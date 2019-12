Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VASS và KOS

Theo đó, KOS sẽ trở thành Đối tác, chính thức khai thác các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm của VASS. Đặc biệt, ưu tiên đẩy mạnh sản phẩm bảo hiểm "Cuộc sống thịnh vượng" đến gần hơn với đối tượng khách hàng là nữ giới có độ tuổi từ 25-59 thông qua ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN.

Là công ty bảo hiểm tư nhân lâu đời nhất Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, 16 năm qua, VASS đã tạo dựng được tên tuổi và vị trí vững chắc trên thị trường bảo hiểm trong và ngoài nước. Trong thời đại công nghệ 4.0, VASS đã dẫn đầu xu thế để đưa ra thị trường Ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN do Madam Đỗ Thị Kim Liên – Lãnh sự CH Nam Phi tại TP.HCM sáng lập, với các tính năng ưu việt như mua bán bảo hiểm và thanh toán tự động trên ứng dụng; gọi điện thoại miễn phí khi là thành viên trong nhóm; đọc sách trực tuyến; báo nói online; tra cứu thẻ bảo hiểm y tế;…

Với ưu điểm nổi trội "Mua 1 phút, bồi thường 30 giây", LIAN cung cấp đa dạng sản phẩm tới từng đối tượng cụ thể như các gói dành cho gia đình, giáo viên, học sinh, lái xe, nhân viên… Ứng dụng được số hoá tự động toàn bộ quy trình từ mua hàng, thanh toán đến giám định, bồi thường để đưa sản phẩm tới khách hàng với giá hợp lý nhất, hướng đến mục tiêu mọi gia đình Việt Nam đều được bảo hiểm trước các rủi ro. Trong đó, sản phẩm mới nhất là "Cuộc sống thịnh vượng" tập trung vào các tính năng bảo vệ an toàn sức khỏe và nhan sắc cho khách hàng là nữ giới, với mục đích chăm sóc, chia sẻ và nâng niu một nửa thế giới.

Sau hơn 1 năm hoạt động, LIAN đã có hơn 500.000 người dung và hơn 120.000 hợp đồng bảo hiểm được thực hiện.

Về đối tác KOS, năm 2019 được Bộ Nông Nghiệp Việt Nam chọn tham gia hội nghị cấp cao về xuất nhập khẩu Việt Nam – Quốc tế. Thế mạnh làm nên thương hiệu KOS khác biệt chính là hệ thống phân phối đại lý phủ rộng khắp 63 tỉnh thành với hơn 2.000 nhà thuốc, hơn 10.000 nhà phân phối online trên toàn quốc. Đây cũng là doanh nghiệp duy nhất nhận 2 cúp thương hiệu thượng tôn pháp luật do báo Pháp Luật- Truyền hình Pháp Luật đề cử: 1. Cúp doanh nghiệp startup làm tốt đền án xây dựng nông nghiệp 4.0 và doanh nghiệp chia sẻ hội nhập; 2. Cúp dành cho cá nhân tôn chỉ pháp luật và nỗ lực cống hiến vì nền nông nghiệp – kinh tế nước nhà.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Bùi Tuấn Vũ – Giám đốc BH Công nghệ LIAN cho biết: "Sự hợp tác giữa VASS và KOS là một điểm nhấn cho sự phát triển trong tương lai của hai đơn vị thông qua mạng lưới khách hàng lớn mạnh của KOS và sản phẩm vượt trội của LIAN. Chúng tôi cam kết sẽ khai thác triệt để tiềm lực của nhau, để mang lại cho khách hàng những giá trị bảo hiểm thiết thực và nhân văn nhất.

Nhân sự kiện này, ông Phạm Quang Trường – Tổng giám đốc KOS chia sẻ: "Lý do KOS hợp tác với LIAN vì tính tiện ích và linh hoạt của ứng dụng từ việc tham gia mua sản phẩm đến việc chi trả quyền lợi bảo hiểm vừa nhanh chóng, vừa an toàn cho khách hàng. Điều này rất quan trọng với chúng tôi vì "Cuộc sống thịnh vượng" là sản phẩm chúng tôi dành để tri ân khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong thời gian qua. Theo đó, chúng tôi mong muốn mang lại những tiện ích và giá trị tốt nhất cho khách hàng của mình. Với những ưu điểm hiện có, chúng tôi hy vọng "Cuộc sống thịnh vượng" sẽ là món quà yêu thương trao tặng đến tất cả khách hàng của KOS nhân dịp mừng xuân Canh Tý – 2020 với lời chúc một năm mới An khang – Thịnh vượng – Vạn sự như ý".