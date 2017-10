Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/10

Tin doanh nghiệp

VC7 - CTCP Xây dựng Số 7 – Quý 3/2017, doanh thu thuần VC7 giảm 3 lần, từ 75 tỷ về chỉ còn 25 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế VC7 ghi nhận 2,2 tỷ đồng, giảm hơn 3,3 lần so với mức 7,3 tỷ thu về hồi quý 3/2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của VC7 cũng giảm từ 223,7 tỷ về mức 140,6 tỷ đồng tuy nhiên LNST Công ty đạt 15,5 tỷ, tăng 37% so với cùng kỳ.

PIC - CTCP Đầu tư Điện lực 3 - Quý 3/2017 doanh thu thuần đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ 2016. Lợi nhuận sau thuế 3,6 tỷ đồng, tăng 47% so cùng kỳ.

HII - CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái - Trong quý III/2017, Công ty ước đạt 390,24 tỷ đồng doanh thu, tăng 653% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 23 tỷ đồng, tăng 334% so với cùng kỳ.

SMC - CTCP Đầu tư Thương mại SMC - Quý III/2017, doanh thu của Công ty ước đạt 3.280,3 tỷ đồng, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, SMC ước doanh thu 9,085 tỷ đồng, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 210,8 tỷ đồng, vượt 40,5% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta – Đã thông qua kế hoạch niên độ 2017-2018 với doanh số chung 155 triệu USD, lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng và cổ tức 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy tình hình.

ASP - CTCP Tập đoàn dầu khí An Pha - Ngày 9/10, HĐQT đã có quyết định chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 25/10, ngày thực hiện 15/11/2017. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

SJD - CTCP Thủy điện Cần Thơ - Ngày 27/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 30/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 23%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/11/2017.

SHI - CTCP Quốc tế Sơn Hà - Công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường 2017. Trong đó, có nội dung sáp nhập CTCP Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ vào SHI, với tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 1:2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần của Công ty Toàn Mỹ sẽ được đổi lấy 2 cổ phần SHI). Như vậy, SHI dự kiến sẽ phát hành 18 triệu cổ phiếu mới trong đợt hoán đổi này. Thời gian thực hiện trong năm 2017 và đầu năm 2018.

CSV - CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam - Ngày 31/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 01/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/11/2017.

TMS - CTCP Transimex - Ngày 19/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 20/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/11/2017.

HUT - CTCP Tasco – HĐQT đã có quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Hà Phương kể từ ngày 10/10. Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dưỡng thay thế chức vụ Tổng giám đốc Công ty cùng ngày.

VC1 - CTCP Xây dựng số 1 - Ngày 17/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng, ngày đăng ký cuối cùng là 18/10. Theo đó, cổ phiếu thưởng sẽ được trả theo tỷ lệ thực hiện 62,16%.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Thông báo đã bán ra hơn 2,45 triệu cổ phiếu quỹ trong tổng số 8,08 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký bán từ ngày 11/9 đến 10/10 theo phương thức khớp lệnh, với giá bình quân là 20.300 đồng/cổ phiếu.

BCG - CTCP Bamboo Capital - CTCP Ô tô 1-5, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 2,8 triệu cổ phiếu BCG từ ngày 06/10 đến 09/10 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, tổ chức trên đã giảm sở hữu tại BCG từ 6,92 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,41% xuống còn 4,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,81%.

VJC - CTCP Hàng không Vietjet - Bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó TGĐ, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 350.000 cp lên 450.000 cp. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận ngày 6/10/2017.

NTP - CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch HĐQT, đã mua 410.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 74.780 cp (tỷ lệ 0,08%) lên 484.780 cp (tỷ lệ 0,54%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/9 đến 9/10/2017. Cùng thời gian, ông Nguyễn Quốc Trường, Tổng Giám đốc, cũng đã mua 410.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 471.776 cp (tỷ lệ 0,53%).

VT8 - CTCP Dịch vụ vận tải ô tô số 8 - Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP đã bán toàn bộ 1.286.652 cp (tỷ lệ 24,87%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 8/9 đến 25/9/2017.

VAV - CTCP Viwaco - CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã mua 1,2 triệu cp (tỷ lệ 52%). Trước giao dịch MB Capital không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 3/10/2017. Cũng liên quan cổ phiếu VAV, CTCP Đâu tư và Phát triển Sinh Thái đã bán toàn bộ 1.201.800 cp (tỷ lệ 15,02%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 3/10/2017.

THW - CTCP Cấp nước Tân Hòa - Ông Trần Sĩ Nam, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 500.000 cp (tỷ lệ 10%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Nam không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 4/10/2017.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KDH - CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - VietNam Ventures Ltd, cổ đông lớn đăng ký mua vào 3,8 triệu cổ phiếu KDH từ ngày 16/10 đến 14/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại KDH từ hơn 15,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,75% lên 19,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,38%.

TVC - CTCP Tập đoàn quản lý Tài sản Trí Việt - Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt, cổ đông lớn đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu TVC từ ngày 13/10 đến 10/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 3,61 triệu cổ phiếu TVC, tỷ lệ 9,04%.

DHT - CTCP Dược phẩm Hà Tây - Ông Lê Anh Trung, Phó Chủ tịch, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Trung sở hữu 868.338 cp (tỷ lệ 6,91%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/10 đến 10/11/2017.

TTR - CTCP Du lịch thương mại và đầu tư - Bà Trịnh Thị Nga, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 449.950 cp trong tổng số 450.000 cp (tỷ lệ 22,57%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/10 đến 14/11/2017. Cùng thời gian, bà Trịnh Thị Thùy Hương, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 174.367 cp (tỷ lệ 8,75%).

QSP - CTCP Tân cảng Quy Nhơn - Bà Nguyễn Thị Nghiệp, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 400.000 cp. Trước giao dịch bà Nghiệp không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/10 đến 9/11/2017.