Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 10/11

Tin doanh nghiệp

UIC - CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Idico – Đã thông báo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 với tổng giá trị sản xuất hơn 1.895 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 62 tỷ đồng. Trong quý IV/2017, Công ty phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất hơn 613 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,5 tỷ đồng. Đồng thời, thoái vốn toàn bộ đầu tư tại CTCP Đầu tư xây dựng lắp máy Idico theo nguyên tắc bảo toàn vốn.

VHC - CTCP Vĩnh Hoàn - Trong tháng 10 vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu xuất khẩu tăng 51% so với cùng kỳ, đạt 31,5 triệu USD, tương đương hơn 700 tỷ đồng nhờ tăng sản lượng lẫn giá bán. Đây là tháng doanh thu cao kỷ lục trong hoạt động xuất khẩu của VHC trong năm 2017. Lũy kế 10 tháng, doanh thu xuất khẩu của VHC đạt 247 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó giá bán tăng 2% và sản lượng tăng 6% so với cùng kỳ.

TCT - CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh - Ngày 15/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 16/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 27%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/12/2017.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới di động - Dự kiến phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 05 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 6,8%/năm. Thời gian thực hiện trong quý IV/2017.

SFG - CTCP Phân bón miền Nam - Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/12/2017.

DCL - CTCP Dược phẩm Cửu Long – Đã thông qua việc phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế, mệnh giá 1 triệu USD/trái phiếu, giá chuyển đổi tương đường 25.000 đồng/cổ phiếu và sẽ được điều chỉnh phản ánh mức độ pha loãng.

VPS - CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam – HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thời gian thực hiện trong tháng 12/2017. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

PAC - CTCP Pin ắc quy miền Nam - Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/12/2017.

DAE - CTCP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng - Ngày 20/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 21/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017.

BXH - CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng - Ngày 20/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 21/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2017.

VDS - CTCP Chứng khoán Rồng Việt - Sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. VDS dự kiến phát hành 21 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 10:3 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua 3 cổ phiếu mới). Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - Trường Đại học Tân Tạo, tổ chức có liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT đã mua vào gần 9,7 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 06/10 đến 03/11 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, tổ chức trên đã nâng sở hữu tại ITA từ hơn 36,96 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,94% lên 46,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,92%.

TRA - CTCP Traphaco - Vietnam Holdings Ltd, cổ đông lớn đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 4,32 triệu cổ phiếu TRA sở hữu, tỷ lệ 10,43%. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 08/11.

TNT - CTCP Tài Nguyên - Ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TNT từ ngày 10/10 đến 08/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nhưng kết quả đã không mua được bất kỳ cổ phiếu nào. Như vậy, ông Long hiện vẫn đang nắm giữ hơn 670.000 cổ phiếu TNT, tỷ lệ 2,6%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

STG - CTCP Kho vận miền Nam - Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX), công ty mẹ đăng ký mua vào 3,2 triệu cổ phiếu STG từ ngày 14/11 đến 13/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, GEX sẽ nâng sở hữu tại STG từ gần 43,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,03% lên 46,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 54,78%.

MDG - CTCP Miền Đông - Từ 15/11-15/12/2017, Tổng Công ty Xây dựng số 1 (UPCoM: CC1) đăng ký bán hơn 2,1 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 19,33% nhằm mục đích thoái vốn. Phương thức giao dịch là thỏa thuận khớp lệnh trên sàn.