Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 05/10

Tin doanh nghiệp

TPB - Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Tính đến hết 30/9/2018, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 4.035 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2017. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 440 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2017, tương đương 314 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt hơn 80.000 tỷ đồng; huy động vốn đạt hơn 113.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.613 tỷ đồng, gấp đôi so với mức 807 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2017.

DP3 - CTCP Dược phẩm Trung ương 3 - Ngày 18/10 tới sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1/2018. Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng, tương ứng tổng số tiền chi trả 20,4 tỷ đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 20/11/2018.

IDI - CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I - Ngày 18/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 19/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% (đợt cuối 2017 là 9%, và tạm ứng đợt 1/2018 là 1%), thanh toán bắt đầu từ ngày 31/10/2018.

VHM - CTCP Vinhomes - Ngày 08/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 09/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:250, tương đương VHM sẽ phát hành thêm gần 670 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

SHA - CTCP Sơn Hà - Ngày 11/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 ngày đăng ký cuối cùng là 12/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/10/2018.

TCM - CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công - Thông báo chào mua công khai 2,75 triệu cổ phiếu của CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV) tương ứng tỷ lệ 20,71% vốn của SAV với giá 9.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 11/10 đến 09/11.

FCN - Công ty cổ phần FECON - Ngày 12/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 ngày đăng ký cuối cùng là 15/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/10/2018, và cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:5, tương đương FCN sẽ phát hành thêm gần 4,5 triệu cổ phiếu mới.

GMX - CTCP Gạch ngói xây dựng Mỹ Xuân - Ngày 31/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 01/11. Theo đó, cổ tức sẽ được được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/11/2018.

HLD - CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND - Ngày 10/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 11/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/10/2018.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long - IBEWorth Pte. Ltd đăng ký bán 255 trái phiếu chuyển đổi NLG2016_001. Tỷ lệ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu được tính bằng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi (1 tỷ đồng) chia cho giá chuyển đổi (18.142 đồng/cp). Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là hơn 23,9 triệu cp. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 05/10 – 03/11/2018 thông qua CTCP Chứng khoán TP. HCM (HCM) - đại lý đăng ký và quản lý danh sách trái chủ.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VIX - Công ty Cổ phần Chứng khoán IB - Pyn Elite Fund (NON-UCITS), cổ đông lớn đã bán xong toàn bộ hơn 8 triệu cổ phiếu VIX đang nắm giữ. Qua đó, tổ chức này đã giảm tỷ lệ sở hữu tại VIX từ 9,98% xuống còn 0% và không còn là cổ đông lớn của Chứng khoán IB.

PAN - CTCP Tập đoàn PAN - CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), cổ đông lớn đã mua vào hơn 2,67 triệu cổ phiếu PAN trong ngày 01/10 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, SSI đã nâng sở hữu tại PAN lên hơn 26,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,66%.

CHP - CTCP Thủy điện Miền Trung - CTCP Cơ Điện Lạnh (REE), cổ đông lớn chỉ mua được hơn 1,78 triệu cổ phiếu CHP trong tổng số 2,4 triệu cổ phiếu CHP đăng ký mua từ ngày 05/9 đến 03/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, REE đã nâng sở hữu tại CHP lên hơn 31,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,61%.

NNC - CTCP Đá Núi Nhỏ - Ông Mai Văn Chánh, Chủ tịch HĐQT chỉ bán được 200.000 cổ phiếu NNC trong tổng số 400.000 cổ phiếu NNC đăng ký bán từ ngày 04/9 đến 03/10 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Chánh đã giảm sở hữu tại NNC xuống còn hơn 203.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,93%.

AMV - CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ - Vào ngày 26/09/2018, ông Trần Văn Tuấn - cổ đông lớn đã bán gần 1,8 triệu cp do nhu cầu cá nhân. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Tuấn tại AMV từ 18,78% giảm xuống còn 12,19%, tương đương hơn 3,3 triệu cp.

FTM - CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân - Bà Nguyễn Thị Hà Thu, cổ đông lớn đã bán ra 304.000 cổ phiếu FTM trong ngày 01/10. Sau giao dịch, bà Thu đã giảm sở hữu tại FTM từ hơn 2,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,27% xuống còn 2,32 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,66%, qua đó không còn là cổ đông lớn của FTM.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SJF - CTCP Đầu tư Sao Thái Dương - CTCP Tonkin, cổ đông lớn đã mua vào 800.000 cổ phiếu SJF trong ngày 04/10. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại SJF lên hơn 4,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,04%.

YEG - CTCP Tập đoàn Yeah1 - Quỹ đầu tư mạo hiểm DFJ VinaCapital Venture Investmant Ltd đăng ký mua thêm gần 184.000 cp YEG với mục đích đầu tư, theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 08/10/2018 đến ngày 06/11/2018.