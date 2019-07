Lễ công bố đại lý bán hàng và ra mắt Nasaky Garden Shophouse

Five Star Eco City - Thành Phố Sinh Thái Năm Sao là dự án do Tập đoàn Quốc tế Năm Sao làm chủ đầu tư và có vị trí thuận lợi, nằm ở phía Nam TP. HCM, Five Star Eco City là dự án biểu mẫu tâm huyết của ngài Chủ Tịch đã ấp ủ 16 năm để đời cho Thế kỷ 21. Với quy mô 220 ha được chia làm 3 Giai Đoạn: Giai Đoạn 1 - 39 ha có tên gọi là Lucky Star, giai đoạn 2 có tên gọi là Golden Riverside, giai đoạn 3 là Future Pearl. Với giai đoạn Lucky Star, chúng tôi có dự án Nasaky Garden Shophouse là vị trí nổi bật của dự án, đầu tư sinh lợi tích luỹ tương lai. Chúng tôi tin tưởng rằng Nasaky sẽ có tốc độ phát triển rất nhanh và liền mạch với vị trí thuận lợi, khu phố thương mai sầm uất nằm kề TP.HCM và liền kề đường cao tốc nối Bến Lức - Long Thành Dầu Giây là cửa ngõ phía Nam, cửa ngõ của các tình đồng bằng Sông Cửu Long. Nơi đây có dòng sông Vàm Cỏ Đông mang đến cho dự án nên thơ với ý tưởng thiết kế là hình chiếc lá có đầy đủ tiện ích trường học quốc tế, kết nối bệnh viện, siêu thị…mật độ cây xanh dày đặc, sân tập golf … và tương lai có 2 tòa nhà Chung Cư Cao Cấp sẽ tạo nên một khu phức hợp đáng sống bậc nhất tại phía Nam Sài Gòn.

Ngoài ra, Tập Đoàn Năm Sao rất chú trọng trong việc làm cơ sơ hạ tầng với tiêu chuẩn quốc tế, vì là thành phố sinh thái thiên nhiên nên ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cây xanh tạo, ra một môi trường sống trong lành không nơi nào có được.

Nasaky Garden Shophouse là một trong những vị trí đẹp bậc nhất tại Five Star Eco City với những căn view trực diện mặt đường chính Đinh Đức Thiện nối dài, thiết kế châu Âu giúp nhà đầu tư dễ dàng kinh doanh, cho thuê sinh lời và để ở. Kết hợp tiện ích, nội và ngoại khu sẽ tạo ra một môi trường đáng sống nơi đây.

Chị Vương Thanh Tú, giám đốc kinh doanh và marketing của Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao cho biết: "Chúng tôi sẽ phối hợp cùng với đơn vị đại lý AVLand Việt Nam để tạo nên cơn sốt Nasaky Garden Shopshouse chưa từng có tại phía Nam Sài Gòn, đây là điều mà chúng tôi sẽ cố gắng đạt được nguyện vọng, ấp ủ của ngài Chủ Tịch Trần Văn Mười".

Trong đợt mở bán lần này, AVLand Việt Nam vinh dự được chọn là đối tác chiến lược cho việc mở bán Nasaky Garden Shophouse vào ngày 08/09/2019 sắp tới. Họ rất hào hứng với kế hoạch bán hàng được đề ra bởi chủ đầu tư vì theo đánh giá của hiệp hội Bất Động Sản, nơi đây là một nơi đáng sống, vừa có không khí trong lành và kiến trúc được thiết kế cổ điển pha chút hiện đại sẽ tạo nên một môi trường sống văn minh, hướng tầm quốc tế.