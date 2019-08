Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 05/08

Tin doanh nghiệp

HNG - Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – Quý II/2019 doanh thu thuần gần 439 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2018, sau khi trừ chi phí công ty lỗ ròng hơn 631 tỷ đồng, trong khi quý II/2018 ghi nhận lãi ròng hơn 27 tỷ đồng.

VCS - CTCP Vicostone - Ghi nhận doanh thu thuần quý 2/2019 hơn 1,394 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí lãi ròng gần 411 tỷ đồng, tăng gần 36% so với kết quả cùng kỳ.

GMD - CTCP Gemadept – Quý II/2019, doanh thu đạt hơn 1.297 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí công ty lãi ròng hơn 169 tỷ đồng trong quý 2/2019, giảm hơn 35% so với kết quả quý 2/2018.

SGR - CTCP Địa ốc Sài Gòn - Thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 với tổng đầu tư 349 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 53,2 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm, SGR đặt chỉ tiêu tổng đầu tư hơn 1.456,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 157 tỷ đồng.

CCI - CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi - Ngày 13/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 14/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/8/2019.

GEX - Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam - Đã công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với doanh thu thuần tăng 20% so với cùng kỳ năm trước lên 4.036 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 121% lên 192 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng từ đầu năm, GEX đạt doanh thu 7.101 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận trước thuế giảm 8% xuống 581 tỷ đồng.

CHP - CTCP Thủy điện Miền Trung - Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/8/2019.

PSE - CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ - Ngày 09/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 12/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/8/2019.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CSM - CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam - CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG đã mua 548.090 cp, nâng lượng sở hữu từ 7.839.620 cp (tỷ lệ 7,57%) lên 8.387.710 cp (tỷ lệ 8,09%). Giao dịch thực hiện ngày 17/7/2019.

PGI - CTCP Bảo hiểm Petrolimex - Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR), cổ đông đã bán được 2,92 triệu cổ phiếu PGI trong tổng số toàn bộ hơn 3,22 triệu cổ phiếu PGI đăng ký bán từ ngày 02/7 đến 30/7 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, VNR đã giảm sở hữu tại PGI xuống còn hơn 300.000 cổ phiếu.

DNP - CTCP Nhựa Đồng Nai - Ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 500.000 cổ phiếu DNP trong ngày 30/7. Sau giao dịch, ông Độ đã nâng sở hữu tại DNP lên hơn 10,56 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,56%.

DAE - CTCP Sách giáo dục tại Đà Nẵng - CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đã mua 177.900 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 239.300 cp (tỷ lệ 15,97%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/7/2019.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - Ông Trường Quang Nhật, Phó TGĐ, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Nhật sở hữu 999.320 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/8 đến 6/9/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HBC, cùng thời gian, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó TGĐ, đăng ký mua 200.000 cp. Ông Nguyễn Tấn Thọ đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Thọ sở hữu 34.224 cp. Bà Nguyễn Thị Nguyên Thủy đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Thủy sở hữu 115.259 cp. Ông Nguyễn Văn Tịnh đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tịnh sở hữu 142.882 cp.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1.000.000 cp. Trước giao dịch ông Hải sở hữu 36.060.706 cp (tỷ lệ 15,62%). Ông Lê Viết Hiếu, Phó TGĐ, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Hiếu không sở hữu cổ phiếu nào.

Ông Phan Ngọc Thạnh đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Thạnh sở hữu 648.394 cp. Ông Lê Viết Hưng, cố vấn, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Hưng sở hữu 3.034.187 cp (tỷ lệ 1,31%). Ông Dương Đình Thanh đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Thanh không sở hữu cổ phiếu nào. Ông Lê Quốc Huy đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Huy sở hữu 991.103 cp (tỷ lệ 0,42%).

LPB - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Ông Hoàng Văn Phúc, Phó TGĐ, đăng ký mua 422.141 cp. Trước giao dịch ông Phúc sở hữu 77.859 cp (tỷ lệ 0,01%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/8 đến 4/9/2019.

CRE - CTCP BĐS Thế Kỷ - Ông Cấn Công Việt, Phó TGĐ, đăng ký bán 110.140 cp trong tổng số 162.240 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/8 đến 30/8/2019.

HQC - CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân - Ông Trương Anh Tuấn đăng ký mua 10 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 30.350.240 cp (tỷ lệ 6,37%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/8 đến 6/9/2019.

MDC - CTCP Than Mông Dương- Vinacomin - Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đăng ký mua 1.125.571 cp. Trước giao dịch Than Khoáng sản Việt Nam sở hữu 12.800.354 cp (tỷ lệ 59,76%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/8 đến 4/9/2019.

ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu - Quỹ ngoại First Burns Investments Limited đăng ký bán 513.277 cp trong tổng số 66.987.731 cp (tỷ lệ 5,37%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/8 đến 4/9/2019. Cũng liên quan đến cổ phiếu ACB, cùng thời gian, quỹ ngoại Asia Reach Investments Limited đăng ký bán 1.292.707 cp trong tổng số 53.660.449 (tỷ lệ 4,3%) đang sở hữu.

VCR - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank (EIB), cổ đông lớn đăng ký bán toàn bộ hơn 1,9 triệu cổ phiếu VCR sở hữu, tỷ lệ 5,42%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 06/8 đến 04/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

PVI - CTCP PVI - HDI Global SE, cổ đông lớn đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu PVI từ ngày 06/8 đến 03/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 92,06 triệu cổ phiếu PVI, tỷ lệ 39,84%.