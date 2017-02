Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/2

Tin doanh nghiệp

SVI - CTCP Bao bì Biên Hòa - Ngày 8/2, HĐQT đã thông qua việc thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Đồng thời chọn ngày 31/3 tới để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty, chi tiết sẽ được thông báo sau.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội - Ngày 23/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1/2016, ngày đăng ký cuối cùng là 24/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 8/3.

STK - CTCP Sợi Thế Kỷ - Đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3% và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 12%. Ngoài ra, STK cũng cho biết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu doanh thu thuần về bán hàng ở mức 1.914,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 87,1 tỷ đồng.

KBC - Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc - Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 với doanh thu thuần 405,5 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 84,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ 2015. Lũy kế năm 2016, KBC ghi nhận doanh thu 1.972 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 712,3 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015.

CCI - CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp thương mại Củ Chi - Ngày 21/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2/2016, ngày đăng ký cuối cùng là 22/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/4.

QST - CTCP Sách và thiết bị trường học Quảng Ninh - Ngày 2/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 3/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/3.

FID - CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam - Thông báo đã nhận được đơn từ nhiệm của một số Thành viên HĐQT bao gồm ông Phạm Đình Dương, bà Trương Thị Loan, bà Nguyễn Thị Thu và bà Phùng Thị Diệp Linh. Cùng với đó, một số Thành viên Ban kiểm soát cũng nộp đơn từ nhiệm gồm ông Nguyễn Tuấn Long, bà Lâm Thị Hòa và ông Phạm Văn Định -Trưởng ban kiểm soát.

HHC - CTCP Bánh kẹo Hải Hà - Ngày 17/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2/2016, ngày đăng ký cuối cùng là 2/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 6/3.

PVV - CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - Quyết định chuyển nhượng cổ phần tại CTCP BOT Bắc Bình Định Việt Nam cho Công ty TNHH Xuân Chiến. Theo đó, PVV phải góp đủ vốn tại BOT Bắc Bình Định Việt Nam là 48 tỷ đồng và Công ty TNHH Xuân Chiến phải thanh toán đủ 48 tỷ đồng cho PVV. Trước đó, PVV cũng quyết định sẽ thoái hết 4,17 triệu cp tại CTCP Xuất nhập khẩu Xây dựng Đông Thành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp

NTL - CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm – Đã phê duyệt kế hoạch xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - CTG). Theo đó mức giới hạn vay vốn trung dài hạn là 300 tỷ đồng để thanh toán các chi phí thực hiện dự án xây dựng lại chung cư 5 tầng lô 4, lô 5 tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thời gian vay vốn 30 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy - CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp. HCM (CII), cổ đông lớn đã mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu NBB. Qua đó, CII đã nâng sở hữu tại NBB từ hơn 11,77 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,24% lên 12,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,97%.

RAL - CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Công đoàn CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, cổ đông lớn, đã mua vào hơn 400.000 cổ phiếu RAL trong ngày 08/2. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại RAL lên gần 5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 42,96%.

HVN - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã bán 760.000 cp trong tổng số 10 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu từ 25.578.705 cp (tỷ lệ 2,08%) xuống 24.818.705 cp (tỷ lệ 2,02%). Giao dịch thực hiện từ 9/1/2017 đến 7/2/2017. Nguyên nhân chưa thực hiện bán hết lượng cp đăng ký do thanh khoản trên thị trường chưa cao và chưa đáp ứng được giá như kỳ vọng.

SAS - CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất - Tổng công ty hàng không Việt Nam đã bán 1.560.300 cp trong tổng số 3.944.500 cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu từ 67.064.500 cp (tỷ lệ 51%) xuống 65.504.200 cp (tỷ lệ 49,81%). Giao dịch thực hiện từ 19/1 đến 7/2/2017.

RAL - CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Công đoàn CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã mua 410.900 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.940.122 cp (tỷ lệ 42,96%). Giao dịch thực hiện ngày 8/2/2017.

CNH - CTCP Cảng Nha Trang - CTCP Vinpearl đã nhận chuyển quyền sở hữu 7.492.240 cp (tỷ lệ 30,54%) cp. Giao dịch thực hiện ngày 7/2/2017. Trước giao dịch CTCPn Vinpearl không sở hữu cổ phiếu CNH nào.

NLS - CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn - CTCP Quốc tế Sơn Hà đã mua 1.006.902 cp (tỷ lệ 20,1%). Trước giao dịch Quốc tế Sơn Hà không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 3/2/2017. Cùng ngày, CTCP SX Thương mại và Đầu tư Thịnh Phát đã mua 700.000 cp (tỷ lệ 9,98%) và ông Nguyễn Hữu Chung, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 700.000 cp.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TVB - CTCP Chứng khoán Thiên Việt - Ông Phan Thanh Diện, Thành viên HĐQT, đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu TVB từ ngày 16/2 đến 17/3, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Diện sẽ chỉ còn nắm giữ hơn 900.000 cổ phiếu TVB, tỷ lệ 1,75%.

HVN - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đăng ký bán tiếp 3,8 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/2 đến 15/3/2017.

SDD - CTCP Đầu tư & Xây lắp Sông Đà - Nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu, ông Đinh Văn Nhân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 200.000 cp. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 13/02 đến 14/03/2017. Hiện ông Nhân đang sở hữu 40.700 CP (tỷ lệ 0,25%).

DTT - CTCP Kỹ nghệ Đô Thành - Nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu, ông Tôn Chương Dương - Thành viên HĐQT đăng ký mua 348.130 cp. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 15/02 đến 15/03/2017 với phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Dương sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ từ 0,64% lên 4,91% (400.000 cp).

SBT - CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh - Hai cổ đông gồm ông Phan Thanh Liêm và ông Phan Thanh Diện đăng ký mua 500.000 cp và 280.000 cp vì mục đích chi tiêu cá nhân. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 16/02 đến 17/03/2017. Hiện tại hai cổ ông này đang nắm giữ 0 cp và 1.433.597 cp SBT.

HTI - CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO - Ông Nguyễn Vũ Minh Long, con ông Nguyễn Công Minh - Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 100.000 cp từ 13/02 đến 14/03/2017 với phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến sau giao dịch cá nhân này sẽ nâng sở hữu lên 126.060 cp HTI.

Trần Dũng

Theo InfoNet/HNX&HSX