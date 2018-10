Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 08/10

Tin doanh nghiệp

TNC - CTCP Cao su Thống Nhất – Đã thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 với doanh thu 81,5 tỷ đồng, đạt 81,5% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế 28 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch năm.

NDX - CTCP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng - Ngày 4/10, HĐQT thông báo dự kiến kết quả kinh doanh quý III/2018 với lợi nhuận sau thuế 4,7 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, NDX cũng thông báo ngày 19/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền theo tỷ lệ 10%.

CTI - CTCP Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico - Ngày 17/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 18/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ 28/12/2018.

AMD - CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD – Đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 980.000 cổ phần sở hữu tại CTCP AMD Smart với giá không thấp hơn mệnh giá.

TCT - CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh - Ngày 18/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 19/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/10/2018.

VPI - CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest - Ngày 5/10, HĐQT đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2018, với tổng mệnh giá phát hành tối đa 200 tỷ đồng.

ITD - CTCP Công nghệ Tiên Phong - Ngày 12/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/10/2018.

TV4 - CTCP Tư vấn xây dựng Điện 4 - Ngày 5/10, HĐQT thông qua việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3,682%. Thời gian thực hiện trong quý IV/2018.

PNC - Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam - Trình cổ đông điều chỉnh mục tiêu doanh thu năm 2018 xuống 741 tỷ đồng, thấp hơn 7,4% so với con số kế hoạch 800 tỷ đồng ban đầu. Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận trước thuế điều chỉnh lên 162,3 tỷ đồng, gấp 8 lần so với kế hoạch cũ là 20 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận sau thuế điều chỉnh lên 144,6 tỷ đồng. Lý do chủ yếu là PNC đã hoàn tất bán phần vốn tại Công ty TNHH CJ CGV.

Đồng thời, PNC trình phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, dự kiến chi trả trong quý IV/2018. Đây sẽ là lần trả cổ tức đầu tiên bằng tiền của PNC kể từ năm 2011 đến nay.

TTF - Công ty cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - Đã quyết định giải thể Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tại quận Thủ Đức, TP.HCM do hoạt động kinh doanh không hiệu quả. TTF cũng sẽ tiến hành giải thể Công ty cổ phần Lâm nghiệp Trường Thành Đắk Nông do không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

SFI - Công ty cổ phần Đại lý vận tải Safi - SFI dự kiến chuyển nhượng 23% vốn góp, tương đương 23% vốn điều lệ KCTC Việt Nam cho Công ty TNHH Best SCM Solutions. Giá trị chuyển nhượng chưa được tiết lộ, nhưng theo SFI, sẽ được 2 bên xác định tại thời điểm ký hợp đồng.

VLC - Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP - Dự kiến bán 55.800 cp CTCP Giống Gia cầm Miền nam với giá từ 28.000 đồng/cp và hơn 1 triệu cp CTCP Thương mại phát triển dịch vụ Đông Á với giá không thấp hơn 11.000 đồng/cp. Phương thức giao dịch là thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư. Thời gian dự kiến trước 31/12/2018.

TDG - CTCP Dầu khí Thái Dương - Công ty sẽ chào bán thêm 13 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán là 129:130. Cổ phiếu sẽ được chào bán với giá 10.000 đồng/cp. Dự kiến, TDG sẽ thực hiện chào bán vào quý 4/2018 hoặc quý 1/2019 sau khi có giấy chứng nhận chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DHG - CTCP Dược Hậu Giang - Taiso Pharmaceutical Co Ltd, cổ đông lớn đã mua vào 3 triệu cổ phiếu DHG từ ngày 2/10 đến 4/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại DHG từ hơn 41,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 32% lên 44,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 34,3%.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Bà Hoàng Thị Xuân Hương, em gái ông Hoàng Đức Huy – Phó tổng giám đốc đã mua thành công 1,5 triệu cổ phiếu HSG từ ngày 2/10 đến 3/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Hương đã nâng sở hữu tại HSG lên 6,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,69%.

HUT - CTCP Tasco - Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Tổng Giám đốc, đã mua 165.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 393.235 cp (tỷ lệ 0,16%). Giao dịch thực hiện từ 19/8 đến 28/9/2018.

EME - CTCP Điện Cơ - CTCP Chứng khoán Thành Công đã mua 440.000 cp (tỷ lệ 11,64%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/10/2018.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DCH - CTCP Địa chính Hà Nội - CTCP IDS Equity Holdings đăng ký mua 719.700 cp. Trước giao dịch đơn vị này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 9/10 đến 6/11/2018.

CNH - CTCP Cảng Nha Trang - UBND tỉnh Khánh Hòa đăng ký bán toàn bộ 1.570.809 cp (tỷ lệ 6,4%) đang sở hữu theo phương thức giao dịch ngoài hệ thống. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/10 đến 7/11/2018. Trong khi đó cùng thời gian CTCP Vinpearl đăng ký mua 1.570.809 cp theo phương thức giao dịch ngoài hệ thống.

TDM - CTCP Nước Thủ Dầu Một - Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch công ty D&B không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/10 đến 6/11/2018.

DTT - CTCP Kỹ nghệ Thành Đô - Bà Nguyễn Băng Tâm, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 288.000 cổ phiếu DTT sở hữu, tỷ lệ 3,6%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 09/10 đến 07/11 theo phương thức thức thỏa thuận và khớp lệnh.

SBT - CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa - Công đoàn Cơ sở đã đăng ký bán toàn bộ gần 4,66 triệu cp SBT đang sở hữu để kết thúc chu kỳ đầu tư, giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/10 - 08/11/2018 theo phương thức thỏa thuận.