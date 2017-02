Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/2

Tin doanh nghiệp

HAG - Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - Quý IV/2016, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ ghi nhận lỗ hơn 124 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số lỗ hơn 706 tỷ đồng trong quý IV/2015. Luỹ kế cả năm 2016, HAG ghi nhận doanh thu thuần hơn 6.454 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,2% so với năm 2015. Lỗ ròng cả năm 2016 của HAG ở mức 1.020 tỷ đồng (năm 2015 lãi 502 tỷ đồng), đánh dấu năm thua lỗ đầu tiên trong 10 năm qua.

HNG - CTCP Nông nghiệp Quốc tế HAGL – HAGL Agrico - Ghi nhận khoản lỗ sau thuế 302,78 tỷ đồng trong quý IV. Trong đó, phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 311 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2016, HNG đạt doanh thu 4.796,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước và vượt 11,32% kế hoạch năm, trong đó doanh thu bán bò và bán mủ cao su đạt hơn 3.650 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế âm 989,53 tỷ đồng, “vượt xa” kế hoạch lỗ 559 tỷ đồng.

LHG - CTCP Long Hậu - CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Việt, cổ đông lớn, chỉ bán được gần 200.000 cổ phiếu LHG trong tổng số 1 triệu cổ phiếu LHG đăng ký bán. Như vậy, Công ty Phú Việt đã giảm sở hữu tại LHG xuống còn hơn 1,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,3% và không còn là cổ đông lớn của LHG.

FPT - CTCP FPT - Ngày 13/2, HĐQT đã ra nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu tăng 15% so với năm 2016, ở mức 46.619 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3.408 tỷ đồng, tăng 13%. Cùng ngày, FPT cũng đã thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông là 1/3, ngày họp dự kiến 31/3 tại Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội.

AGR - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Agribank - Ngày 13/2, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HoSE) có công văn gửi AGR về việc cổ phiếu có khả năng bị rơi vào diện kiểm soát. Nguyên nhân do, trong báo cáo tài chính quý IV/2016 của AGR ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm hơn 415 tỷ đồng. Hiện tại cổ phiếu AGR đã trong diện cảnh báo, do lợi nhuận sau thuế năm 2015 là âm 186,7 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là âm 156,19 tỷ đồng.

GTA - CTCP Chế biến Gỗ Thuận An – Đã thông qua kết quả sản xuất năm 2016 với tổng doanh thu 490,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 14,5 tỷ đồng. Năm 2017, GTA đặt mục tiêu doanh thu 497,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 18,3 tỷ đồng.

MWG - CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động – Đã thông báo kết quả kinh doanh cả năm 2016 với tổng doanh thu 44.163 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2015 và hoàn thành 131% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế MWG ở mức 1.578 tỷ đồng, tăng 47% cùng kỳ và hoàn thành 114% kế hoạch năm.

CLG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC - SGDCK Tp.HCM cho biết CLG đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và 2015 của công ty mẹ và hợp nhất. HoSE khuyến cáo công ty công bố BCTC kiểm toán năm 2016 đúng thời hạn để tránh rơi vào điều kiện hủy niêm yết bắt buộc theo điều 60 nghị định 58/2012/NĐ-CP.

MAC - CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải - Đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2016, với doanh thu thuần đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4,5 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2015. Lũy kế cả năm 2016, doanh thu thuần của MAC đạt hơn 182,6 tỷ đồng, tăng 35,4% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 30 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ và vượt 42,5% kế hoạch đề ra.

VCS - CTCP Đá Thạch Anh Cap cấp – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 với các chỉ tiêu tổng doanh thu hơn 4.310 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 22,3% so với thực hiện năm 2016.

QST - CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh - Ngày 2/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 3/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/3.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HQC - CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân - CTCP Đầu tư xây dựng Phát triển Nhà Bảo Linh, cổ đông đã bán ra toàn bộ 16,2 triệu cổ phiếu HQC sở hữu, tỷ lệ 3,8% trong ngày 8/2 theo phương thức thỏa thuận.

BCG - CTCP Bamboo Capital - CTCP Thành Vũ Tây Ninh, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Thế Tài, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, chỉ bán được hơn 1,46 triệu cổ phiếu BCG trong tổng số 5 triệu cổ phiếu BCG đăng ký bán. Sau giao dịch, Thành Vũ Tây Ninh còn nắm giữ hơn 9,42 triệu cổ phiếu BCG, tỷ lệ 8,73%.

NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy - Ngày 08/02, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) đã mua vào hơn 1 triệu cp, tăng nắm giữ từ 11,77 triệu cp (20,24%) lên 12,78 triệu cp (21,97%).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MST - CTCP Xây dựng 1.1.6.8 - Ông Trần Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán ra 1,5 triệu cổ phiếu MST từ ngày 16/2 đến 16/3, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện ông Tuấn Anh đang nắm giữ hơn 2 triệu cổ phiếu MST, tỷ lệ 11,61%.

VNF - Công ty cổ phần Vinafreight - CTCP Transimex (TMS) - tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 370.000 cp VNF theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian thực hiện giao dịch từ 15/02/2017 đến 14/03/2017.

Trần Dũng

HNX&HSX