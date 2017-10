Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/10

Tin doanh nghiệp

SED - CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam - Riêng quý 3/2017, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 178 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 3/2016. Lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 7,5 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SED ghi nhận doanh thu 464 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 453 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế SED đạt 45 tỷ, vượt 8% so với con số chỉ tiêu là 41,5 tỷ đồng. Lãi ròng tương ứng đạt 35,5 tỷ, tăng 11% so với cùng kỳ.

TCD - CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải – HĐQT đã thông qua việc bầu ông Nguyễn Hồ Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Đặng Trung Kiên. Theo TCD, ước tính doanh thu quý 3/2017 đạt 297 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 26,4 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với trung bình các quý 1 và 2. Lũy kế 9 tháng của năm 2017, TCD đạt doanh thu 672 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 62 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm.

DIC - CTCP Đầu tư và Thương mại DIC - Ngày 19/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 20/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/11/2017.

VAF - CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển - Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/12/2017.

HDG - CTCP Tập đoàn Hà Đô – Đã thông qua chủ trương thoái vốn toàn bộ tại 2 Công ty. Đó là 51% vốn tại CTCP Tư vấn Hà Đô và 29,43% vốn tại CTCP Thương mại Hà Đô, nhằm tập trung và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các lĩnh vực trọng yếu của Tập đoàn.

NKG - CTCP Thép Nam Kim – HĐQT quyết định thống nhất mua lại 3,2 triệu cổ phần vốn góp của ông Hồ Minh Quang sở hữu tại CTCP Nam Kim Corea, tương ứng tỷ lệ 20% vốn điều lệ với giá 32 tỷ đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng, NKG sẽ nâng sở hữu tại Công ty trên lên 45%.

FTM - CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân - Ngày 01/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 03/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/12/2017.

HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Ngày 11/10, HĐQT đã có quyết định chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư.

PPS - CTCP Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam - Ngày 23/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 24/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 14,2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/11/2017.

DBT - CTCP Dược phẩm Bến Tre – Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 với doanh thu thuần đạt 173,3 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 70% cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, DBT đạt doanh thu thuần 517 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 19% so với cùng kỳ.

VC1 - CTCP Xây dựng số 1 - Ngày 17/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng, ngày đăng ký cuối cùng là 18/10. Theo đó, cổ phiếu thưởng sẽ được trả theo tỷ lệ thực hiện 62,16%.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

OGC - CTCP Tập đoàn Đại Dương - Bà Nguyễn Thị Dung, Phó TGĐ, đã mua 200.000 cp. Trước giao dịch bà Dung không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/9 đến 10/10/2017.

TCO - CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải - Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã mua 1.462.100 cp, trong đó ngày 6/10 mua 500.000 cp và ngày 9/10 mua 962.100 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.682.440 cp (tỷ lệ 9,72%) lên 3.144.540 cp (tỷ lệ 18,16%). Giao dịch thực hiện vào 6/10 và 9/20/2017.

SHI - CTCP Quốc tế Sơn Hà - Ông Lê Hoàng Hà, Phó Chủ tịch HĐQT, đã bán 1,4 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 8.983.240 cp (tỷ lệ 14,7%) xuống 7.673.240 cp (tỷ lệ 12,5%). Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 5/9 đến 4/10/2017.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PDR - CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt - Ông Đoàn Viết Đại Từ, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Đoàn Viết Đại Từ sở hữu 726.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/10 đến 15/11/2017.

TLT - CTCP Viglacera Thăng Long - Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 364.500 cp (tỷ lệ 5,21%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/10 đến 10/11/2017.

HAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - CTCP Transimex đăng ký bán 2.011.310 cp trong tổng số 7.011.315 cp (tỷ lệ 20,66%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/10 đến 16/11/2017.

IDI - CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I - Ông Trương Vĩnh Thành, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 1.020.286 cp (tỷ lệ 0,56%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/10 đến 15/11/2017.

Cùng thời gian, bà Lê Thị Phượng, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cp đang sở hữu. Và ông Lê Văn Thông, anh ruột Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 2 triệu cp trong tổng số 2.016.560 cp (tỷ lệ 1,11%) đang sở hữu để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

HND - CTCP Nhiệt điện Hải Phòng - Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đăng ký bán toàn bộ 45 triệu cp (tỷ lệ 9%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/10 đến 10/11/2017.

TTR - CTCP Du lịch Thương mại và Đầu tư - Ông Lâm Như Thiệu, chồng Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 100.000 cp (tỷ lệ 5,02%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/10 đến 14/11/2017.

MCG - CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam - CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang, tổ chức có liên quan đến ông Lê Hà Giang, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 2,25 triệu cổ phiếu MCG, tỷ lệ 3,91%. Giao dịch dự kiến từ ngày 17/10 đến 15/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.