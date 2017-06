Lịch làm việc của Elon Musk: Điều hành 2 công ty lớn mà vẫn có thời gian đọc sách, chơi cùng con và hẹn hò với gái

Không thể phủ nhận, Elon Musk là người cực kỳ bận rộn.

Cùng một lúc đảm nhiệm rất nhiều chức vụ khác nhau: CEO SpaceX, chủ tịch kiêm CEO Tesla Motors, chủ tịch SolarCity, Elon Musk khiến những người "bình thường" phải ngả mũ khâm phục về khả năng đa nhiệm của ông.

Dựa trên một các cuộc phỏng vấn được thực hiện trong thời gian qua, tờ Business Insider đã vẽ lại bức chân dung một ngày làm việc bình thường của người được mệnh danh là Ironman ngoài đời thực.

Musk thức dậy vào khoảng 7 giờ sáng - khá sớm so với thói quen sinh hoạt của người Mỹ bình thường. Trả lời trên Reddit, ông nói rằng mình thường dành 6 tiếng để ngủ.

Mặc dù việc bỏ bữa sáng là có hại cho sức khỏe, Elon Musk thường bỏ bữa sáng. Thỉnh thoảng, Musk dành một chút thời gian uống cafe và ăn nhanh một phần trứng omelette.

Có một điều mà Musk luôn dành thời gian để làm, bất kể ông có bận công việc đến mấy chăng nữa. Chính là đi tắm. Ông từng trả lời trên Reddit rằng tắm là thói quen quan trọng nhất trong ngày của ông.

Elon Musk là người nổi tiếng với lịch làm việc nghiêm khắc bao gồm nhiều đoạn làm việc 5 phút. Ông chủ SpaceX là người nổi tiếng với thời gian làm việc 85-100 giờ một tuần, trong đó 80% là dành cho công việc kỹ sư và thiết kế.

Đối với Musk, không bao giờ có hai ngày giống nhau. Ông dành thứ 2 và thứ 6 cho công ty SpaceX ở LA. Từ thứ 3 đến thứ 5, ông làm việc tại trụ sở Tesla ở Bay Area. Quartz ước tính, ông tiêu tốn trung bình 42 giờ một tuần cho Tesla và 40 giờ một tuần cho SpaceX. Musk cũng từng chia sẻ rằng ông thường dành nửa ngày để làm việc tại tổ chức trí tuệ nhân tạo phi lợi nhuận OpenAI.

Cuối tuần Musk thường không có lịch làm việc cố định. Chủ nhật, ông thường đi du lịch hoặc nghỉ dưỡng tại lâu đài Bel Air của ông. Vào thứ bảy, có thể ông sẽ làm việc tại SpaceX hoặc chơi đùa cùng 5 cậu con trai. Năm 2013, Musk từng chia sẻ rằng: "Tôi có thể ở bên cạnh chúng mà vẫn trả lời được email. Tôi có thể vừa chơi với bọn trẻ và vừa làm việc".

Đa nhiệm là một phần quan trọng trong chiến lược của Musk. Ông quan điểm rằng nên làm việc nhiều giờ nhất có thể.

Để duy trì lịch làm việc cao độ, Musk từ bỏ tất cả các cuộc điện thoại. Ông cũng ưa thích sử dụng một địa chỉ email ít người biết đến để ngăn chặn tin nhắn spam đến hòm thư của mình.

Musk không quen dành quá nhiều thời gian cho bữa trưa. Ông thường ăn luôn trong cuộc họp và cố gắng nhai ngấu nghiến chỉ trong 5 phút. Bữa tối chính là lúc ông chủ SpaceX nạp nhiều calo nhất trong ngày. "Tiệc tối có lẽ là nơi duy nhất mà tôi ăn nhiều nhất", Elon Musk chia sẻ với Auto Bild.

Để đảm bảo thời gian làm việc khủng khiếp lên tới 100 giờ mỗi tuần, Musk thường xuyên sử dụng tới Diet Coke (Coca Light) là loại thức uống có ga không đường cho người ăn kiêng của hãng Coca Cola. Nguồn tin từ CBS trước đó còn nói rằng ông trùm công nghệ cũng ưa thích đồ ăn pháp, thịt nướng và whiskey.

Mặc dù năm nay đã 43 tuổi nhưng Elon Musk vẫn có vẻ ngoài như một thanh niên 30 tuổi. Ông tiết lộ mình thường đến phòng tập gym khoảng 1,2 lần mỗi tuần để giữ dáng. Musk cũng là một người đàn ông đào hoa khi thường xuyên xuất hiện bên cạnh các người mẫu, diễn viên trẻ tuổi. Sau khi ly dị vợ, ông từng đề cập đến kế hoạch "hẹn hò 10 tiếng" trong 1 tuần. Tiết lộ trong cuốn sách “Elon Musk: Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future", Elon Musk nói: "Tôi cần phải có một cô bạn gái. Đó là lý do tại sao tôi cần có nhiều thời gian hơn. Tôi nghĩ có lẽ nên dành 5-10 tiếng. Một người phụ nữ muốn có bao nhiêu thời gian mỗi tuần? Có lẽ là 10 tiếng. Tôi không biết nữa".

Mặc dù bận rộn là thế, Musk vẫn có đủ thời gian để đọc sách. Một vài đầu sách ưa thích của ông bao gồm "Chúa tể của những chiếc nhẫn" và "12 nhân vật chống lại chúa".

Elon Musk thường kết thúc một ngày làm việc bận rộn vào lúc 1 giờ sáng.

Anh Sa

Theo Trí thức trẻ/BI