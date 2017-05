Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 10/5

Tin doanh nghiệp

HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai - Công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê chuẩn phương án chuyển đổi 1,1 triệu trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phiếu (tương đương cần phát hành thêm 137,5 triệu cổ phiếu HAG). Giá chuyển đổi là 8.000 đồng/cp.

CLL - CTCP Cảng Cát Lái - Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 83,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 1,4% và 2,6% so với thực hiện năm 2016. Kết thúc quý I/2017, CLL đạt doanh thu 67 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 19 tỷ đồng, giảm lần lượt 10,6% và 13,6% so với cùng kỳ năm 2016.

DHA - CTCP Hóa An - Ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2016 và tạm ứng cổ đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 25/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% (5% cho năm 2016 và 5% cho đợt 1 2017), thanh toán bắt đầu từ ngày 06/6/2017.

SFC - CTCP Nhiên liệu Sài Gòn - Dự kiến ngày 23/5 là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016. Theo thông báo, cổ tức sẽ được trả theo tỷ lệ 18%.

SBA - CTCP Sông Ba - Ngày 18/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 19/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/5/2017.

TNC - CTCP Cao su Thống Nhất - Ngày 29/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 30/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/6/2017.

TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 (giai đoạn 1/1/2017 – 31/3/2017) với doanh thu thuần 359 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 115,19 tỷ đồng, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2016 (niên độ tài chính 1/4/2016 – 31/3/2017), TCH đạt 500,74 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 3 lần thực hiện năm trước đó.

LIX - CTCP Bột giặt LIX - Ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 24/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/6/2017.

D2D - CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 - Ngày 25/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 6 tháng cuối năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 26/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/5/2017.

BAX - CTCP Thống Nhất - Ngày 25/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 26/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 1%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/6/2017.

PNJ - CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Ngày 04/05, nhóm quỹ đầu tư Aims Asset Management gồm Apollo Asia Fund Limited và Panah Master Fund đã bán thành công gần 4 triệu cp của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - Ngày 04/05, nhóm quỹ đầu tư Aims Asset Management gồm Apollo Asia Fund Limited và Panah Master Fund đã bán thành công gần 4 triệu cp, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5.27% xuống còn 1.52%. Trong đó, Apollo Asia Fund Limited bán 2,9 triệu cp và Panah Master Fund bán 782.090 cp PNJ, cùng giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,76%.

QCG - CTCP Quốc Cường Gia Lai - 3 quỹ ngoại thuộc Vina Capital gồm Vof Investment Ltd, Asia Investment & Finance Ltd và VOF PE Holding 5 Ltd, đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 29,42 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 10,69% tại QCG. Giao địch đã thực hiện trong ngày 3/5.

ACM - CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường - Ông Nguyễn Văn Hiền, ủy viên HĐQT đã bán ra toàn bộ gần 1 triệu cổ phiếu ACM sở hữu, tỷ lệ 1,88%. Giao dịch đã thực hiện ngày trong phiên ngày 28/4.

API - CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương - Ông Nguyễn Đỗ Lăng, Chủ tịch HĐQT đã mua được hơn 3,51 triệu cổ phiếu API trong tổng số 4 triệu cổ phiếu API đăng ký mua, qua đó ông Lăng đã nâng sở hữu tại API lên gần 7,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,16%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 30/3 đến 28/4.

ICG - CTCP Xây dựng Sông Hồng - Ngày 04/05, Asean Deep Value Fund đã thoái thành công gần 290.000 cp, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,38% xuống 4,95% và không còn là cổ đông lớn của ICG.

SHN - CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội - Ông Vũ Văn Tiền, anh rể Chủ tịch HĐQT Đào Mạnh Kháng đăng ký thoái 4,5% vốn, tương đương 5,3 triệu cp SHN nhằm mục đích phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian thực hiện giao dịch từ 10/05/2017 đến 05/06/2017.

TS4 - CTCP Thủy sản số 4 - Ông Trần Văn Trí, cá nhân có liên quan đến ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua vào 792.000 cổ phiếu TS4, tỷ lệ 4,93% từ ngày 12/5 đến 10/6 theo phương thức thỏa thuận trên sàn. Hiện nay, ông Trí đang nắm giữ 0 cổ phiếu TS4.

PGT - CTCP PGT Holdings - Thông báo đăng ký mua 510.000 cổ phiếu Quỹ từ ngày 15/5 đến 13/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CDC - CTCP Chương Dương - Ông Nguyễn Mạnh Tòng, Thành viên HĐQT độc lập đăng ký bán ra 800.000 cổ phiếu CDC từ ngày 12/5 đến 10/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tòng sẽ giảm sở hữu tại CDC xuống chỉ còn 200.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,27%.

