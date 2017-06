Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/6

Tin doanh nghiệp

DVP - CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ - Ngày 22/6 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2016 tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện từ ngày 21/7/2017. Với vốn điều lệ 400 tỷ đồng, DVP dự chi 100 tỷ đồng để hoàn tất đợt cổ tức này. Trước đó, tháng 12/2016, DVP cũng đã trả cổ tức đợt 1 là 25% bằng tiền. Như vậy, tổng mức cổ tức 2016 là 50%.

AAA - CTCP Nhựa và môi trường xanh An Phát - Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017, AAA đặt mục tiêu sản lượng hợp nhất 96.000 tấn, tăng 10.000 tấn so với kế hoạch cũ; doanh thu hợp nhất 3.300 tỷ đồng, tăng thêm 400 tỷ đồng và lợi nhuận ước tính 220 tỷ đồng, tăng thêm 20 tỷ đồng so với mục tiêu trước đó.

CSM - CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam - Ngày 23/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 26/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/8/2017.

TCR - CTCP Cao su Tây Ninh - Ngày 22/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 23/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/7/2017.

PGI - Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex - Thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2017 với 976 tỷ đồng doanh thu và 76 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So với kế hoạch kinh doanh năm 2017, PGI đã hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và 54,3% kế hoạch lợi nhuận.

EIB - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – HĐQT quyết định bầu ông Đặng Anh Mai và ông Yasuhiro Saitoh, là Thành viên HĐQT của Eximbank giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng nhiệm kỳ VI (2015-2020). Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/6/2017.

SC5 - CTCP Xây dựng số 5 - Ngày 26/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 27/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/7/2017.

CAP - CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái - Ngày 27/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 28/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 34%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/7/2017.

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - Ngày 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 28/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới).

QTC - CTCP Công trình GTVT Quảng Nam - Ngày 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 30/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 23%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/8/2017.

AMC - CTCP Khoáng sản Á Châu - Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 35%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6/2017.

HQC - CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân - CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông, cổ đông đã bán thoái vốn toàn bộ gần 14,5 triệu cổ phiếu HQC sở hữu, tỷ lệ 3,4%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 22/5 đến 09/6 theo phương thức khớp lệnh.

AMD - CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group - Ngày 02/06/2017, CTCP Xây dựng FLC Faros (mã CK: ROS) đã chính thức trờ thành cổ đông lớn sau khi hoàn tất gom 24,38% vốn (tương đương 15,8 triệu cp).

MIM - CTCP Khoáng sản và Cơ khí - Ngày 02/06, cổ đông lớn Vũ Thị Loan đã bán 154.000 cp, giảm sở hữu từ 363.174 cp (10,65%) xuống 209.174 cp (6,13%).

PNJ - CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Công đoàn cơ sở CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, cổ đông đăng ký bán ra hơn 1,95 triệu cổ phiếu PNJ từ ngày 14/6 đến 13/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ chỉ còn nắm giữ hơn 34.000 cổ phiếu PNJ.

FTM - CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân - Ông Nguyễn Văn Lợi, con ông Nguyễn Duy Chiến, Phó tổng giám đốc, đăng ký bán thoái vốn toàn bộ 1 triệu cổ phiếu FTM, tỷ lệ 2%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 14/6 đến 12/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CAD - CTCP Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex - Trong thời gian từ 13-20/06, ông Phăng đăng ký bán 650.000 cp CAD trong tổng số đang nắm giữ hơn 1,19 triệu cp (5,73%) CAD, còn vợ là bà Huỳnh Phụng Kiều bán hết 10 triệu cp và sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu nào của CAD.

APC - CTCP Chiếu xạ An Phú - Bà Võ Thùy Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 737.990 cp, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Dương sẽ nâng lên từ 24,73% lên 30,98%. Thời gian giao dịch dự kiến từ 14/06 - 13/07/2017 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trần Dũng

Theo InfoNet/HNX&HSX