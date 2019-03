Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/03

Tin doanh nghiệp

FPT - CTCP FPT – HĐQT dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên tới đây kế hoạch kinh doanh 2019 với doanh thu 26.660 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018 và lợi nhuận trước thuế 4.460 tỷ đồng, tăng 16%. Về phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, FPT dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (đã thực hiện 10%) và 10% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý II/2019.

CEO - CTCP Tập đoàn CEO – HĐQT dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 15/3 tới đây kế hoạch phát hành 102,9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 66,7%. Thời gian thực hiện trong quý II, quý III/2019. Về kế hoạch kinh doanh 2019, CEO đặt mục tiêu 3.200 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 34% so với năm 2018 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 445 tỷ đồng, tăng 20%.

MSH - CTCP May Sông Hồng - Năm 2019, May Sông Hồng đặt mục tiêu đạt 4.300 tỷ đồng doanh thu, tăng 8,9% so với doanh thu đạt được năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 475 tỷ đồng, phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ từ 35% đến 45%.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP - Dự kiến chào bán tối đa 250 triệu cp cho nhà đầu tư là các tổ chức nước ngoài với giá trên 100.000 đồng/cp trong năm 2019. Phương án chào bán cũng như kế hoạch sử dụng vốn sẽ được HĐQT trình các cổ đông thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 tới đây.

CMG - CTCP Tập đoàn công nghệ CMC - Thông báo chuyển nhượng toàn bộ gần 3 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP An ninh An toàn Thông tin CMC cho Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC với giá gần 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CMG cũng chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC cho Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC với giá 50 tỷ đồng.

PHC - CTCP Phục Hưng Holdings - Quyết định góp vốn 45%, đầu tư thực hiện Dự án Cải tạo, xây mới chung cư 59 – 63 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa Hà Nội, bên góp vốn 55% còn lại là CTCP Bất động sản Dầu khí.

VDP - CTCP Dược phẩm trung ương Vidipha - Ngày 01/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 2/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/5/2019.

ITC - CTCP Đầu tư – Kinh doanh Nhà - Ngày 29/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 1/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/4/2019.

PMC - CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic - Ngày 21/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 22/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 14%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/4/2019.

TTC - CTCP Gạch men Thanh Thanh - Ngày 18/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 19/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/3/2019.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LCG - CTCP Licogi 16 - CTCP Cơ khí xây dựng Thương mại Đại Dũng, cổ đông đã bán thoái vốn toàn bộ 4,9 triệu cổ phiếu LCG sở hữu trong ngày 06/3.

YEG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 - Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống – Chủ tịch HĐQT đã hoàn tất việc mua 100.000 cp YEG trong ngày 12/03. Ggiao dịch được thực hiện khớp lệnh trên sàn.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PTB - CTCP Phú Tài – Sẽ mua lại 1,5 triệu cổ phiếu quỹ nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tăng giá trị giao dịch. Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán là 161,62 tỷ đồng. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 19/3 đến 17/4/2019, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

TMS - CTCP Transimex - CTCP Đầu tư Toàn Việt, cổ đông lớn đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu TMS từ ngày 15/3 đến 12/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại TMS lên hơn 6,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,6%.

VGS - Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE - Nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, từ ngày 13/3 đến ngày 29/3, ông Lê Minh Hải, Chủ tịch HĐQT và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy lần lượt đăng ký mua vào 6 triệu cổ phiếu và 3 triệu cổ phiếu VGS. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện ông Hải đang nắm giữ hơn 3,2 triệu cổ phiếu VGS, tỷ lệ 7,6%; còn bà Thủy nắm giữ gần 2,65 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 6,28%.

Tương tự, ông Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và bà Nguyễn Thị Nhị, Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty lần lượt đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu và 2 triệu cổ phiếu VGS. Trước giao dịch, ông Thể đang nắm giữ 293.440 cổ phiếu VGS, tỷ lệ 0,7%; bà Nhi nắm giữ 359.320 cổ phiếu VGS, tỷ lệ 0,85%.