thị sầm uất khác, Viva Square được đánh giá có tiềm năng thương mại cao.

Đặc biệt, Viva Square là khu Trung tâm thương mại kết hợp giữa loại hình chợ truyền thống và siêu thị thương mại hiện đại. Điều này sẽ giúp thuận tiện cho việc mua bán mọi loại hình hàng hóa kể cả mặt hàng tươi sống như thịt cá, rau củ quả…

Hơn nữa, trung tâm thương mại này nằm ngay trong lòng Khu đô thị thương mại The Viva City được định hình là khu đô thị kiểu mẫu lớn hàng đầu tại cửa ngõ Đông Sài Gòn. Tại đây, hệ thống các tiện ích của khu đô thị đã đi vào hoạt động như Khu liên hợp Thể dục thể thao, Khu nhà điều hành, showroom dự án The Viva City… Ngay trong khu đô thị này, LDG Group còn đầu tư xây dựng các khu nhà phố xây sẵn, cụm công viên châu Âu liên hoàn và khu Garden Coffee cùng nhiều tiện ích khác để phục vụ cho người dân về đây an cư.

Các công trình hạ tầng và tiện ích tại Khu đô thị The Viva City đã tương đối hoàn thiện.

Hiện nay, công trường thi công Trung tâm thương mại Viva Square đang rất nhộn nhịp, khẩn trương để kịp thời đưa vào hoạt động phục vụ mùa mua sắm cuối năm. Nhiều người kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành nơi mua bán sầm uất, đáp ứng nhu cầu mua sắm cho các cư dân không chỉ tại Trảng Bom mà còn của cả Biên Hòa, Đồng Nai.

Với sức hấp dẫn về cơ hội đầu tư cũng như an cư, Viva Square cũng như The Viva City đã thu hút đông đảo người dân cũng như nhà đầu tư đến tham quan. Dự kiến vào ngày 17/9 tới đây, LDG Group sẽ triển khai ra thị trường những sản phẩm mới của các dự án này.