Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 01/08

Tin doanh nghiệp

VIC - Tập đoàn Vingroup – Quý 2/2019 tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý đạt 39.457 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn trong quý II/2019 đạt 4.894 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.343 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

HVG - Công ty Cổ phần Hùng Vương - Đã công bố báo cáo tài chính quý III/2019 (giai đoạn 1/4-30/6) với doanh thu giảm 64% xuống 527 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 129 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi gần 14 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng năm tài chính 2019, doanh thu của HVG giảm một nửa xuống còn 3.264 tỷ đồng và thua lỗ 257 tỷ đồng.

TV2 - CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - Đã công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với doanh thu 1.632 tỷ đồng, tăng 292% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế 88,8 tỷ đồng, tăng 40%. Lũy kế 6 tháng từ đầu năm, TV2 ghi nhận doanh thu 2.269,4 tỷ đồng, tăng 212% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng 15,1%, lên 140,5 tỷ đồng.

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Đã công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với doanh thu gần 3.166 tỷ đồng, tăng 31,66% so với quý II/2018; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 17,27%, đạt 510,4 tỷ đồng.

MSN - Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan - Đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019 với lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông trong hoạt động kinh doanh từ core trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 1.882 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.562 tỷ đồng.

DTL - CTCP Đại Thiên Lộc – HĐQT đã thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Thành phố Vị Thanh – Tỉnh Hậu Giang cho ông Nguyễn Thanh Nghĩa. Theo đó, DTL chuyển nhượng 2 thửa đất với tổng diện tích 830 m2, trị giá chuyển nhượng 2,7 tỷ đồng.

AGF - CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang - Ngày 31/7, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu AGF ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch và chuyển sang diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 02/8/2019.

AMV - CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ - Đã thông qua ngày 12/8 tới là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 40% bằng cổ phiếu.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 với doanh thu thuần tăng 13% so với cùng kỳ năm trước lên 5.324,4 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 68% xuống còn 51,4 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng từ đầu năm, HBC đạt doanh thu 9.032 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 172 tỷ đồng, giảm 42%.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển xây dựng - Thông báo sẽ phát hành gần 15 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 15/8/2019.

CHP - CTCP Thủy điện Miền Trung - Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/8/2019.

PSE - CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ - Ngày 09/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 12/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/8/2019.

TTT - CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh - Ngày 14/8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tức 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VCR - CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), cổ đông lớn đã bán ra 2 triệu cổ phiếu VCR từ ngày 09/7 đến 24/7. Sau giao dịch, Eximbank đã giảm sở hữu tại VCR từ hơn 3,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,09% xuống còn 1,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,42%.

SMA - CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn - Ông Nguyễn Đình Hiền, Tổng giám đốc đã bán bất thành toàn bộ hơn 1,74 triệu cổ phiếu SMA đăng ký bán, tỷ lệ 9,91% trong ngày 29/7 theo phương thức thỏa thuận.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NNC - CTCP Đá Núi Nhỏ - Ông Mai Văn Chánh, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 203.000 cổ phiếu NNC từ ngày 05/8 đến 03/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

PAC - CTCP Pin Ắc quy Miền Nam - Công đoàn công ty đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch công đoàn công ty không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 1/8 đến 30/8/2019.